В правительстве подтвердили намерения Ford остаться в России только в сегменте LCV

Концерн Ford принял решение свернуть часть своего бизнеса в России. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. Как и полагали эксперты, ввязываться в СПИК при падающем интересе к легковым автомобилям марки американская компания посчитала экономически нецелесообразным. «Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit, - сказал Козак. - А управлять этим бизнесом будет их российский партнер - группа «Соллерс», которая получит контрольный пакет в СП Ford Sollers в результате его реструктуризации.

Вице-премьер также пояснил, что на данный момент с «Соллерсом» уже обсуждается заключение СПИК, связанного с производством Ford Transit в Елабуге. Очевидно, две другие площадки - в Набережных Челнах и Всеволожске, где шла сборка легковых автомобилей - будут закрыты и впоследствии выставлены на рынок. Контракт с «Соллерсом» может быть заключен в ближайшие два месяца. В рамках этого документа производство коммерческих автомобилей Ford Transit будет обязано повышать уровень локализации в России.

- Локализация производств — это вопрос номер один, - отметил г-н Козак. - Добавленная стоимость учитывает, в том числе, востребованность соответствующей продукции на рынках не только сегодня, но и в обозримой перспективе… Дискуссия в отношении автопрома почти закончилась, мы нашли, на мой взгляд, оптимальные гибкие решения. Каждому автокомпоненту, каждой технологической операции присваивается определенное количество баллов в зависимости от объема добавленной стоимости, который это производство создает. Конечно же, двигатель или автоматическая коробка передач тебе сразу дает преимущество, но достигнуть сопоставимой балльной оценки лимита можно и за счет локализации других, менее сложных, мелких деталей. При этом нет необходимости самому организовывать производство этих автокомпонентов - можно привлечь российских поставщиков. Набрав определенное число баллов, компания имеет право на получение господдержки…

По мнению руководителя пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азата Тимерханова, решение компании Ford выглядит вполне логичным, исходя из текущей ситуации. «На долю американской марки приходится 10% российского рынка LCV, Ford входит здесь в тройку лидеров, а модель Transit является самой популярной иномаркой в этом сегменте. Поэтому компания решила сосредоточиться на производстве легких коммерческих машин, поскольку у нее здесь довольно крепкие позиции», - отметил эксперт.

Напомним также, что, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году Ford реализовал на российском рынке 11,5 тыс. легких коммерческих автомобилей, показав рост на 31%.

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