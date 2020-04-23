АВТОСТАТ | Autoservice 2020

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Autoservice 2020

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Autoservice 2020

Конференция  «Autoservice 2019. Сервис, запчасти, оборудование»
24 августа 2020 года
Москва, ЦВК «Экспоцентр» (Краснопресненская наб., д. 14)

В рамках MIMS AUTOMECHANIKA -  23-й Московской Международной выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования  и товаров для технического обслуживания автомобиля

Страница мероприятия на MIMS.ru

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

  • Рынок автосервиса с России: объём, структура, динамика, тенденции
  • Изменения единой методики расчёта стоимости ремонта по страховке
  • Опрос автовладельцев: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра? Результаты исследования
  • Изменения законодательства в области технического осмотра автомобилей
  • Стратегии участников рынка запчастей
  • Стратегия развития автосервисов и партнеров. Бизнес - кейсы
  • Опыт и практика сервиса у официальных дилеров. Бизнес - кейсы
  • Опыт и практика независимых сервисных сетей
  • IT- решения для сервисов: эффективные решения для увеличения прибыли
  • Сервис и оборудование: новые технологии и тенденции развития области

 Аудитория B2B-автобизнес: 

  • Дистрибьюторы, импортеры, дилеры: автомобилей, автокомпонентов, оборудования для СТО, горюче-смазочных материалов
  • Cтраховые компании, консалтинг
  • IT-компании, интернет-площадки, агрегаторы

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

10.00 - 10.30Регистрация/Приветственный кофе
10.30 - 12.00 Сессия 1Рынок автосервиса: текущая ситуация, тенденции
  • Рынок сервиса в России: объём, структура, динамика, тенденции
    Сергей Удалов, АВТОСТАТ
  • Показатели деятельности автодилеров по послепродажному обслуживанию. Показатели деятельности независимых СТО
  • Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра?
    Результаты исследования агентства АВТОСТАТ
12.00 - 12.30Кофе-брейк
12.30 - 14.00 Сессия 2Стратегии участников рынка запчастей:
  • Союзы производителей
  • Производители запчастей
  • Рынок автозапчастей в России: структура, динамика и тренды развития
    • Анализ рынка автозапчастей, анализ сегментов
    • Импорт запчастей - "карта" поставщиков, объемы поставок
    • Главные игроки рынка, динамика роста, перспективы и тренды
    • Основные тенденции развития рынка автозапчастей
  • Рынок автозапчастей в российском e-Commerce: игроки, перспективы, тренды
14.00 - 15.00Обед
15.00 - 16.30 Сессия 3Кадровый вопрос на СТО: ключевые вопросы обучения и подбора персонала
  • Аналитика рынка кадров в сегменте автосервисов
  • Аудит и обучение технических специалистов нового поколения IT-решения для СТО всех форматов
16.15 - 16.45Кофе-брейк
16.45 - 18.30 Сессия 4Тенденции развития форматов СТО в России
  • Сети в России и лояльное взаимодействие СТО с дистрибьюторами и производителями запасных частей. Выгоды и перспективы. FitService, Reactor, Вилгуд , ЕвроАвто, Армтек, ГруппАвто
  • Сервис и оборудование: Новые технологии и тенденции развития отрасли

По вопросам участия и партнерства обращайтесь:

  • Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143,  +7 499 685 01 51 (12)
  • Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)

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