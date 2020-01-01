Used Cars-2020. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты.

09.00 - 10.00 Регистрация/Приветственный кофе

10.00 - 11.30 Рабочая сессия 1

Аналитический обзор рынка 2019 и 1 квартал 2020: объемы, динамика, структура, тенденции

Сергей Удалов, Данил Пивоваров, АВТОСТАТ

Сергей Удалов, Данил Пивоваров, Мнение автовладельца: где покупают автомобиль с пробегом? Результаты исследования аналитического агентства АВТОСТАТ

Региональный арбитраж рынка автомобилей с пробегом. В каких регионах какие машины дешевле, в каких дороже. Где покупать, где продавать?

Сергей Литвиненко, ПрайсСтат

Сергей Литвиненко, Рейтинг и эффективность работы дилеров через классифайды

Сергей Литвиненко, ПрайсСтат

11.30 - 12.00 Кофе-пауза

12.00 - 13.00 Панельная дискуссия и мозговой штурм на тему «Дилерский классифайд: возможность и необходимость создания» Приглашаем участников рынка и представителей всех заинтересованных сторон к открытой дискуссии

13.00 - 13.30 Ежегодное специальное мероприятие: Вручение премии АВТОСТАТ USED CAR AWARDS 2020

13.30 - 14.30 Обед

14.30 - 16.00 Сессия 3

Эффективные инструменты и методы работы с авто с пробегом Подписка на автомобили с пробегом: бизнес или иллюзия?

Серков Антон, Дром



Серков Антон, Премиальные авто с пробегом. Особенности работы и продаж в сегменте

Антон Кузнецов, СЕО Tandem Group

Никита Банников, зам. дир. по продажам Mercedes-Benz Панавто

16.00 - 16.30 Кофе-пауза