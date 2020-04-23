FinAuto 2020

09.00 - 10.00 Регистрация/Приветственный кофе

10.00 - 11.30 Сессия 1 Обзор автомобильного и финансовых рынков Аналитический обзор АВТОСТАТ: текущее состояние рынка автокредитования: объемы, динамика, структура, тенденции

Сергей Удалов, АВТОСТАТ

Сергей Удалов, АВТОСТАТ Обзор НБКИ: Рынок автокредитования - итоги полугодия, тенденции НБКИ

спикер уточнется

спикер уточнется Рынок автострахования в России: картина рынка, тенденции и драйверы развития РСА

спикер уточняется

спикер уточняется Рынок автолизинга: аналитика рынка, влияние госпрограмм, эффективные инструменты, точки роста

12.00 - 13.30 Сессия 2 Автомобильное кредитование Общие потребительские тренды и настроения

Эффективность программ кредитования в условиях кризиса. Эффективные решения

Инструменты взаимовыгодного сотрудничества банков и дилеров

13.30 - 14.30 Обед

14.30 - 16.00 Сессия 3 Инструменты и IT - решения для бизнеса



Лизинг Лизинговые программы дистрибьюторов: эффективные решения

Лизинг как инструмент продаж в кризис Автострахование Программы эффективного взаимодействия автодилеров и страховых компаний

16.00 - 16.30 Кофе-брейк