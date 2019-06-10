Какие автомобили предпочитают жители городов-миллионников России?

За период с января по апрель 2019 года объем российского рынка новых легковых автомобилей составил 475 тыс. единиц. Тройка моделей-лидеров, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», выглядит следующим образом: LADA Granta, LADA Vesta, KIA Rio. Эти три модели имеют существенный отрыв от ближайших преследователей и являются лидерами в 13 городах-миллионниках из 16.

Так, LADA Granta возглавляет рейтинги продаж в Уфе и Омске. Другая модель АВТОВАЗа, LADA Vesta, является безусловным лидером сразу в 6 городах: в Перми, где объем модели за январь - апрель составил 694 шт., в Самаре (588 шт.), Воронеже (531 шт.), Екатеринбурге (516 шт.), Челябинске (384 шт.) и Волгограде (336 шт.).

KIA Rio смог занять первое место в 5 городах России - Казани (557 шт.), Нижнем Новгороде (409 шт.), Краснодаре (343 шт.), Новосибирске (305 шт.), Ростове-на-Дону (288 шт.). Еще одна корейская модель - Hyundai Creta - победила конкурентов по объемам продаж в Красноярске (375 шт.).

В столичных Москве и Санкт-Петерубрге рейтинги также возглавили модели, не вошедшие в ТОП-3 лидеров общероссийского рейтинга. В Санкт-Петербурге это Hyundai Solaris (1648 шт.), в Москве - Volkswagen Polo (3049 шт.).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – можно с помощью калькулятора «Оценить авто».