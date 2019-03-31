Ford в России: история в цифрах и фактах

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Сегодня, 27 марта, стало официально известно, что концерн Ford меняет свою стратегию присутствия на российском рынке: сворачивает производство в сегменте легковых автомобилей, оставляя за собой только сборку LCV (с передачей после реорганизации контрольного пакета российской компании «Соллерс»).

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили вспомнить наиболее яркие цифры из истории развития бизнеса Ford в нашей стране. На основании этих фактов экономическая подоплека решения, которое приняло руководство американской компании, становится более понятной.

Начиная с 2002 года, на российских автозаводах во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге было произведено в общей сложности около 1 млн автомобилей Ford.

В парке РФ на 1 января 2019 года находилось более 1,5 млн машин этого бренда. Из них 1389,3 тыс. – легковых, 167,5 тыс. – легких коммерческих.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», только за последние 12 лет объем рынка автомобилей марки Ford в России составил около 1,1 млн единиц. Пик продаж пришелся на 2007 – 2008 годы, когда было реализовано 162,5 и 182,1 тыс. шт. соответственно. При этом в 2007 году была зафиксирована максимальная доля рынка (6,8%).

Отметим также, что автомобили Ford пользуются хорошим спросом на вторичном рынке. Причем модель Focus уже долгое время является самой популярной иномаркой с пробегом в нашей стране и даже занимает второе место в общем зачете модельного рейтинга.

Что касается дилерской сети американского бренда, то в январе нынешнего года в России она состояла из 99 дилеров. По всей видимости, в ближайшее время это количество может заметно сократиться.

Быстро узнать актуальную цену Ford с пробегом на рынке - с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи производство легкие коммерческие автомобили ford

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