Автомобильный рынок Испании за 5 месяцев 2022 года

Испанский автомобильный рынок восстанавливался год за годом после огромного падения в результате кризиса 2009 года. Тогда объем упал более чем наполовину. Испания является вторым по величине производителем автомобилей в Европе. Правительство поддержало восстановление отрасли с помощью плана стимулирования под названием PIVE, который поддерживает утилизацию старых автомобилей при покупке новых с низким уровнем выбросов.

Программа PIVE менялась на протяжении многих лет, становясь стабильной поддержкой внутреннего рынка, и за последние шесть лет он вырос с 0,7 млн автомобилей в 2012 году до 1,3 млн в 2019 году.

Рынок сильно пострадал в 2020 году, что отражает тяжелое воздействие пандемии на всю страну. Фактически падение было настолько сильным, что мы зафиксировали самый низкий годовой объем продаж в стране с 2013 года: было реализовано 858 022 автомобиля (-31,8%). За весь 2021 год продажи составили 859 496 единиц (+0,2%).

В 1 квартале 2022 года объем авторынка составил 164 400 единиц (-11,6%). В апреле он остановился на отметке 69 111 машин, что на 12,1% меньше, чем год назад. За май было реализовано 84 920 машин (-10,9%), а с начала года - 318 488 автомобилей (-11,5%).

Toyota, являющаяся лидером рынка, сообщила о росте продаж на 24,9% с начала года, имея долю 9,1%. Далее следует Seat, потерявший 26,7% объема реализации с начала года.

По материалам focus2move

Фото: seat.com