Презентация исследования

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28 августа в рамках Московского международного автосалона 2014 аналитическое агентство АВТОСТАТ совместно с ведущей российской площадкой автомобильных объявлений AVITO Авто провело презентацию исследования для участников рынка подержанных автомобилей и пресс-конференцию для СМИ.
В ходе мероприятия:
В презентации приняли участие представители AVITO Авто и аналитического агентства «АВТОСТАТ».
В 12.00 прошла пресс-конференция для СМИ, а в 15.00 - мероприятие для участников рынка подержанных автомобилей.
Презентация прошла 28 августа в зале №5-6 павильона 3 МВЦ «Крокус Экспо».
Ближайшая станция метро: «Мякинино» (выход к павильонам выставочного центра).
ПРОГРАММА
12.00 - 13.00 Пресс-конференция для СМИ
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14.30 - 15.00 Сбор приглашённых, кулуарное общение
15.00 - 15.10 Вступительное слово и анонс программы
15.10 - 15.30 Презентация совместного исследования (докладчики Сергей Баландюк ("AVITO Авто") и Сергей Удалов ("АВТОСТАТ"))
15.30 - 15.45 Презентация новых продуктов "AVITO Авто"
15.45 - 16.15 Вопросы и ответы