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17 февраля 2022, 17:04
По итогам января в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 154 новых автомобиля LADA, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, положительная динамика фиксируется пятый месяц подряд, однако обусловлена она, прежде всего, низкой базой прошлого года.
20 января 2022, 10:49
По предварительным данным за 2021 год, среди бестселлеров Европы (44 страны, от Португалии до России) лучшим стал Renault Clio. Он обогнал Volkswagen Golf. Toyota Yaris попала в ТОП-10, поднявшись сразу на 12 строк в рейтинговой таблице. Она заняла седьмое место.
14 июля 2021, 13:38
В Европе представлено третье поколение автомобилей семейства KIA Ceed – хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW и ProCeed в кузове shooting brake. Производство обновленного семейства Ceed начнется на заводе в словацком городе Жилина в августе, а на рынки европейских стран автомобили выйдут в четвертом квартале текущего года.
23 сентября 2020, 14:38
Европейская комиссия предлагает ужесточить нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей. По мнению экологов, чтобы стать CO₂-нейтральным к 2050 году, Евросоюзу необходимо уже через десять лет уменьшись средний уровень выбросов для пассажирских моделей на 50% от показателя 2021 года.
19 мая 2020, 11:52
По итогам апреля в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 382 новых автомобилей LADA, что на 71,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, продажи машин российской марки в ЕС падают четвертый месяц подряд, отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА).
29 апреля 2020, 13:57
Рейтинг самых продаваемых в 1 квартале автомобилей Европы составлен по 44-м рынкам Европы, от Португалии до России. Volkswagen Golf по-прежнему находится на вершине рейтинговой таблицы, опережая Renault Clio и Volkswagen Polo. Выдающиеся результаты показали Toyota Corolla и Volkswagen T-Cross.
23 апреля 2020, 16:07
За время пандемии, связанной с COVID-19, в мире было приостановлено производство на 240 автомобильных заводах. В общей сложности пока речь идет о «недопроизведенных» автомобилях в количестве 1,9 млн штук. Такие цифры озвучил независимый эксперт Сергей Бургазлиев, выступая сегодня на онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day: прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности».
1 апреля 2020, 09:53
Рейтинг самых продаваемых автомобилей Европы в 2020 году составлен по данным с 44 рынков, от Португалии до России. Volkswagen Golf по-прежнему лидирует, несмотря на отрицательную динамику продаж (-22%). Второй - Renault Clio, который обогнал Polo. Прекрасные результаты продаж показали Toyota Corolla и Volkswagen T-Cross.
18 февраля 2020, 13:54
По итогам января в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 183 новых автомобиля LADA, что на 41,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Напомним, АВТОВАЗ весной прошлого года принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу.
5 февраля 2020, 15:30
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в 2019 году на каждую тысячу жителей нашей страны пришлось 11 проданных новых легковых автомобилей. Если сравнивать этот показатель с аналогичным в европейских странах, то в таком рейтинге наша страна занимает 27-е место.
Каждый шестой автомобиль в России не пройдет проверку на «юридическую чистоту»
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