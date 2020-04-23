AUTOSTAT Analytic Day 2020

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23 апреля 2020 г.
AUTOSTAT Analytic Day «Прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности»
Бесплатная онлайн-конференция
11.00 Старт трансляции
Блок «Кризис»
Круглый стол «Сценарии развития событий на 2020 год»
Приглашены представители дилеров, дистрибьюторов, банков (cписок формируется)
Блок «Антикризис»
Что предпринимать в новых рыночных реалиях
Блок «Решения»
Для бесплатной регистрации на онлайн-конференцию
заполните форму ниже
По поводу партнерства/спонсорства конференции обращаться:
Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143, +7 499 685 01 51 (12)
Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)