форум автомобильного бизнеса ForAuto 2020

09.00 - 10.00 Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе

10.00 - 11.00 Сессия 1. Автомобильный рынок России. Тенденции и прогнозы

Обзор автомобильного рынка. Основные тренды и сценарии развития

Сергей Целиков , АВТОСТАТ, директор

, АВТОСТАТ, директор Анализ рынка коммерческих автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы

Виктор Пушкарев , АВТОСТАТ, ведущий эксперт

, АВТОСТАТ, ведущий эксперт Автомобильный рынок: тенденции и прогнозы

(блок правительства)

11.00 - 11.30 Кофе-брейк

11.30 - 13.00 Сессия 2. Панельная дискуссия «Авторынок 2020»



Темы:

Основные рыночные тенденции текущего момента Стратегии и планы компаний на 2020 год Изменение поведения потребителей в условиях кризиса Сценарии развития рынка. Ожидания и прогнозы В дискуссии участвуют руководители брендов в России, крупнейших дилерских холдингов и объединений предпринимателей

13.00 - 14.00 Обед

14.00 - 15.30 Рабочая сессия 3.1

Рынок автомобилей с пробегом



Анализ рынка автомобилей с пробегом: итоги, тенденции, прогнозы

Сергей Удалов , АВТОСТАТ

, АВТОСТАТ Итоги развития направления автомобилей с пробегом у производителей

Данил Пивоваров , АВТОСТАТ

, АВТОСТАТ Лучшие практики и главные вопросы бизнеса продаж авто с пробегом Рабочая сессия 3.2

Финансовые инструменты авторынка: страхование, лизинг



ОСАГО в России. Итоги 2019 года. Тренды и изменения в 2020 году

Текущая ситуация на рынке лизинга автомобилей в РФ, тенденции развития отрасли в 2020 году. Взгляд производителя

Автомобильный лизинг - аналитика рынка, влияние госпрограмм, стратегии и планы лидеров

15.30 - 16.00 Кофе-брейк