АВТОСТАТ | Used Cars-2020. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты.

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Used Cars-2020. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты.

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Used Cars 2020. Автомобили с пробегом.

23 апреля 2020 года состоится форум автомобильного бизнеса «Used Cars-2020. Рынок, программы, инструменты»

Место проведения: Москва, Aerostar Hotel Moscow, Ленинградский пр-т, 37, корп. 9
Как добраться: метро "Динамо", "Петровский парк"
cхема проезда

Тематики форума:

  • Аналитический обзор рынка 2019 и 1 квартал 2020: объёмы, динамика, структура, тенденции
  • Финансовые тренды 2020: как влияет конъюнктурная экономическая ситуация на продажи АСП
  • Программы производителей и кэптивных банков. Что работает и как? Кэптивный банк + программа производителя = опыт дилера
  • Кредитование авто с пробегом. Банковские программы, дилерский взгляд
  • Онлайн путь к покупке автомобиля с пробегом – где ищут и как принимают решение
  • Маркетинговый контент для авто с пробегом – эффективные инструменты и тренды
  • Трафик с классифайдов – инструменты и методы работы дилера
  • Интернет-аукционы дилеров – эффективный инструмент для бизнеса авто с пробегом?
  • Источники автомобилей с пробегом
  • Cервис пост гарантийного парка как залог трейд-ин

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

09.00 - 10.00Регистрация/Приветственный кофе

10.00 - 11.30

Рабочая сессия 1
  • Аналитический обзор рынка 2019 и 1 квартал 2020: объемы, динамика, структура, тенденции
    Сергей Удалов, Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
  • Мнение автовладельца: где покупают автомобиль с пробегом? Результаты исследования аналитического агентства АВТОСТАТ
  • Региональный арбитраж рынка автомобилей с пробегом. В каких регионах какие машины дешевле, в каких дороже. Где покупать, где продавать?
    Сергей Литвиненко, ПрайсСтат
  • Рейтинг и эффективность работы дилеров через классифайды
    Сергей Литвиненко, ПрайсСтат
11.30 - 12.00Кофе-пауза

12.00 - 13.00

Панельная дискуссия и мозговой штурм на тему «Дилерский классифайд: возможность и необходимость создания»

Приглашаем участников рынка и представителей всех заинтересованных сторон к открытой дискуссии

13.00 - 13.30USED CAR AWARDS_logo 2020.pngЕжегодное специальное мероприятие: Вручение премии АВТОСТАТ USED CAR AWARDS 2020
13.30 - 14.30Обед

14.30 - 16.00

Сессия 3
Эффективные инструменты и методы работы с авто с пробегом
  • Подписка на автомобили с пробегом: бизнес или иллюзия?
    Серков Антон, Дром
  • Премиальные авто с пробегом. Особенности работы и продаж в сегменте
    Антон Кузнецов, СЕО Tandem Group
    Никита Банников, зам. дир. по продажам Mercedes-Benz Панавто
16.00 - 16.30Кофе-пауза

16.30 - 18.00

Сессия 4
Ключевые вопросы бизнеса автомобилей с пробегом

Главные темы:
  • подготовка автомобиля с пробегом к продаже в дилерском центре. Требует ли рынок этих затрат?
  • программы кредитования авто с пробегом - что нового?
  • беззалоговое кредитование автомобилей с пробегом - альтернатива потребительскому кредитованию?
  • «дворцы» для авто с пробегом - это эффективно?
  • дефицит свежих автомобилей с пробегом. Как выходить из этой ситуации? Как стимулировать клиентов чаще менять авто? Как работать со старыми автомобилями? 

ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР

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СЕРЕБРЯННЫЕ ПАРТНЁРЫ

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По вопросам участия и партнерства обращайтесь:

Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143,  +7 499 685 01 51 (12)
Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)

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