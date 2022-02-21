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21 февраля 2022, 12:12
В рейтинге крупнейших мировых авторынков, составленном по итогам 2021 года, Россия находится на 11 позиции. Такие данные привел директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в своем докладе на форуме автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка».
25 января 2022, 12:59
Британский авторынок в 2021 году увеличился на 1% и составил 1 млн 647 тыс. 181 машину. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат во многом обусловлен низкой базой предыдущего года, а по отношению к «доковидному» 2019-му показатели продаж оказались на 28,7% ниже.
23 января 2022, 12:00
Британский авторынок в 2021 году вырос всего на 1%, за год было продано 1,65 млн автомобилей. Самым ярким по показателям был 2-й квартал (+185,1%), в то время как остальная часть года характеризовалась двузначными потерями. Новым лидером рынка стал Volkswagen.
12 декабря 2021, 08:00
Британский авторынок в ноябре увеличился на 1,7% и составил 115706 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат зафиксирован впервые после четырех месяцев падения, что обусловлено низкой базой прошлого года.
5 декабря 2021, 12:00
Авторынок Великобритании в октябре 2021 года продолжил падать в двузначном выражении и остался на 25,8% ниже допандемического уровня. В октябре было продано 106 265 автомобилей (-24,6%), а в целом с начала года - 1,42 млн штук (+2,8%).
21 ноября 2021, 12:00
Британский авторынок в октябре сократился на 24,6% и составил 106265 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за октябрь с 1991 года, а отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.
24 октября 2021, 08:00
Британский авторынок в сентябре сократился на 34,4% и составил 215312 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за сентябрь с 1998 года, а отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.
20 октября 2021, 12:09
Британская компания Ineos начала прием заказов на внедорожник Grenadier, неофициального преемника классического Land Rover Defender. Стоимость новинки составляет 48 тыс. фунтов стерлингов (4,7 млн рублей по текущему курсу), что ненамного дешевле актуального Land Rover Defender 110. Начало продаж Ineos Grenadier запланировано на июль 2022 года.
22 сентября 2021, 16:11
Британский авторынок в августе сократился на 22% и составил 68033 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за август с 2013 года, а отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.
13 августа 2021, 08:05
Британский авторынок в июле сократился на 29,5% и составил 123296 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за июль с 1998 года, а отрицательная динамика обусловлена начавшимся восстановлением продаж в июле 2020-го после локдауна из-за эпидемии коронавируса.
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