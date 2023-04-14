Список мероприятий в 2014 году

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|Дата/место
|Наименование
|Организатор
|Контакты
Москва
|121 заседание клуба "Итоговое заседание Клуба AutoBoss"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Санкт-Петербург
|ИТОГОВЫЙ Международный форум по кооперации и организации бизнеса промышленных поставщиков в России "Индустриализация-2014"
|НАПАК
|Свиридова Майя
+7 (812) 449-75-56
(m.sviridova@rusautoconnect.com)
Москва
|Четвёртая конференция "Автомобильный маркетинг 2014"
|АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru
|Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51, (8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(ak@automarketolog.ru)
Москва
|IX ежегодная конференция "Ритейл в России"
|"Ведомости"
|Лариса де Белдер
(495) 232-32-00 (3172)
(l.de.belder@vedomosti.ru)
Москва
|2-й Форум "Автотранспорт на Газомоторном Топливе в России"
|Институт Адама Смита
|Камиль Кадырзанов
(kamil@adamsmithconferences.com)
Москва
|Конференция "Каучуки, Шины и РТИ"
|INVENTRA
|Наталья Губанова
+7 (495) 797-49-07
(natalia.gubanova@creonenergy.ru)
Тольятти
|8-я международная специализированная выставка "Автопром. Автокомпоненты"
|"Экспо-Тольятти"
|Кристина Михайлова
+7 (8482) 270-580
(mihailovaks@expotol.ru)
Москва
|2-й Форум "Коммерческий Транспорт и Спецтехника в России & СНГ"
|Институт Адама Смита
|Камиль Кадырзанов
(kamil@adamsmithconferences.com)
Москва
|4-й Форум "АвтоРитейл в России"
|Институт Адама Смита
|Камиль Кадырзанов
(kamil@adamsmithconferences.com)
Москва
|120 заседание клуба "Фабио Капелло отдыхает – как создать из сотрудников обычного дилерского центра команду своей мечты! Взаимодействие подразделений ДЦ. Где теряем деньги, информацию и время из-за несогласованных действий"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Конференция "Корпоративные автопарки: новости законодательства и лучшие практики"
|РБК
|Алина Сухова
+7 (495) 363-11-11 доб.1392
(asukhova@rbc.ru)
Москва
|119 заседание клуба "Новая волна развития trade in в России. Поймай волну!"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Международная конференция "Московская международная неделя смазочных материалов - 2014"
|RPI
|Максим Алексеев
+7 (495) 778-93-32, 502-54-33
(alexeevm@rpi-inc.ru)
Москва
|118 заседание клуба "IX Съезд юристов автобизнеса"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Калуга
|Юбилейный V Международный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "АвтоЭволюция 2014"
|"Ведомости"
|Екатерина Евсеева
+7 (495) 232-32-00, доб. 4147
(e.evseeva@vedomosti.ru)
Москва
|Конференция "Локализация производства в машиностроении и автомобильной промышленности"
|The Moscow Times
|Юлия Беляева
(495) 234-32-23 ext.4265
(j.belyaeva@imedia.ru)
Санкт-Петербург
|Петербургский международный автотранспортный форум 2014
|ЭФ-Интернэшнл
|Элина Цыркуль
+7 (812) 240-40-40 доб. 207
(e.tsyrkul@expoforum.ru)
Москва
|6-я профессиональная конференция "РОСАВТОДИЛЕР 2014"
|РОАД
|Татьяна Сотникова
+7 (916) 105-09-78
(pr@asroad.org)
Москва
|117 заседание клуба "Обзор налоговых практик 2014-2015 годов"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|V Конференция "Управление корпоративным автопарком"
