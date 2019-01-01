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20 февраля 2020 года состоится форум автомобильного бизнеса «ForAuto 2020» (Москва).
Главные темы Форума:
Авторынок России - настоящее и будущее
Аналитика рынка легковых автомобилей
Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг
Рынок коммерческого автотранспорта
Рынок автомобилей с пробегом: аналитика рынка, программы производителей
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
|09.00 - 10.00
|Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
|10.00 - 11.00
|Сессия 1. Автомобильный рынок России. Тенденции и прогнозы
|11.00 - 11.30
|Кофе-брейк
|11.30 - 13.00
|Сессия 2. Панельная дискуссия «Авторынок 2020»
Темы:
|13.00 - 14.00
|Обед
|14.00 - 15.30
|Рабочая сессия 3.1
Рынок автомобилей с пробегом
|Рабочая сессия 3.2
Финансовые инструменты авторынка: страхование, лизинг
|15.30 - 16.00
|Кофе-брейк
|16.00 - 17.30
|Рабочая сессия 4.1
Аналитика поведения потребителей
|Рабочая сессия 4.2
Финансовые инструменты авторынка: кредитование
|17.45 - 19.30
|Специальное мероприятие! Ежегодное вручение премии «АВТОСТАТ» - «Сохранность остаточной стоимости» - RESIDUAL VALUE 2020
По вопросам участия и партнерства обращайтесь:
Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143, +7 499 685 01 51 (12)
Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)