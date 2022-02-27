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27 февраля 2022, 08:00
Испанский авторынок в январе увеличился на 1% и составил 42377 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), нынешний результат оказался вдвое ниже потенциального объема продаж, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, который, как ожидают в ANFAC, в течение 2022 года будет постепенно сокращаться.
29 января 2022, 14:00
Испанский авторынок в 2021 году увеличился на 1% и составил 859496 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), прошлогодний результат соответствует уровню кризисного 2014 года и еще далек от «доковидных» показателей.
30 декабря 2021, 15:09
Испанский авторынок в ноябре сократился на 12,3% и составил 66399 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.
25 ноября 2021, 16:05
Испанский авторынок в октябре сократился на 20,5% и составил 59044 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.
31 октября 2021, 09:00
Испанский авторынок в сентябре сократился на 15,7% и составил 59641 машину. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.
29 сентября 2021, 13:52
Испанский авторынок в августе сократился на 28,9% и составил 47584 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это худший результат за август с 2014 года, а отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.
2 сентября 2021, 09:19
Испанский автомобильный рынок в июле 2021 года снова упал в двузначном выражении и остался на 30,7% ниже допандемического уровня. Фактически в июле было продано 83 900 единиц (-28,9%), а с начала года продажи составили 540 747 единиц (+16,4%).
8 августа 2021, 08:00
Испанский авторынок в июле сократился на 28,9% и составил 83900 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательный результат обусловлен начавшимся восстановлением продаж в июле 2020-го после локдауна из-за эпидемии коронавируса.
26 июля 2021, 09:19
Испанский авторынок в июне увеличился на 17,1% и составил 96785 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительная динамика по-прежнему обусловлена низкой базой прошлого года, когда из-за эпидемии коронавируса действовали карантинные ограничения.
27 июня 2021, 08:00
Испанский авторынок в мае вырос в 2,8 раза и составил 95403 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительная динамика обусловлена исключительно низкой базой прошлого года, когда из-за эпидемии коронавируса действовали карантинные ограничения.
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