|AHConferences
|Екатерина Улицкая
(495) 790-78-15 (доб. 120)
(esokolova@ahconferences.com)
Москва
|Девятая Международная конференция "Каучуки, шины и РТИ"
|ИНВЕНТРА
|Мария Крюкова
+7 (495) 797-49-07 доб. 111
(kryukova.maria@creonenergy.ru)
Москва
|Круглый стол "Особенности работы лизинговых компаний в современных экономических условиях"
|Лизинг ревю
|Татьяна Савельева
(495) 953-86-76
(leasrev.stv@gmail.com)
Сочи
|АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ СОЧИ-2014
|СОЧИ-ЭКСПО
|Наталья Логинова
+7 (862) 264-23-33
(natali.loginova@mail.ru)
Москва
|Конференция "Управление корпоративным автопарком"
|IC|ENERGY
|Наталья Костарева
+420 226 239 749
(natalia.kostareva@icenergy.co.uk)
Москва
|116 заседание клуба "От кризиса до кризиса - веселье в автобизнесе"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Конференция "Лизинг в России и СНГ"
|IC|ENERGY
|Наталья Костарева
+420 226 239 749
(natalia.kostareva@icenergy.co.uk)
Москва
|6-я конференция "Утилизация транспортных средств"
|РУСЛОМ.КОМ, АВТОСТАТ
|Александр Шацкий
(499) 685-01-51
(ash@autostat.ru)
Москва
|VIII Международная конференция "Argus Рынок нефтепродуктов 2014"
|Argus
|Карина Пушина
(495) 933 7571 ext.452
(karina.pushina@argusmedia.com)
Москва
|115 заседание клуба "Сервисный маркетинг"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Международная Промышленная Ассамблея
|НАПАК
|Майя Свиридова
+7 (921) 934-77-21
(maya.peterburg@rambler.ru)
Москва
|Круглый стол в рамках деловой программы ММАС 2014 "Будет ли в России рынок электромобилей?"
|Деловая газета "Ведомости"
|Екатерина Евсеева
+7 (495) 956-25-36
(e.evseeva@vedomosti.ru)
Москва
|Презентация совместного исследования "Рынок автомобилей с пробегом в России"
|AVITO Авто,
АВТОСТАТ
|Татьяна Стародубцева
+7 (916) 503-43-80
(tanja@avito.ru)
Татьяна Малыгина
+7 (499) 685-01-51
(tatyana@autostat.ru)
Москва
|Пресс-конференция "Российский рынок автомобилей и компонентов. Перспективы для китайских компаний"
|АВТОСТАТ, Мессе Франкфурт РУС
|Целикова Светлана (АВТОСТАТ)
+7 (499) 685-01-51
(press@autostat.ru)
Фомина Надежда (Мессе Франкфурт РУС)
+7 (495) 649-87-75 доб. 124
(nadezhda.fomina@russia.messefrankfurt.com)
Москва
|V Международный форум "Автомобилестроение и развитие рынка автокомпонентов в России"
|ITE, Мессе Франкфурт РУС
|Мария Гадалова (ITE)
+7 (495) 935-73-50 доб. 4164
(gadalova@ite-expo.ru)
Алена Чулкова (Мессе Франкфурт РУС)
+7 (495) 649-87-75 доб. 139
(alena.chulkova@russia.messefrankfurt.com)
Москва
|114 заседание клуба "Госпроверки: кто? когда? зачем?"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|113 заседание клуба "Фишки в IT для автобизнеса"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Конференция "Управление корпоративным автопарком"
|The Moscow Times
|Александра Нестерович
(a.nesterovich@imedia.ru)
Москва
|112 заседание клуба "Да, здравствует ДНО в продажах? Пора учиться! The best practice от лидеров рынка!"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|VIII Всероссийский форум "Автокредитование в России - 2014: банки, дилеры, автопроизводители, страховщики. Как удержать клиентскую активность и заработать в условиях нестабильности на рынке?"
