Список мероприятий в 2020 году

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|Организатор
|Контакты
Москва
|Форум IT решений в автобизнесе «IT-революция в автобизнесе 2020»
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
Москва
|«XI Международная неделя смазочных материалов – 2020»
|RPI
|Елена Константинова
+7 (495) 502 54 33
konstantinova.elena@rpi-inc.ru
Москва
|Российский автомобильный форум (RAF)
|Adam Smith Conferences
|Анна Кузьминская
+380 63 7673207
a.kuzminskaya@
adamsmithconferences.com
Москва
|Конференция «Autoservice 2020. Автосервис 2020»
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
online
|Онлайн-форум "Used Cars Forum 2020. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты"
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
Москва
|Форум «FinAuto 2020. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг»
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
Москва
|8-я ежегодная конференция
"Базовые масла и смазочные материалы России и СНГ"
|GLOBUC
|Гаухар Тулегенова
+44 (203) 567 13 47
g.tulegenova@globuc.com
online
|Онлайн-конференция AUTOSTAT Analytic Day «Прогноз авторынка в условиях неопределенности»
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
Москва
|Форум «ForAuto 2020. Итоги и прогнозы авторынка»
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
- участие представителей АА "АВТОСТАТ"