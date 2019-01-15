Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в 2018 году

16 января 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 5 млн 425,5 тыс. единиц, что на 2,4% больше, чем за 2017 год (5 млн 300,8 тыс. шт.).

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в 2018 году пришлось более четверти (25,7%) от общего объема перепродаж. В количественном выражении это составляет 1 млн 393,5 тыс. штук, что на 3,4% ниже показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок остается японская Toyota, чей результат достиг 602,6 тыс. подержанных экземпляров (+2,7%). Третье место занимает еще один японский бренд – Nissan (301,9 тыс. шт.; +6,1%). В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (270,9 тыс. шт.; +11,9%) и KIA (241,6 тыс. шт.; +19,7%).

Абсолютное большинство представленных в ТОП-10 марок показали в прошлом году положительную динамику рынка, причем наибольший рост сохраняет корейский KIA (+19,7%). Единственная марка с отрицательной динамикой – отечественная LADA (-3,4%).

В модельной структуре вторичного рынка лидерство в 2018 году сохранила LADA 2114 с объемом 147 тыс. машин – на 5,5% меньше, чем в 2017 году. На второе место поднялся Ford Focus (137,5 тыс. шт.; +3,6%), который удерживает титул самой продаваемой иномарки на рынке автомобилей с пробегом. Замыкает тройку лидеров LADA 2107 (128,3 тыс. шт.; -9,1%). В пятерку лидеров также попали LADA 2170 (109,8 тыс. шт.; +4%) и LADA 2110 (108,6 тыс. шт.; -9,1%).

В ТОП-10 среди моделей наибольший рост рынка тоже демонстрирует KIA Rio (+26,8%). Она уже несколько лет подряд входит в число лидеров первичного рынка и теперь массово появляется на вторичном рынке, т.к. подходит срок смены владельца.

Отметим также, что по итогам декабря 2018 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 464,2 тыс. единиц, показав снижение на 1,4%.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В 2018 ГОДУ (шт.)