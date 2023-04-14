Список мероприятий в 2014 году | АВТОСТАТ

Список мероприятий в 2014 году

Прошедшие мероприятия в 2014 году

Дата/местоНаименованиеОрганизаторКонтакты
10 декабря/
Москва		121 заседание клуба "Итоговое заседание Клуба AutoBoss"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
4-5 декабря/
Санкт-Петербург		ИТОГОВЫЙ Международный форум по кооперации и организации бизнеса промышленных поставщиков в России "Индустриализация-2014"НАПАКСвиридова Майя
+7 (812) 449-75-56
(m.sviridova@rusautoconnect.com)
3 декабря/
Москва		Четвёртая конференция "Автомобильный маркетинг 2014"АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru		Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51, (8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(ak@automarketolog.ru)
2 декабря/
Москва		IX ежегодная конференция "Ритейл в России""Ведомости"Лариса де Белдер
(495) 232-32-00 (3172)
(l.de.belder@vedomosti.ru)
27 ноября/
Москва		2-й Форум "Автотранспорт на Газомоторном Топливе в России"Институт Адама СмитаКамиль Кадырзанов
(kamil@adamsmithconferences.com)
27 ноября/
Москва		Конференция "Каучуки, Шины и РТИ"INVENTRAНаталья Губанова
+7 (495) 797-49-07
(natalia.gubanova@creonenergy.ru)
26-27 ноября/
Тольятти		8-я международная специализированная выставка "Автопром. Автокомпоненты""Экспо-Тольятти"Кристина Михайлова
+7 (8482) 270-580
(mihailovaks@expotol.ru)
25-26 ноября/
Москва		2-й Форум "Коммерческий Транспорт и Спецтехника в России & СНГ"Институт Адама СмитаКамиль Кадырзанов
(kamil@adamsmithconferences.com)
25-26 ноября/
Москва		4-й Форум "АвтоРитейл в России"Институт Адама СмитаКамиль Кадырзанов
(kamil@adamsmithconferences.com)
24 ноября/
Москва		120 заседание клуба "Фабио Капелло отдыхает – как создать из сотрудников обычного дилерского центра команду своей мечты! Взаимодействие подразделений ДЦ. Где теряем деньги, информацию и время из-за несогласованных действий"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
13 ноября/
Москва		Конференция "Корпоративные автопарки: новости законодательства и лучшие практики"РБКАлина Сухова
+7 (495) 363-11-11 доб.1392
(asukhova@rbc.ru)
13 ноября/
Москва		119 заседание клуба "Новая волна развития trade in в России. Поймай волну!"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
11-14 ноября/
Москва		Международная конференция "Московская международная неделя смазочных материалов - 2014"RPIМаксим Алексеев
+7 (495) 778-93-32, 502-54-33
(alexeevm@rpi-inc.ru)
29 октября/
Москва		118 заседание клуба "IX Съезд юристов автобизнеса"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
22-23 октября/
Калуга		Юбилейный V Международный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "АвтоЭволюция 2014""Ведомости"Екатерина Евсеева
+7 (495) 232-32-00, доб. 4147
(e.evseeva@vedomosti.ru)
20 октября/
Москва		Конференция "Локализация производства в машиностроении и автомобильной промышленности"The Moscow TimesЮлия Беляева
(495) 234-32-23 ext.4265
(j.belyaeva@imedia.ru)
19-21 октября/
Санкт-Петербург		Петербургский международный автотранспортный форум 2014ЭФ-ИнтернэшнлЭлина Цыркуль
+7 (812) 240-40-40 доб. 207
(e.tsyrkul@expoforum.ru)
15 октября/
Москва		6-я профессиональная конференция "РОСАВТОДИЛЕР 2014"РОАДТатьяна Сотникова
+7 (916) 105-09-78
(pr@asroad.org)
14 октября/
Москва		117 заседание клуба "Обзор налоговых практик 2014-2015 годов"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
13 октября/
Москва		V Конференция "Управление корпоративным автопарком"AHConferencesЕкатерина Улицкая
(495) 790-78-15 (доб. 120)
(esokolova@ahconferences.com)
12 октября/
Москва		Девятая Международная конференция "Каучуки, шины и РТИ"ИНВЕНТРАМария Крюкова
+7 (495) 797-49-07 доб. 111
(kryukova.maria@creonenergy.ru)
8 октября/
