АВТОСТАТ | Маркетинговые исследования.<br />Оценка эффективности маркетинговых инвестиций

Прочитали 2045 раз

Маркетинговые исследования.
Оценка эффективности маркетинговых инвестиций

 программа | регистрацияпреподаватели | о школе

AMschool+autostat-.jpg

4-й семинар (в рамках программы "Школы Автомаркетолога") пройдёт 17-18 марта 2014 года. Место проведения: Москва, гостиница "Золотое кольцо" (схема проезда).

Семинар проводится совместно проектом "Автомаркетолог.Ру" и АА "АВТОСТАТ".

Целевая аудитория: Руководители и сотрудники отделов маркетинга и клиентских служб дилерских предприятий, руководители отделов продаж.

Теоретическая и практическая часть: Маркетинговые исследования на автодилерском предприятии

  • Цели и виды исследований 
  • Исследования своими силами и с привлечением подрядчиков 
  • Практические примеры исследований для целей автодилерского предприятия

 

★ ПРОГРАММА СЕМИНАРА

17 марта  Маркетинговые исследования

10.00-13.00  Инструменты для исследования и анализа автомобильных рынков (АА "АВТОСТАТ")
  • Источники информации  для анализа автомобильного рынка РФ. Структура данных и технологии обработки. Ключевые показатели авторынка РФ (Сергей Целиков, директор)
  • Анализ региональных автомобильных данных. Данные и инструменты. (Александр Шацкий, руководитель проекта SARA)
  • Исследования потребительских предпочтений на автомобильном рынке. Технологии онлайн исследований автовладельцев: новые возможности и продукты (Татьяна Малыгина, заместитель начальника отдела аналитики)

13.00-14.00  Обед

14.00-18.00  Маркетинговые исследования для целей автодилерского предприятия (дилерский опыт)

Елена Берникова, директор по маркетингу, "Наша игрушка"

  • Классификация маркетинговых исследований или какие исследования могут быть интересны автодилеру.
  • Маркетинговые исследования по измерению эффективности рекламы.
  • Особенности внедрения системы исследований в МИС автодилера.
  • Outsoursing-овые исследования. 
  • Успешные коммуникации с исследовательскими агентствами.


18 марта  Эффективность коммуникаций

10.00-13.00  Теория оценки эффективности коммуникаций

       Андрей Ваганов, к.э.н., доцент кафедры маркетинга и коммерции, МЭСИ

  • Маркетинговая информация и принятие управленческих решений. 
  • Задачи и функции маркетинговой информационной системы в системе управления бизнесом. 
  • Маркетинговые исследования как источник маркетинговой информации.

13.00-14.00  Обед

14.00-18.00  Оценка эффективности коммуникаций. Практические решения

       Антон Соколов, директор по маркетингу, West Nautical

  • Инвестиции в маркетинг. Что? Куда? Сколько?
  • Маркетинговая расходность или Маркетинговая доходность? Как превратить первое во второе? Практические решения.
  • Инвестиции в трафик и клиентскую базу: система сбалансированных показателей.

к началу

★ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Сергей Целиков

Сергей Целиков, Директор, АА "АВТОСТАТ"
Автомобильные рынки: текущая ситуация, тенденции, прогнозы. Региональные автомобильные рынки России: особенности, тенденции.

О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: С 1993 года работал экономистом в ПК "АВТОВАЗБАНК". С начала 1996 года по настоящее время реализовал ряд успешных проектов информационно-аналитической тематики. В 2006 году создал аналитическое агентство "АВТОСТАТ", которое является лидером на рынке автостатистики и аналитики в России.

Александр Шацкий

Александр Шацкий, руководитель проекта SARA (Система анализа региональных автомобильных данных), АА "АВТОСТАТ"
Анализ региональных автомобильных данных. Данные и инструменты.

Татьяна Малыгина

Татьяна Малыгина, зам. начальника отдела аналитики, АА "АВТОСТАТ"
Исследования потребительских предпочтений на автомобильном рынке. Технологии онлайн исследований автовладельцев: новые возможности и продукты.

О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: С 2004 года работала в отделе рекламы в "ПСА "БРОНТО". С 2005-07 годах - аналитик в дирекции маркетинга и продаж "Джи Эм-АВТОВАЗ". В 2007-12 годах работала в ГК "АКОМ", сначала ведущим менеджером по маркетингу, а с 2008 года – начальником отдела маркетинга и рекламы.

Елена Бердникова

Елена Берникова, директор по маркетингу, "Наша игрушка"
Маркетинговые исследования для целей автодилерского предприятия (практика)

О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: С 1997 по 2010 годы была руководителем информационно-аналитического отдела Дирекции маркетинга Группы компаний "АВТОМИР". Сертифицированный преподаватель курса "Практические аспекты маркетинговых исследований".

Антон Соколов

Антон Соколов, к.э.н., директор по маркетингу, West Nautical
Оценка эффективности маркетинга автодилера

О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: До 2008 года работал в маркетинговых службах компаний "Атлант-М Азия", "Ауди Таганка", "Ауди Варшавка". С 2008 по 2012 годы возглавлял отдел маркетинга и рекламы в "Лексус-Измайлово". В 2012-13 годах - директор по маркетингу "РОЛЬФ Премиум".

Андрей Ваганов

Андрей Ваганов, к.э.н., доцент кафедры маркетинга и коммерции, МЭСИ
Теория оценки эффективности маркетинга автодилера

О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: В 1996-2003 годах работал консультантом по маркетингу и стратегическому управлению в крупнейших консультационных компаниях. В 2003-08 годах – топ-менеджер крупнейших российских транспортных компаний. Сфера ответственности – стратегическое развитие и маркетинг. С 1996 года и по настоящее время ведет активную преподавательскую деятельност в МЭСИ и в "Высшей школе экономики".

к началу

★ РЕГИСТРАЦИЯ

Стоимость участия в обучении: 19 800 рублей за один курс (2 дня).

Для участников предусмотрены скидки:

  • 10% - автомобильным дилерам, членам ассоциации Российские Автомобильные Дилеры (РОАД);
  • 20% - компаниям за второго и более участников.

По любым вопросам относительно семинара обращайтесь к Лавренёву Дмитрию по тел: +7(495) 685-01-51, e-mail: dlavrenev@autostat.ru.

к началу

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ-2017 ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ-2017

Фамилия*
Имя*
Отчество*
Должность*
Организация/компания*
Телефон*
E-mail*
Деятельность:
Число участников:
Откуда Вы узнали о мероприятии?
Платёжные реквизиты:
Зарегистрироваться

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно