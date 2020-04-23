АВТОСТАТ | FinAuto 2020

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FinAuto 2020

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FinAuto 2020

Бизнес-форум «FinAuto 2020»
«Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг»
21 июля 2020, Москва

Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya 
ул. Верхняя Красносельская, д. 11а, стр.4 

Аудитория форума:

  • Автодилеры: директора, финансовые директора, руководители/представители кредитно-страховых отделов, отделов продаж финансовых услуг 
  • Дистрибьюторы: представители отделов корпоративных продаж, финансов, розничного автокредитования, департаментов по работе с партнерами
  • F&I: департаменты по работе с автодилерами, департаменты партнерских продаж, отделы управления автокредитованием, розничного бизнеса, работа с партнерами, риски
  • IT: разработчики IT-решений в сфере финансов для автобизнеса
09.00 - 10.00Регистрация/Приветственный кофе
10.00 - 11.30 Сессия 1Обзор автомобильного и финансовых рынков
  • Аналитический обзор АВТОСТАТ: текущее состояние рынка автокредитования: объемы, динамика, структура, тенденции
    Сергей Удалов, АВТОСТАТ
  • Обзор НБКИ: Рынок автокредитования - итоги полугодия, тенденции НБКИ
    спикер уточнется
  • Рынок автострахования в России: картина рынка, тенденции и драйверы развития РСА
    спикер уточняется
  • Рынок автолизинга: аналитика рынка, влияние госпрограмм, эффективные инструменты, точки роста
12.00 - 13.30 Сессия 2Автомобильное кредитование
  • Общие потребительские тренды и настроения
  • Эффективность программ кредитования в условиях кризиса. Эффективные решения
  • Инструменты взаимовыгодного сотрудничества банков и дилеров
13.30 - 14.30Обед
14.30 - 16.00 Сессия 3Инструменты и IT - решения для бизнеса

Лизинг
  • Лизинговые программы дистрибьюторов: эффективные решения
  • Лизинг как инструмент продаж в кризис
Автострахование
  • Программы эффективного взаимодействия автодилеров и страховых компаний
16.00 - 16.30Кофе-брейк
16.30 - 18.00 Сессия 4Круглый стол
  1. Как трансформируется автомобильное кредитование? Что происходит с рынком?
  2. Онлайн-кредитование и интернет-продажи в условиях кризиса
  3. Как продавать автомобили в кризис?

По вопросам участия и партнерства обращайтесь:

  • Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143,  +7 499 685 01 51 (12)
  • Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)

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