Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в мае

10 июня 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 428 тыс. единиц, что на 12% меньше, чем в мае 2018 года.

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 25% от общего объема. В количественном выражении это составляет 108,4 тыс. штук, что на 13,5% меньше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок стала японская Toyota, чей результат превысил 47 тыс. подержанных экземпляров (-14,2%). Третье место занимает еще один японский бренд – Nissan (23,9 тыс. шт.), у которого реализация легковых автомобилей с пробегом снизилась на 12%. В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (22,3 тыс. шт.; -8,1%) и KIA (21,2 тыс. шт.; -3,7%).

Эксперты отмечают, что все марки, входящие в ТОП-10, показали в прошлом месяце отрицательную динамику. При этом у большинства из них падение зафиксировано двузначными числами.

В модельной структуре вторичного рынка в мае 2019 года лидерство принадлежит LADA 2114 с объемом 11,1 тыс. машин – на 15,4% меньше, чем в мае 2018 года. Второе место занимает самая продаваемая иномарка на рынке автомобилей с пробегом – Ford Focus, с результатом 10,8 тыс. шт. (-11,5%). Замыкает тройку лидеров продукт отечественного автопрома – LADA 2107, перепроданный в количестве 10,1 тыс. экземпляров (-17,2%). За ним следуют Hyundai Solaris (8,6 тыс. шт.; -0,6%) и Toyota Corolla (8,4 тыс. шт.; -13,9%).

Эксперты также отмечают, что по итогам 5 месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 2 млн 047,3 тыс. единиц, что на 0,7% меньше аналогичного показателя 2018 года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ

В МАЕ 2019 ГОДА (шт.)