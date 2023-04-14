Список мероприятий в 2014 году

Дата/место Наименование Организатор Контакты

10 декабря /

Москва 121 заседание клуба "Итоговое заседание Клуба AutoBoss" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

4-5 декабря /

Санкт-Петербург ИТОГОВЫЙ Международный форум по кооперации и организации бизнеса промышленных поставщиков в России "Индустриализация-2014" НАПАК Свиридова Майя

+7 (812) 449-75-56

(m.sviridova@rusautoconnect.com)

3 декабря /

Москва Четвёртая конференция "Автомобильный маркетинг 2014" АВТОСТАТ

AutoMarketolog.ru Дмитрий Лавренёв

(499) 685-01-51, (8482) 20-55-53

(dlavrenev@autostat.ru)

Анастасия Калинина

(ak@automarketolog.ru)

2 декабря /

Москва IX ежегодная конференция "Ритейл в России" "Ведомости" Лариса де Белдер

(495) 232-32-00 (3172)

(l.de.belder@vedomosti.ru)

27 ноября /

Москва 2-й Форум "Автотранспорт на Газомоторном Топливе в России" Институт Адама Смита Камиль Кадырзанов

(kamil@adamsmithconferences.com)

27 ноября /

Москва Конференция "Каучуки, Шины и РТИ" INVENTRA Наталья Губанова

+7 (495) 797-49-07

(natalia.gubanova@creonenergy.ru)

26-27 ноября /

Тольятти 8-я международная специализированная выставка "Автопром. Автокомпоненты" "Экспо-Тольятти" Кристина Михайлова

+7 (8482) 270-580

(mihailovaks@expotol.ru)

25-26 ноября /

Москва 2-й Форум "Коммерческий Транспорт и Спецтехника в России & СНГ" Институт Адама Смита Камиль Кадырзанов

(kamil@adamsmithconferences.com)

25-26 ноября /

Москва 4-й Форум "АвтоРитейл в России" Институт Адама Смита Камиль Кадырзанов

(kamil@adamsmithconferences.com)

24 ноября /

Москва 120 заседание клуба "Фабио Капелло отдыхает – как создать из сотрудников обычного дилерского центра команду своей мечты! Взаимодействие подразделений ДЦ. Где теряем деньги, информацию и время из-за несогласованных действий" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

11-14 ноября /

Москва Международная конференция "Московская международная неделя смазочных материалов - 2014" RPI Максим Алексеев

+7 (495) 778-93-32, 502-54-33

(alexeevm@rpi-inc.ru)

29 октября /

Москва 118 заседание клуба "IX Съезд юристов автобизнеса" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

22-23 октября /

Калуга Юбилейный V Международный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "АвтоЭволюция 2014" "Ведомости" Екатерина Евсеева

+7 (495) 232-32-00, доб. 4147

(e.evseeva@vedomosti.ru)

20 октября /

Москва Конференция "Локализация производства в машиностроении и автомобильной промышленности" The Moscow Times Юлия Беляева

(495) 234-32-23 ext.4265

(j.belyaeva@imedia.ru)

15 октября /

Москва 6-я профессиональная конференция "РОСАВТОДИЛЕР 2014" РОАД Татьяна Сотникова

+7 (916) 105-09-78

(pr@asroad.org)

14 октября /

Москва 117 заседание клуба "Обзор налоговых практик 2014-2015 годов" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

13 октября /

Москва V Конференция "Управление корпоративным автопарком" AHConferences Екатерина Улицкая

(495) 790-78-15 (доб. 120)

(esokolova@ahconferences.com)

12 октября /

Москва Девятая Международная конференция "Каучуки, шины и РТИ" ИНВЕНТРА Мария Крюкова

+7 (495) 797-49-07 доб. 111

(kryukova.maria@creonenergy.ru)

8 октября /

Москва Круглый стол "Особенности работы лизинговых компаний в современных экономических условиях" Лизинг ревю Татьяна Савельева

(495) 953-86-76

(leasrev.stv@gmail.com)

1-3 октября /

Сочи АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ СОЧИ-2014 СОЧИ-ЭКСПО Наталья Логинова

+7 (862) 264-23-33

(natali.loginova@mail.ru)

25 сентября /

Москва Конференция "Управление корпоративным автопарком" IC|ENERGY Наталья Костарева

+420 226 239 749

(natalia.kostareva@icenergy.co.uk)

24 сентября /

Москва 116 заседание клуба "От кризиса до кризиса - веселье в автобизнесе" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

23-24 сентября /

Москва Конференция "Лизинг в России и СНГ" IC|ENERGY Наталья Костарева

+420 226 239 749

(natalia.kostareva@icenergy.co.uk)

23 сентября /

Москва 6-я конференция "Утилизация транспортных средств" РУСЛОМ.КОМ, АВТОСТАТ Александр Шацкий

(499) 685-01-51

(ash@autostat.ru)

17-18 сентября /

Москва VIII Международная конференция "Argus Рынок нефтепродуктов 2014" Argus Карина Пушина