Москва		Круглый стол "Особенности работы лизинговых компаний в современных экономических условиях"Лизинг ревюТатьяна Савельева
(495) 953-86-76
(leasrev.stv@gmail.com)
1-3 октября/
Сочи		АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ СОЧИ-2014СОЧИ-ЭКСПОНаталья Логинова
+7 (862) 264-23-33
(natali.loginova@mail.ru)
25 сентября/
Москва		Конференция "Управление корпоративным автопарком"IC|ENERGYНаталья Костарева
+420 226 239 749
(natalia.kostareva@icenergy.co.uk)
24 сентября/
Москва		116 заседание клуба "От кризиса до кризиса - веселье в автобизнесе"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
23-24 сентября/
Москва		Конференция "Лизинг в России и СНГ"IC|ENERGYНаталья Костарева
+420 226 239 749
(natalia.kostareva@icenergy.co.uk)
23 сентября/
Москва		6-я конференция "Утилизация транспортных средств"РУСЛОМ.КОМ, АВТОСТАТАлександр Шацкий
(499) 685-01-51
(ash@autostat.ru)
17-18 сентября/
Москва		VIII Международная конференция "Argus Рынок нефтепродуктов 2014"ArgusКарина Пушина
(495) 933 7571 ext.452
(karina.pushina@argusmedia.com)
10 сентября/
Москва		115 заседание клуба "Сервисный маркетинг"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
27-28 августа/
Москва		Международная Промышленная АссамблеяНАПАКМайя Свиридова
+7 (921) 934-77-21
(maya.peterburg@rambler.ru)
27 августа/
Москва		Круглый стол в рамках деловой программы ММАС 2014 "Будет ли в России рынок электромобилей?"Деловая газета "Ведомости"Екатерина Евсеева
+7 (495) 956-25-36
(e.evseeva@vedomosti.ru)
27 августа/
Москва		Презентация совместного исследования "Рынок автомобилей с пробегом в России"AVITO Авто,
АВТОСТАТ		Татьяна Стародубцева
+7 (916) 503-43-80
(tanja@avito.ru)
Татьяна Малыгина
+7 (499) 685-01-51
(tatyana@autostat.ru)
26 августа/
Москва		Пресс-конференция "Российский рынок автомобилей и компонентов. Перспективы для китайских компаний"АВТОСТАТ, Мессе Франкфурт РУСЦеликова Светлана (АВТОСТАТ)
+7 (499) 685-01-51
(press@autostat.ru)
Фомина Надежда (Мессе Франкфурт РУС)
+7 (495) 649-87-75 доб. 124
(nadezhda.fomina@russia.messefrankfurt.com)
24 августа/
Москва		V Международный форум "Автомобилестроение и развитие рынка автокомпонентов в России"ITE, Мессе Франкфурт РУСМария Гадалова (ITE)
+7 (495) 935-73-50 доб. 4164
(gadalova@ite-expo.ru)
Алена Чулкова (Мессе Франкфурт РУС)
+7 (495) 649-87-75 доб. 139
(alena.chulkova@russia.messefrankfurt.com)
20 августа/
Москва		114 заседание клуба "Госпроверки: кто? когда? зачем?"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
13 августа/
Москва		113 заседание клуба "Фишки в IT для автобизнеса"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
8 июля/
Москва		Конференция "Управление корпоративным автопарком"The Moscow TimesАлександра Нестерович
(a.nesterovich@imedia.ru)
1 июля/
Москва		112 заседание клуба "Да, здравствует ДНО в продажах? Пора учиться! The best practice от лидеров рынка!"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
25-26 июня/
Москва		VIII Всероссийский форум "Автокредитование в России - 2014: банки, дилеры, автопроизводители, страховщики. Как удержать клиентскую активность и заработать в условиях нестабильности на рынке?"GLOBAL FORUM LLC/ QuorumВиктория Лысова
+7 (495) 789-38-17 (115)
(vika@quorumy.com)
23-24 июня/
Москва		II Международный Форум "Локализация производства и поиск поставщиков в России"Российско-Германская внешнеторговая палатаЮлия Бескорсая
+7 (495) 234-49-50 доб. 2785
(beskorsaya@deinternational.ru)
18 июня/
Москва		Конференция "Корпоративные автопарки: актуальные правовые вопросы"Независимая Ассоциация Управляющих Корпоративными Автопарками "РФА"Яна Якимова
+7 (916) 622-90-52
(yana.yakimova@russianfleet.ru)
16 июня/
Москва		111 заседание клуба "Клуб главных бухгалтеров автобизнеса"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
3 июня/
