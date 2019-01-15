Российский рынок новых LCV в 2018 году

16 января 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 110,8 тыс. единиц, что на 2,1% больше, чем годом ранее.

Лидером рынка LCV традиционно является российская марка GAZ, на долю которой в 2018 году пришлось 44% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 49,1 тыс. штук – на 2,7% больше, чем в январе – декабре 2017 года. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого составил 16,7 тыс. автомобилей (-16,8%). На третьей позиции – американский Ford (11,5 тыс. шт.; +30,9%).

В первую пятерку также попали отечественная LADA (10,7 тыс. шт.; +5,1%) и Mercedes-Benz (7,6 тыс. шт.; -4,7%). Эксперты отмечают, что самый высокий рыночный рост наблюдается у французского Peugeot (+44,8%). Падение в десятке лидеров зафиксировано только у трех брендов: Fiat (-50,3%), УАЗ (-16,8%), Mercedes-Benz (-4,7%).

В модельной структуре лидерство принадлежит GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в 2018 году составил 28,3 тыс. единиц (+9,8%). Стоит отметить, что на эту модель пришлась четверть всего рынка новых LCV в России. Далее следует также отечественный автомобиль – GAZ 3302 (10,9 тыс. шт.; +1,3%). На третьей строчке находится иностранная модель – Ford Transit (10,8 тыс. шт.; +30,1%), на четвертой – отечественный LADA Largus VU (8,9 тыс. шт.; +3,6%). Замыкает пятерку лидеров УАЗ 3909 (8,5 тыс. шт.; -22,1%).

Эксперты отмечают, что половина моделей в ТОП-10 имеет положительную рыночную динамику. Причем самое сильное падение и наибольший рост – у автомобилей УАЗ. Так, реализация УАЗ 2206 и УАЗ 3909 упала более чем на 20%, в то время как УАЗ ПРОФИ показывает рост в 3,8 раза.

Что касается итогов декабря 2018 года, то здесь эксперты отмечают, что рынок новых LCV в России составил 12,4 тыс. штук – на 4,4% меньше, чем в декабре 2017-го. В марочном и модельном рейтинге декабря лидеры те же, что и в целом по году – GAZ и GAZ Gazelle Next соответственно.