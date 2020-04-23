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Бизнес-форум «FinAuto 2020»
«Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг»
21 июля 2020, Москва
Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya
ул. Верхняя Красносельская, д. 11а, стр.4
Аудитория форума:
|09.00 - 10.00
|Регистрация/Приветственный кофе
|10.00 - 11.30 Сессия 1
|Обзор автомобильного и финансовых рынков
|12.00 - 13.30 Сессия 2
|Автомобильное кредитование
|13.30 - 14.30
|Обед
|14.30 - 16.00 Сессия 3
|Инструменты и IT - решения для бизнеса
Лизинг
|16.00 - 16.30
|Кофе-брейк
|16.30 - 18.00 Сессия 4
|Круглый стол
По вопросам участия и партнерства обращайтесь:
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