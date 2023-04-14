Список мероприятий в 2020 году | АВТОСТАТ

Список мероприятий в 2020 году

Прошедшие мероприятия в 2020 году

Дата/местоНаименованиеОрганизаторКонтакты
28 октября/
Москва		Форум IT решений в автобизнесе «IT-революция в автобизнесе 2020» АВТОСТАТЕлена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
20-23 октября/
Москва		«XI Международная неделя смазочных материалов – 2020»RPI Елена Константинова
+7 (495) 502 54 33
konstantinova.elena@rpi-inc.ru
13-14 октября/
Москва		Российский автомобильный форум (RAF)Adam Smith ConferencesАнна Кузьминская
+380 63 7673207
a.kuzminskaya@
adamsmithconferences.com
24 августа/
Москва		Конференция «Autoservice 2020. Автосервис 2020»АВТОСТАТЕлена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
22 июля/
online		Онлайн-форум "Used Cars Forum 2020. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты"АВТОСТАТЕлена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
21 июля/
Москва		Форум «FinAuto 2020. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг»АВТОСТАТЕлена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
19-21 мая/
Москва		8-я ежегодная конференция
"Базовые масла и смазочные материалы России и СНГ"		GLOBUCГаухар Тулегенова
+44 (203) 567 13 47
g.tulegenova@globuc.com
23 апреля/
online		Онлайн-конференция AUTOSTAT Analytic Day «Прогноз авторынка в условиях неопределенности»АВТОСТАТ Елена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
20 февраля/
Москва		Форум «ForAuto 2020. Итоги и прогнозы авторынка» АВТОСТАТЕлена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru

 - участие представителей АА "АВТОСТАТ"

  • Результаты конкурса

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