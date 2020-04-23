Autoservice 2020

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Конференция «Autoservice 2019. Сервис, запчасти, оборудование»
24 августа 2020 года
Москва, ЦВК «Экспоцентр» (Краснопресненская наб., д. 14)
В рамках MIMS AUTOMECHANIKA - 23-й Московской Международной выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля
Страница мероприятия на MIMS.ru
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Аудитория B2B-автобизнес:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
|10.00 - 10.30
|Регистрация/Приветственный кофе
|10.30 - 12.00 Сессия 1
|Рынок автосервиса: текущая ситуация, тенденции
|12.00 - 12.30
|Кофе-брейк
|12.30 - 14.00 Сессия 2
|Стратегии участников рынка запчастей:
|14.00 - 15.00
|Обед
|15.00 - 16.30 Сессия 3
|Кадровый вопрос на СТО: ключевые вопросы обучения и подбора персонала
|16.15 - 16.45
|Кофе-брейк
|16.45 - 18.30 Сессия 4
|Тенденции развития форматов СТО в России
По вопросам участия и партнерства обращайтесь:
| конференция | регистрация | партнерство | спикеры и эксперты | блиц-доклады | лендинг |