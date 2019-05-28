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Рынок новых легковых автомобилей в январе – апреле 2019 года. ТОП-30 регионов РФ

Рынок новых легковых автомобилей в январе – апреле 2019 года. ТОП-30 регионов РФ

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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29 мая 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в России за первые четыре месяца 2019 года составил 475 тыс. единиц. Это практически совпадает с результатом продаж за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.).

Москва по-прежнему остается крупнейшим региональным рынком в стране несмотря на то, что ее показатель за отчетный период снизился на 7% и достиг 67,1 тыс. реализованных экземпляров. А вот рынок Подмосковья за этот период вырос на 11,5% до 43,5 тыс. новых автомобилей. Тройку регионов-лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 32,5 тыс. машин, показавший снижение на 3,2%. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю этих регионов приходится 30% всего российского рынка новых автомобилей.

Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (20,8 тыс. шт.; -5,4%), занявший четвертое место в рейтинге. Далее следуют Краснодарский край (18,3 тыс. шт.; +3%) и Башкортостан (16,6 тыс. шт.; -5,3%). Кроме них, в ТОП-10 также попадают Самарская (15,4 тыс. шт.; -2%), Свердловская (14,7 тыс. шт.; -1,4%), Челябинская (12,2 тыс. шт.; -2,7%) и Ростовская (12 тыс. шт.; -2,7%) области.

Отметим также, что лишь у двух субъектов РФ, входящих в первую десятку, наблюдается положительная динамика авторынка (Московская область и Краснодарский край). Всего же среди 30 представленных регионов рыночный рост наблюдается у 14. Самый большой такой показатель зафиксирован в Красноярском крае: здесь по сравнению с январем – апрелем 2018 года рынок вырос на 23,5%. На втором месте по динамике – Кемеровская область (+18,5%), за которой следуют Новосибирская (+12,8%) и Московская (+11,5%) области. У остальных представленных субъектов рыночный рост находится ниже 10%-ной отметки.

А вот самое сильное падение рынка в ТОП-30 отмечается в Нижегородской (-8,4%) области, за которой следуют Удмуртия (-7%) и уже упоминавшаяся Москва (-7%). В остальных регионах падение рынка не превысило 6%.

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В ЯНВАРЕ – АПРЕЛЕ 2019 ГОДА

Рынок новых легковых автомобилей в январе – апреле 2019 года. ТОП-30 регионов РФ

, источник: www.autostat.ru

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