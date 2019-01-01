АВТОСТАТ | ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЕ

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Конференция пройдёт 23-24 сентября в Москве, в отеле "Ренессанс Москва Монарх Центр" по адресу Ленинградский пр-т, 31 стр.1. Как добраться?

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

  • Объединение усилий государства и участников смежных отраслей для поиска решений острых проблем выполнения Правительственного постановления о возобновлении "Программы утилизации транспортных средств".
  • Обсуждение текста "Программы утилизации транспортных средств", разработанного Минпромторгом РФ. Выработка предложений и разработка дополнений.
  • Перспективы для автовладельцев, дилеров, производителей автомобилей, автокомпонентов , автомасел и др.
  • Эксперимент Минпромторга - "Утилизация 2014 года".
  • Перспективы для автовладельцев, производителей автомобилей, автокомпонентов, автомасел и др.
  • Как достичь уровня утилизации автомобилей в 98%?
  • Создание системы авторециклинга в России: где здесь бизнес (опыт ЕС)?
  • Утилизация резины, пластика и стекла: сколько требуется в России новых заводов?
  • Диалог переработчиков лома и автопроизводителей: какая должна быть ставка за утилизацию?
  • Разработка рабочих документов, рекомендаций и обращений.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

  • министерства и ведомства, ЕЭК;
  • автопроизводители, производители спецтехники, фургонов и прицепов, полуприцепов;
  • металлургические и машиностроительные предприятия;
  • переработчики лома, аккумуляторов, резины и пластика;
  • производители оборудования для переработки лома и промышленных отходов;
  • профессиональные объединения: ОАР, АEB, НП "Русская сталь";
  • аналитики, юристы, эксперты;
  • СМИ: газеты, журналы, ТВ.

ПРОГРАММА

23 СЕНТЯБРЯ

Александровский зал, 2 этаж отеля "Ренессанс Москва Монарх Центр". Деловая поездка

09.30-10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе

10.00–12.00 1 сессия: Совещание членов НП НСРО "РУСЛОМ.КОМ", автодилеров, автопроизводителей, потребителей

Содействие в реализации и формирование прозрачной схемы реализации программы утилизации транспортных средств России в 2014 году с привлечением ресурсов НП НСРО "РУСЛОМ.КОМ"

12.00–12.30 Кофе-пауза

12.30–14.002 сессия: Разработка и обсуждение документальной базы для реализации системы контроля при взаимодействии автомобильной отрасли и смежных отраслей.

Утверждение функций единого информационного центра поддержки на базе портала НП НСРО "РУСЛОМ.КОМ" по участию в программе для потребителей, утилизаторов, автопроизводителей, автодилеров с ежедневной актуализацией данных по утилизированным ТС в России.

14.00–15.00 Обед. Ресторан "Мозаика", 1 этаж отеля

15.00-19.30 Деловая поездка. Принимающая сторона: центры утилизации и официальные дилеры.

24 СЕНТЯБРЯ

Александровский зал, 2 этаж отеля "Ренессанс Москва Монарх Центр"

09.30–10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе

10.00–12.001 сессия: Пресс-конференция и дискуссия "Новая программы утилизации транспортных средств в России".

Участники: Минпромторг, эксперты НП НСРО "РУСЛОМ.КОМ", автодилеры, автопроизводители, потребители.

Темы к обсуждению:

  1. Результаты Программы утилизации автомобилей в 2010-2011 годах.
  2. Новая программа утилизации транспортных средств: нормативная база, обсуждение текста документа, основных положений по реализации программы.
  3. Финансовые механизмы системы.
  4. Региональный подход: анализ ресурсной базы для реализации программы, поддержка дилеров, покупателей и утилизаторов, содействие в реализации программы.
  5. Повышение конкурентоспособности автомобильной промышленности России и смежных отраслей.
  6. Контроль за выполнением программы и др.

12.00–12.30 Кофе-пауза

12.30–14.002 сессия: Анализ состояния авторынка и утилизационной отрасли. Перспективы для смежных отраслей экономики.

14.00–15.00 Обед. Ресторан "Мозаика", 1 этаж отеля

15.00-16.303 сессия: Презентации проектов. Возможности и преимущества автопроизводителей, автодилеров и утилизаторов по реализации программы. Конкурентоспособность отечественного автопрома.

16.30-17.30 Итоги конференции. Обсуждение и подписание резолюции

17.30-20.00 Коктейльный прием

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Участие 23-24 сентября:

  • 1 человек - 27 000 рублей 
  • 2 человека и более - 20 000 рублей

Участие 24 сентября:

  • 1 человек - 15 000 рублей 
  • 2 человека и более - 11 000 рублей

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