(495) 933 7571 ext.452

(karina.pushina@argusmedia.com)

10 сентября /

Москва 115 заседание клуба "Сервисный маркетинг" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

27-28 августа /

Москва Международная Промышленная Ассамблея НАПАК Майя Свиридова

+7 (921) 934-77-21

(maya.peterburg@rambler.ru)

27 августа /

Москва Круглый стол в рамках деловой программы ММАС 2014 "Будет ли в России рынок электромобилей?" Деловая газета "Ведомости" Екатерина Евсеева

+7 (495) 956-25-36

(e.evseeva@vedomosti.ru)

24 августа /

Москва V Международный форум "Автомобилестроение и развитие рынка автокомпонентов в России" ITE, Мессе Франкфурт РУС Мария Гадалова (ITE)

+7 (495) 935-73-50 доб. 4164

(gadalova@ite-expo.ru)

Алена Чулкова (Мессе Франкфурт РУС)

+7 (495) 649-87-75 доб. 139

(alena.chulkova@russia.messefrankfurt.com)

20 августа /

Москва 114 заседание клуба "Госпроверки: кто? когда? зачем?" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

13 августа /

Москва 113 заседание клуба "Фишки в IT для автобизнеса" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

8 июля /

Москва Конференция "Управление корпоративным автопарком" The Moscow Times Александра Нестерович

(a.nesterovich@imedia.ru)

25-26 июня /

Москва VIII Всероссийский форум "Автокредитование в России - 2014: банки, дилеры, автопроизводители, страховщики. Как удержать клиентскую активность и заработать в условиях нестабильности на рынке?" GLOBAL FORUM LLC/ Quorum Виктория Лысова

+7 (495) 789-38-17 (115)

(vika@quorumy.com)

23-24 июня /

Москва II Международный Форум "Локализация производства и поиск поставщиков в России" Российско-Германская внешнеторговая палата Юлия Бескорсая

+7 (495) 234-49-50 доб. 2785

(beskorsaya@deinternational.ru)

18 июня /

Москва Конференция "Корпоративные автопарки: актуальные правовые вопросы" Независимая Ассоциация Управляющих Корпоративными Автопарками "РФА" Яна Якимова

+7 (916) 622-90-52

(yana.yakimova@russianfleet.ru)

16 июня /

Москва 111 заседание клуба "Клуб главных бухгалтеров автобизнеса" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

24 апреля /

Москва 109 заседание клуба "VIII Съезд юристов автобизнеса" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

22-23 апреля /

Москва IV Всероссийская конференция с международным участием "Каучук и Резина – 2014: традиции и новации" ООО "НИИЭМИ", МИТХТ им. М.В.Ломоносова Татьяна Коникова

(499) 256-21-66, 8 (916) 035-64-54

(tkonikova@mail.ru)

17 апреля /

Москва Конференция "Актуальные правовые вопросы в автобизнесе" The Moscow Times Ольга Досова

(495) 232-47-74 (# 4238)

(o.dosova@imedia.ru)

16 апреля /

Москва 108 заседание клуба "Съезд экспертов по продаже автомобилей с пробегом" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

8-9 апреля /

Москва Вторая конвенция российских автомобильных дилеров РОАД Татьяна Сотникова

+7 (916) 105-09-78

(pr@asroad.org)

2 апреля /

Москва Конференция "Дизельное топливо" CREON Energy Ксения Гудкова

+7 (495) 797-49-07

(kseniya.gudkova@creonenergy.ru)

1 апреля /

Москва Конференция "Бензины" CREON Energy Ксения Гудкова

+7 (495) 797-49-07

(kseniya.gudkova@creonenergy.ru)

27 марта /

Москва 106 заседание клуба "HR-форум автобизнеса" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

17-19 марта /

Москва Выставка "Автомобильная промышленность России" Институт Адама Смита Камиль Кадырзанов

(kamil@adamsmithconferences.com)

17-19 марта /

Москва 17-й Российский Автомобильный Форум Институт Адама Смита Камиль Кадырзанов

(kamil@adamsmithconferences.com)

12 марта /

Москва 105 заседание клуба "Воронка продаж услуг сервиса" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

11-13 марта /

Санкт-Петербург Международная конференция "AUTOPROM Russia 2014" ВК Ленэкспо Илья Стадник

(812) 320-90-31, (967) 573-95-63

(autoprom2@restec.ru)

26 февраля /

Москва Конференция "Альтернативные стратегии развития лизинговых компаний" ГК "Территория лизинга" Оксана Солнышкина

(812) 498-67-25

(solnyshkina@kleasing.ru)

18-20 февраля /

Санкт-Петербург VIII ежегодная международная конференция "AutoInvest 2014" Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций Екатерина Смирнова

+7 960-240-02-50

(smirnova@investa.spb.ru)

4 февраля /

Москва Пресс-конференция "Автокредитование: остановка или путь назад?" НБКИ Елена Григорьева

(495) 221-78-37, доб. 161

(egrigoryeva@nbki.ru)