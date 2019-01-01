ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЕ

23 СЕНТЯБРЯ Александровский зал, 2 этаж отеля "Ренессанс Москва Монарх Центр". Деловая поездка 09.30-10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе 10.00–12.00 1 сессия: Совещание членов НП НСРО "РУСЛОМ.КОМ", автодилеров, автопроизводителей, потребителей Содействие в реализации и формирование прозрачной схемы реализации программы утилизации транспортных средств России в 2014 году с привлечением ресурсов НП НСРО "РУСЛОМ.КОМ" 12.00–12.30 Кофе-пауза 12.30–14.002 сессия: Разработка и обсуждение документальной базы для реализации системы контроля при взаимодействии автомобильной отрасли и смежных отраслей. Утверждение функций единого информационного центра поддержки на базе портала НП НСРО "РУСЛОМ.КОМ" по участию в программе для потребителей, утилизаторов, автопроизводителей, автодилеров с ежедневной актуализацией данных по утилизированным ТС в России. 14.00–15.00 Обед. Ресторан "Мозаика", 1 этаж отеля 15.00-19.30 Деловая поездка. Принимающая сторона: центры утилизации и официальные дилеры.