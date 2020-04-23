АВТОСТАТ | AUTOSTAT Analytic Day 2020

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AUTOSTAT Analytic Day 2020

AUTOSTAT Analytic Day 2020

23 апреля 2020 г.
AUTOSTAT Analytic Day «Прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности»

Бесплатная онлайн-конференция

11.00 Старт трансляции

Блок «Кризис»

  • Статистика и аналитика начала кризисного периода (1 квартал 2020). Продажи автомобилей в России и в мире
    АВТОСТАТ
  • Хроника остановки автомобильных заводов. Что рвется в цепочках поставок автокомпонентов и запчастей. Когда и как возможен рестарт автопрома?
    Сергей Бургазлиев, независимый эксперт
  • Анализ потребительского поведения в новых реалиях
    (спикеры на утверждении)

Круглый стол «Сценарии развития событий на 2020 год»

Приглашены представители дилеров, дистрибьюторов, банков (cписок формируется)

Блок «Антикризис»
Что предпринимать в новых рыночных реалиях

  • Обзор трендов развития рынка и новых решений из США
    Кирилл Ларин, е-Кредит
  • Точки экономии и точки роста предприятия
  • Клиентоориентированность с персонификацией сервиса
  • Смена модели потребления: аренда против продажи? Как реагировать и что можно предпринять дилеру
  • Особенности маркетинговых коммуникаций в кризисный период
  • Автомобили с пробегом как гарант выживания ДЦ

Блок «Решения»

  • Как продать автомобиль клиенту, которому отказали все банки
    Кирилл Ларин, е-Кредит

    15.00 Окончание трансляции 

Для бесплатной регистрации на онлайн-конференцию
заполните форму ниже

По поводу партнерства/спонсорства конференции обращаться:

Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143,  +7 499 685 01 51 (12)
Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)

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