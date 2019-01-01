Презентация исследования

28 августа в рамках Московского международного автосалона 2014 аналитическое агентство АВТОСТАТ совместно с ведущей российской площадкой автомобильных объявлений AVITO Авто провело презентацию исследования для участников рынка подержанных автомобилей и пресс-конференцию для СМИ.

В ходе мероприятия:

розданы результаты аналитического исследования (в печатном виде);

результаты аналитического исследования (в печатном виде); сделана презентация о потребительских предпочтениях россиян, о тенденциях и трендах автобизнеса;

о потребительских предпочтениях россиян, о тенденциях и трендах автобизнеса; ответили на вопросы эксперты.

В презентации приняли участие представители AVITO Авто и аналитического агентства «АВТОСТАТ».

В 12.00 прошла пресс-конференция для СМИ, а в 15.00 - мероприятие для участников рынка подержанных автомобилей.

Презентация прошла 28 августа в зале №5-6 павильона 3 МВЦ «Крокус Экспо».

Ближайшая станция метро: «Мякинино» (выход к павильонам выставочного центра).

ПРОГРАММА

12.00 - 13.00 Пресс-конференция для СМИ

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14.30 - 15.00 Сбор приглашённых, кулуарное общение

15.00 - 15.10 Вступительное слово и анонс программы

15.10 - 15.30 Презентация совместного исследования (докладчики Сергей Баландюк ("AVITO Авто") и Сергей Удалов ("АВТОСТАТ"))

15.30 - 15.45 Презентация новых продуктов "AVITO Авто"

15.45 - 16.15 Вопросы и ответы