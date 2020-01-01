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Used Cars-2020. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты.
| форум | регистрация | партнерство | спикеры и эксперты |
23 апреля 2020 года состоится форум автомобильного бизнеса «Used Cars-2020. Рынок, программы, инструменты»
Место проведения: Москва, Aerostar Hotel Moscow, Ленинградский пр-т, 37, корп. 9
Как добраться: метро "Динамо", "Петровский парк"
cхема проезда
Тематики форума:
- Аналитический обзор рынка 2019 и 1 квартал 2020: объёмы, динамика, структура, тенденции
- Финансовые тренды 2020: как влияет конъюнктурная экономическая ситуация на продажи АСП
- Программы производителей и кэптивных банков. Что работает и как? Кэптивный банк + программа производителя = опыт дилера
- Кредитование авто с пробегом. Банковские программы, дилерский взгляд
- Онлайн путь к покупке автомобиля с пробегом – где ищут и как принимают решение
- Маркетинговый контент для авто с пробегом – эффективные инструменты и тренды
- Трафик с классифайдов – инструменты и методы работы дилера
- Интернет-аукционы дилеров – эффективный инструмент для бизнеса авто с пробегом?
- Источники автомобилей с пробегом
- Cервис пост гарантийного парка как залог трейд-ин
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
|09.00 - 10.00
|Регистрация/Приветственный кофе
10.00 - 11.30
|Рабочая сессия 1
- Аналитический обзор рынка 2019 и 1 квартал 2020: объемы, динамика, структура, тенденции
Сергей Удалов, Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
- Мнение автовладельца: где покупают автомобиль с пробегом? Результаты исследования аналитического агентства АВТОСТАТ
- Региональный арбитраж рынка автомобилей с пробегом. В каких регионах какие машины дешевле, в каких дороже. Где покупать, где продавать?
Сергей Литвиненко, ПрайсСтат
- Рейтинг и эффективность работы дилеров через классифайды
Сергей Литвиненко, ПрайсСтат
|11.30 - 12.00
|Кофе-пауза
12.00 - 13.00
Панельная дискуссия и мозговой штурм на тему «Дилерский классифайд: возможность и необходимость создания»
Приглашаем участников рынка и представителей всех заинтересованных сторон к открытой дискуссии
|13.00 - 13.30
|Ежегодное специальное мероприятие: Вручение премии АВТОСТАТ USED CAR AWARDS 2020
|13.30 - 14.30
|Обед
14.30 - 16.00
|Сессия 3
Эффективные инструменты и методы работы с авто с пробегом
- Подписка на автомобили с пробегом: бизнес или иллюзия?
Серков Антон, Дром
- Премиальные авто с пробегом. Особенности работы и продаж в сегменте
Антон Кузнецов, СЕО Tandem Group
Никита Банников, зам. дир. по продажам Mercedes-Benz Панавто
|16.00 - 16.30
|Кофе-пауза
16.30 - 18.00
|Сессия 4
Ключевые вопросы бизнеса автомобилей с пробегом
Главные темы:
- подготовка автомобиля с пробегом к продаже в дилерском центре. Требует ли рынок этих затрат?
- программы кредитования авто с пробегом - что нового?
- беззалоговое кредитование автомобилей с пробегом - альтернатива потребительскому кредитованию?
- «дворцы» для авто с пробегом - это эффективно?
- дефицит свежих автомобилей с пробегом. Как выходить из этой ситуации? Как стимулировать клиентов чаще менять авто? Как работать со старыми автомобилями?
ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР
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По вопросам участия и партнерства обращайтесь:
Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143, +7 499 685 01 51 (12)
Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)