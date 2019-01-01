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4-й семинар (в рамках программы "Школы Автомаркетолога") пройдёт 17-18 марта 2014 года. Место проведения: Москва, гостиница "Золотое кольцо" (схема проезда).
Семинар проводится совместно проектом "Автомаркетолог.Ру" и АА "АВТОСТАТ".
Целевая аудитория: Руководители и сотрудники отделов маркетинга и клиентских служб дилерских предприятий, руководители отделов продаж.
Теоретическая и практическая часть: Маркетинговые исследования на автодилерском предприятии
17 марта Маркетинговые исследования
13.00-14.00 Обед
14.00-18.00 Маркетинговые исследования для целей автодилерского предприятия (дилерский опыт)
Елена Берникова, директор по маркетингу, "Наша игрушка"
18 марта Эффективность коммуникаций
10.00-13.00 Теория оценки эффективности коммуникаций
Андрей Ваганов, к.э.н., доцент кафедры маркетинга и коммерции, МЭСИ
13.00-14.00 Обед
14.00-18.00 Оценка эффективности коммуникаций. Практические решения
Антон Соколов, директор по маркетингу, West Nautical
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Сергей Целиков, Директор, АА "АВТОСТАТ"
О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: С 1993 года работал экономистом в ПК "АВТОВАЗБАНК". С начала 1996 года по настоящее время реализовал ряд успешных проектов информационно-аналитической тематики. В 2006 году создал аналитическое агентство "АВТОСТАТ", которое является лидером на рынке автостатистики и аналитики в России.
Александр Шацкий, руководитель проекта SARA (Система анализа региональных автомобильных данных), АА "АВТОСТАТ"
Татьяна Малыгина, зам. начальника отдела аналитики, АА "АВТОСТАТ"
О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: С 2004 года работала в отделе рекламы в "ПСА "БРОНТО". С 2005-07 годах - аналитик в дирекции маркетинга и продаж "Джи Эм-АВТОВАЗ". В 2007-12 годах работала в ГК "АКОМ", сначала ведущим менеджером по маркетингу, а с 2008 года – начальником отдела маркетинга и рекламы.
Елена Берникова, директор по маркетингу, "Наша игрушка"
О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: С 1997 по 2010 годы была руководителем информационно-аналитического отдела Дирекции маркетинга Группы компаний "АВТОМИР". Сертифицированный преподаватель курса "Практические аспекты маркетинговых исследований".
Антон Соколов, к.э.н., директор по маркетингу, West Nautical
О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: До 2008 года работал в маркетинговых службах компаний "Атлант-М Азия", "Ауди Таганка", "Ауди Варшавка". С 2008 по 2012 годы возглавлял отдел маркетинга и рекламы в "Лексус-Измайлово". В 2012-13 годах - директор по маркетингу "РОЛЬФ Премиум".
Андрей Ваганов, к.э.н., доцент кафедры маркетинга и коммерции, МЭСИ
О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: В 1996-2003 годах работал консультантом по маркетингу и стратегическому управлению в крупнейших консультационных компаниях. В 2003-08 годах – топ-менеджер крупнейших российских транспортных компаний. Сфера ответственности – стратегическое развитие и маркетинг. С 1996 года и по настоящее время ведет активную преподавательскую деятельност в МЭСИ и в "Высшей школе экономики".
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Для участников предусмотрены скидки:
По любым вопросам относительно семинара обращайтесь к Лавренёву Дмитрию по тел: +7(495) 685-01-51, e-mail: dlavrenev@autostat.ru.
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