|GLOBAL FORUM LLC/ Quorum
|Виктория Лысова
+7 (495) 789-38-17 (115)
(vika@quorumy.com)
Москва
|II Международный Форум "Локализация производства и поиск поставщиков в России"
|Российско-Германская внешнеторговая палата
|Юлия Бескорсая
+7 (495) 234-49-50 доб. 2785
(beskorsaya@deinternational.ru)
Москва
|Конференция "Корпоративные автопарки: актуальные правовые вопросы"
|Независимая Ассоциация Управляющих Корпоративными Автопарками "РФА"
|Яна Якимова
+7 (916) 622-90-52
(yana.yakimova@russianfleet.ru)
Москва
|111 заседание клуба "Клуб главных бухгалтеров автобизнеса"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|110 заседание клуба "Удовлетворенность клиентов не равно лояльность. Применение в автобизнесе методики NPS"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|109 заседание клуба "VIII Съезд юристов автобизнеса"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|IV Всероссийская конференция с международным участием "Каучук и Резина – 2014: традиции и новации"
|ООО "НИИЭМИ", МИТХТ им. М.В.Ломоносова
|Татьяна Коникова
(499) 256-21-66, 8 (916) 035-64-54
(tkonikova@mail.ru)
Москва
|Конференция "Актуальные правовые вопросы в автобизнесе"
|The Moscow Times
|Ольга Досова
(495) 232-47-74 (# 4238)
(o.dosova@imedia.ru)
Москва
|108 заседание клуба "Съезд экспертов по продаже автомобилей с пробегом"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|XI Международная конференция-выставка "Современная АЗС и нефтебаза: рынок нефтепродуктов России"
|Журнал "Современная АЗС"
|Сергей Филенко
+7 (495) 609-63-32
(filenko@sovazs.com)
Москва
|Вторая конвенция российских автомобильных дилеров
|РОАД
|Татьяна Сотникова
+7 (916) 105-09-78
(pr@asroad.org)
Москва
|Конференция "Дизельное топливо"
|CREON Energy
|Ксения Гудкова
+7 (495) 797-49-07
(kseniya.gudkova@creonenergy.ru)
Москва
|Конференция "Бензины"
|CREON Energy
|Ксения Гудкова
+7 (495) 797-49-07
(kseniya.gudkova@creonenergy.ru)
Москва
|106 заседание клуба "HR-форум автобизнеса"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Выставка "Автомобильная промышленность России"
|Институт Адама Смита
|Камиль Кадырзанов
(kamil@adamsmithconferences.com)
Москва
|17-й Российский Автомобильный Форум
|Институт Адама Смита
|Камиль Кадырзанов
(kamil@adamsmithconferences.com)
Москва
|Школа Автомаркетолога "Маркетинговые исследования. Оценка эффективности маркетинговых инвестиций"
|АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru
|Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51, (8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
Павел Буданов
+7 (926) 982-55-66
(pb@amschool.ru)
Москва
|105 заседание клуба "Воронка продаж услуг сервиса"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Санкт-Петербург
|Международная конференция "AUTOPROM Russia 2014"
|ВК Ленэкспо
|Илья Стадник
(812) 320-90-31, (967) 573-95-63
(autoprom2@restec.ru)
Москва
|3-я конференция "Дизельные выбросы – Россия и СНГ 2014"
|Integer
|Антон Яравой
+44 (0)20 7503 1265
(conferences@integer-research.com)
Москва
|104 заседание клуба "Реальная доходность брендов в автобизнесе. Растущие и падающие бренды. Причины взлетов и падений"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Конференция "Альтернативные стратегии развития лизинговых компаний"
|ГК "Территория лизинга"
|Оксана Солнышкина
(812) 498-67-25
(solnyshkina@kleasing.ru)
Москва
|Четвёртая конференция "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы"
|АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru
|Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51, (8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(ak@automarketolog.ru)
Санкт-Петербург
|VIII ежегодная международная конференция "AutoInvest 2014"
|Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций
|Екатерина Смирнова
+7 960-240-02-50
(smirnova@investa.spb.ru)
Москва
|Пресс-конференция "Автокредитование: остановка или путь назад?"
|НБКИ
|Елена Григорьева
(495) 221-78-37, доб. 161
(egrigoryeva@nbki.ru)
Москва
|XVII Всероссийский Автофорум – неделя Автобизнеса
|ИД "Новости Автобизнеса"
|Владислава Вдовиченкова
(499) 418-01-63, 270-20-74
(v.vdovichenkova@abiznews.ru)
- участие представителей АА "АВТОСТАТ"