Москва		110 заседание клуба "Удовлетворенность клиентов не равно лояльность. Применение в автобизнесе методики NPS"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
24 апреля/
Москва		109 заседание клуба "VIII Съезд юристов автобизнеса"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
22-23 апреля/
Москва		IV Всероссийская конференция с международным участием "Каучук и Резина – 2014: традиции и новации"ООО "НИИЭМИ", МИТХТ им. М.В.ЛомоносоваТатьяна Коникова
(499) 256-21-66, 8 (916) 035-64-54
(tkonikova@mail.ru)
17 апреля/
Москва		Конференция "Актуальные правовые вопросы в автобизнесе"The Moscow TimesОльга Досова
(495) 232-47-74 (# 4238)
(o.dosova@imedia.ru)
16 апреля/
Москва		108 заседание клуба "Съезд экспертов по продаже автомобилей с пробегом"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
9-10 апреля/
Москва		XI Международная конференция-выставка "Современная АЗС и нефтебаза: рынок нефтепродуктов России"Журнал "Современная АЗС"Сергей Филенко
+7 (495) 609-63-32
(filenko@sovazs.com)
8-9 апреля/
Москва		Вторая конвенция российских автомобильных дилеровРОАДТатьяна Сотникова
+7 (916) 105-09-78
(pr@asroad.org)
2 апреля/
Москва		Конференция "Дизельное топливо"CREON EnergyКсения Гудкова
+7 (495) 797-49-07
(kseniya.gudkova@creonenergy.ru)
1 апреля/
Москва		Конференция "Бензины"CREON EnergyКсения Гудкова
+7 (495) 797-49-07
(kseniya.gudkova@creonenergy.ru)
27 марта/
Москва		106 заседание клуба "HR-форум автобизнеса"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
17-19 марта/
Москва		Выставка "Автомобильная промышленность России"Институт Адама СмитаКамиль Кадырзанов
(kamil@adamsmithconferences.com)
17-19 марта/
Москва		17-й Российский Автомобильный ФорумИнститут Адама СмитаКамиль Кадырзанов
(kamil@adamsmithconferences.com)
16-17 марта/
Москва		Школа Автомаркетолога "Маркетинговые исследования. Оценка эффективности маркетинговых инвестиций"АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru		Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51, (8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
Павел Буданов
+7 (926) 982-55-66
(pb@amschool.ru)
12 марта/
Москва		105 заседание клуба "Воронка продаж услуг сервиса"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
11-13 марта/
Санкт-Петербург		Международная конференция "AUTOPROM Russia 2014"ВК ЛенэкспоИлья Стадник
(812) 320-90-31, (967) 573-95-63
(autoprom2@restec.ru)
4-5 марта/
Москва		3-я конференция "Дизельные выбросы – Россия и СНГ 2014"IntegerАнтон Яравой
+44 (0)20 7503 1265
(conferences@integer-research.com)
27 февраля/
Москва		104 заседание клуба "Реальная доходность брендов в автобизнесе. Растущие и падающие бренды. Причины взлетов и падений"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
26 февраля/
Москва		Конференция "Альтернативные стратегии развития лизинговых компаний"ГК "Территория лизинга"Оксана Солнышкина
(812) 498-67-25
(solnyshkina@kleasing.ru)
25 февраля/
Москва		Четвёртая конференция "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы"АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru		Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51, (8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(ak@automarketolog.ru)
18-20 февраля/
Санкт-Петербург		VIII ежегодная международная конференция "AutoInvest 2014"Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестицийЕкатерина Смирнова
+7 960-240-02-50
(smirnova@investa.spb.ru)
4 февраля/
Москва		Пресс-конференция "Автокредитование: остановка или путь назад?"НБКИЕлена Григорьева
(495) 221-78-37, доб. 161
(egrigoryeva@nbki.ru)
3-8 февраля/
Москва		XVII Всероссийский Автофорум – неделя АвтобизнесаИД "Новости Автобизнеса"Владислава Вдовиченкова
(499) 418-01-63, 270-20-74
(v.vdovichenkova@abiznews.ru)

 - участие представителей АА "АВТОСТАТ"

  • Результаты конкурса

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