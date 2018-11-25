Региональная и модельная структуры европейского авторынка

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30.10.18

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За 10 месяцев 2018 года в европейских странах (без учета РФ и СНГ) было реализовано 13,2 млн новых легковых автомобилей. Это на 1,5% больше, чем за тот же период годичной давности.

Крупнейшим европейским рынком традиционно является Германия, жители которой с января по октябрь купили около 3 млн машин. Более 2 млн автомобилей приобрели британцы, немногим меньше – французы (1,84 млн шт.). Также более 1 млн легковых машин за отчетный период было продано в Италии и Испании. А вот в других европейских государствах этот показатель составил менее 500 тыс. единиц.

Самым популярным автомобилем Старого Света по-прежнему остается Volkswagen Golf, который за 10 месяцев нынешнего года разошелся тиражом в 430,6 тыс. экземпляров. Второе место в рейтинге европейских бестселлеров занимает еще одна модель немецкого бренда – Volkswagen Polo (314,7 тыс. шт.). Замыкает тройку лидеров здесь Renault Clio (309,3 тыс. шт.). Результаты продаж других моделей оказываются заметно ниже отметки в 300 тыс. машин.

, источник: www.autostat.ru

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