АВТОСТАТ | Презентация исследования

Презентация исследования

Рынок автомобилей с пробегом

28 августа в рамках Московского международного автосалона 2014 аналитическое агентство АВТОСТАТ совместно с ведущей российской площадкой автомобильных объявлений AVITO Авто провело презентацию исследования для участников рынка подержанных автомобилей и пресс-конференцию для СМИ.

В ходе мероприятия:

  • розданы результаты аналитического исследования (в печатном виде);
  • сделана презентация о потребительских предпочтениях россиян, о тенденциях и трендах автобизнеса;
  • ответили на вопросы эксперты.

В презентации приняли участие представители AVITO Авто и аналитического агентства «АВТОСТАТ».

В 12.00 прошла пресс-конференция для СМИ, а в 15.00 - мероприятие для участников рынка подержанных автомобилей.

Презентация прошла 28 августа в зале №5-6 павильона 3 МВЦ «Крокус Экспо».

Ближайшая станция метро: «Мякинино» (выход к павильонам выставочного центра).

ПРОГРАММА 

12.00 13.00    Пресс-конференция для СМИ

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14.30 15.00    Сбор приглашённых, кулуарное общение
15.00 15.10    Вступительное слово и анонс программы 
15.10 15.30    Презентация совместного исследования (докладчики Сергей Баландюк ("AVITO Авто") и                                                         Сергей Удалов ("АВТОСТАТ"))
15.30 15.45    Презентация новых продуктов "AVITO Авто"
15.45 16.15    Вопросы и ответы

 

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