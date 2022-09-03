Испанский авторынок в августе 2022 года вышел «в плюс»

Испанский авторынок в августе увеличился на 9,1% и составил 51907 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительный результат зафиксирован впервые после пяти месяцев падения, однако это все еще на 30% ниже уровня «доковидного» 2019-го, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются возникшими проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине. По итогам восьми месяцев 2022 года продажи автомобилей в Испании составили 533042 единицы (-9,4%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в августе стала Toyota, реализовавшая 4939 автомобилей (+19%). На втором месте идет Kia, чей результат составил 4544 машины (+21,4%). Третью строчку занимает Hyundai, который увеличил продажи на 13,3% до 4422 единиц. Замыкают пятерку лидеров на этот раз Volkswagen (3907 шт., +15,1%) и Peugeot (3036 шт., +45,9%).

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Фото: AutoWP.ru