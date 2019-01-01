АВТОСТАТ | форум автомобильного бизнеса ForAuto 2020

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форум автомобильного бизнеса ForAuto 2020

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Форум автомобильного бизнеса ForAuto 2020

20 февраля 2020 года состоится форум автомобильного бизнеса «ForAuto 2020» (Москва).

Главные темы Форума:

Авторынок России - настоящее и будущее

  • Аналитический обзор рыночных тенденций
  • Стратегии и планы компаний на 2020 год
  • Изменение поведения потребителей в условиях кризиса
  • Сценарии развития рынка. Ожидания и прогнозы

 Аналитика рынка легковых автомобилей

  • Аналитика рынка
  • Краткосрочные и долгосрочные прогнозы
  • Инструменты и данные для анализа рынка

Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг

  • Обзор рынка автокредитования, страхования и лизинга – итоги 2019
  • Автокредитование: аналитика рынка, стратегии лидеров, программы и инструменты
  • Автострахование: аналитика рынка ОСАГО и КАСКО; перспективы рынка и изменения в законодательстве 
  • Проблемы и решения в области партнерства автостраховщиков и автодилеров
  • Автолизинг: аналитика рынка, влияние госпрограмм, стратегии и планы игроков

Рынок коммерческого автотранспорта

  • Аналитика рынка
  • Краткосрочные и долгосрочные прогнозы
  • Стратегии и планы ведущих игроков
  • Вопросы планирования и прогнозирования спроса

Рынок автомобилей с пробегом: аналитика рынка, программы производителей

  • Аналитический обзор рынка автомобилей с пробегом 2019: объемы, динамика, структура, тенденции
  • Карта рынка автомобилей с пробегом в РФ
  • Маркетинговый контент для авто с пробегом – особенности сегмента рынка, эффективные инструменты и тренды
  • IT-инструменты и решения для бизнеса автомобилей с пробегом

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

09.00 - 10.00Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
10.00 - 11.00Сессия 1. Автомобильный рынок России. Тенденции и прогнозы
  • Обзор автомобильного рынка. Основные тренды и сценарии развития
    Сергей Целиков, АВТОСТАТ, директор
  • Анализ рынка коммерческих автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы
    Виктор Пушкарев, АВТОСТАТ, ведущий эксперт
  • Автомобильный рынок: тенденции и прогнозы
    (блок правительства)
11.00 - 11.30Кофе-брейк
11.30 - 13.00Сессия 2. Панельная дискуссия «Авторынок 2020»

Темы:
  1. Основные рыночные тенденции текущего момента
  2. Стратегии и планы компаний на 2020 год
  3. Изменение поведения потребителей в условиях кризиса
  4. Сценарии развития рынка. Ожидания и прогнозы
В дискуссии участвуют руководители брендов в России, крупнейших дилерских холдингов и объединений предпринимателей
13.00 - 14.00Обед
14.00 - 15.30Рабочая сессия 3.1
Рынок автомобилей с пробегом

  • Анализ рынка автомобилей с пробегом: итоги, тенденции, прогнозы
    Сергей Удалов, АВТОСТАТ
  • Итоги развития направления автомобилей с пробегом у производителей
    Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
  • Лучшие практики и главные вопросы бизнеса продаж авто с пробегом
Рабочая сессия 3.2
Финансовые инструменты авторынка: страхование, лизинг

  • ОСАГО в России. Итоги 2019 года. Тренды и изменения в 2020 году
  • Текущая ситуация на рынке лизинга автомобилей в РФ, тенденции развития отрасли в 2020 году. Взгляд производителя
  • Автомобильный лизинг - аналитика рынка, влияние госпрограмм, стратегии и планы лидеров
15.30 - 16.00Кофе-брейк
16.00 - 17.30Рабочая сессия 4.1
Аналитика поведения потребителей
  • Аналитика поведения потребителей в онлайн
  • Аналитика поведения потребителей в оффлайн
  • Аналитика поведения в соцмедиа
  • Аналитика поведения потребителей на авторынке
    АВТОСТАТ, спикер уточняется
  • Мобильный маркетинг. Новая парадигма потребления
Рабочая сессия 4.2
Финансовые инструменты авторынка: кредитование

  • Обзор рынка автокредитования
    Сергей Удалов, АВТОСТАТ
  • Рынок автокредитования. Итоги 2019 года, ожидания на 2020 год
    НБКИ, спикер уточняется
  • Автокредитование - взгляд кэптивного банка
  • Особенности программ автокредитования в текущих условиях
17.45 - 19.30Специальное мероприятие! Ежегодное вручение премии «АВТОСТАТ» - «Сохранность остаточной стоимости» - RESIDUAL VALUE 2020

По вопросам участия и партнерства обращайтесь:

Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143,  +7 499 685 01 51 (12)
Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)

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