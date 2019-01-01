ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЕ

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Конференция пройдёт 23-24 сентября в Москве, в отеле "Ренессанс Москва Монарх Центр" по адресу Ленинградский пр-т, 31 стр.1. Как добраться?
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРОГРАММА
23 СЕНТЯБРЯ
Александровский зал, 2 этаж отеля "Ренессанс Москва Монарх Центр". Деловая поездка
09.30-10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе
10.00–12.00 1 сессия: Совещание членов НП НСРО "РУСЛОМ.КОМ", автодилеров, автопроизводителей, потребителей
Содействие в реализации и формирование прозрачной схемы реализации программы утилизации транспортных средств России в 2014 году с привлечением ресурсов НП НСРО "РУСЛОМ.КОМ"
12.00–12.30 Кофе-пауза
12.30–14.002 сессия: Разработка и обсуждение документальной базы для реализации системы контроля при взаимодействии автомобильной отрасли и смежных отраслей.
Утверждение функций единого информационного центра поддержки на базе портала НП НСРО "РУСЛОМ.КОМ" по участию в программе для потребителей, утилизаторов, автопроизводителей, автодилеров с ежедневной актуализацией данных по утилизированным ТС в России.
14.00–15.00 Обед. Ресторан "Мозаика", 1 этаж отеля
15.00-19.30 Деловая поездка. Принимающая сторона: центры утилизации и официальные дилеры.
24 СЕНТЯБРЯ
Александровский зал, 2 этаж отеля "Ренессанс Москва Монарх Центр"
09.30–10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе
10.00–12.001 сессия: Пресс-конференция и дискуссия "Новая программы утилизации транспортных средств в России".
Участники: Минпромторг, эксперты НП НСРО "РУСЛОМ.КОМ", автодилеры, автопроизводители, потребители.
Темы к обсуждению:
12.00–12.30 Кофе-пауза
12.30–14.002 сессия: Анализ состояния авторынка и утилизационной отрасли. Перспективы для смежных отраслей экономики.
14.00–15.00 Обед. Ресторан "Мозаика", 1 этаж отеля
15.00-16.303 сессия: Презентации проектов. Возможности и преимущества автопроизводителей, автодилеров и утилизаторов по реализации программы. Конкурентоспособность отечественного автопрома.
16.30-17.30 Итоги конференции. Обсуждение и подписание резолюции
17.30-20.00 Коктейльный прием
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Участие 23-24 сентября:
Участие 24 сентября: