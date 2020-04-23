Autoservice 2020

10.00 - 10.30 Регистрация/Приветственный кофе

10.30 - 12.00 Сессия 1 Рынок автосервиса: текущая ситуация, тенденции Рынок сервиса в России: объём, структура, динамика, тенденции

Сергей Удалов, АВТОСТАТ

Сергей Удалов, АВТОСТАТ Показатели деятельности автодилеров по послепродажному обслуживанию. Показатели деятельности независимых СТО

Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра?

Результаты исследования агентства АВТОСТАТ

12.00 - 12.30 Кофе-брейк

12.30 - 14.00 Сессия 2 Стратегии участников рынка запчастей: Союзы производителей

Производители запчастей

Рынок автозапчастей в России: структура, динамика и тренды развития Анализ рынка автозапчастей, анализ сегментов Импорт запчастей - "карта" поставщиков, объемы поставок Главные игроки рынка, динамика роста, перспективы и тренды Основные тенденции развития рынка автозапчастей

Рынок автозапчастей в российском e-Commerce: игроки, перспективы, тренды

14.00 - 15.00 Обед

15.00 - 16.30 Сессия 3 Кадровый вопрос на СТО: ключевые вопросы обучения и подбора персонала Аналитика рынка кадров в сегменте автосервисов

Аудит и обучение технических специалистов нового поколения IT-решения для СТО всех форматов

16.15 - 16.45 Кофе-брейк