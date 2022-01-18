Какие модели пополнили российский авторынок в 2021 году?

Несмотря на все сложности, которые преподнес автопроизводителям 2021 год, стоит признать, что они отлично поработали над модернизацией своих модельных рядов. В прошлом году на российский рынок вышло 12 совершенно новых моделей, а еще 10 пережили смену поколений. Любопытно, что и в первой, и во второй половине года количество таких новинок было одинаковым – 6 + 5. Мы уже готовили отдельные публикации по тем моделям, которые появились на российском рынке в первом, втором, и третьем кварталах. А вот о последней четверти года стоит поговорить отдельно.
Судя по всему, в октябре – ноябре 2021-го производители были заняты решением насущных вопросов, и в этот период никаких «полноценных» новинок или моделей нового поколения на рынок не выходило. Условно сюда можно отнести лишь тех, кто пережил смену модельного года или легкий рестайлинг. А вот в декабре до нашей страны добрались-таки сразу три совершенно новых модели и еще одна – сменила поколение. Познакомимся поближе с теми, кто вышел на рынок под занавес года.
С начала декабря российские дилеры EXEED начали продажи флагманского семиместного кроссовера VX. Эта модель стала второй в линейке китайского бренда после кроссовера TXL, который вышел на рынок еще под прежней маркой CHERYEXEED. Новинка предлагается в двух комплектациях – Luxury и President – стоимостью 3 299 900 и 3 599 900 руб. соответственно. Полноразмерный семиместный EXEED VX будет оснащаться бензиновым турбодвигателем 2.0 TGDI мощностью 249 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT.
Еще одна китайская марка, FAW, вывела на рынок давно обещанный новый среднеразмерный кроссовер FAW Bestune T77. На первом этапе автомобиль предлагается в двух комплектациях – Luxury (MT и DCT) и Prestige (DCT) по цене от 1 819 000 и 2 052 000 руб. соответственно. А в начале 2022 года ожидаются также поставки Bestune T77 в еще двух более богатых комплектациях – Elite и Premium. Для российского рынка кроссовер оснащен передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 л.с., двумя типами трансмиссии – 6-ступенчатой механической коробкой передач и 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.
Череду новинок от китайских марок «разбавил» совершенно новый купе-кроссовер Infiniti QX55, наследник модели Infiniti FX. В России для него предусмотрен безальтернативный 2-литровый двигатель VC-Turbo мощностью 249 л.с. В стартовом исполнении Luxe (от 4 170 000 руб.) новый QX55 оснащается полноприводной трансмиссией, бесступенчатым вариатором, 20-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодной оптикой, двухзонным климат-контролем, люком с электроприводом в крыше, электроприводом пятой двери, мультимедийной системой с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, а также широким набором средств активной и пассивной безопасности.
Последней новинкой ушедшего года стал седан Mercedes-Benz С-Class пятого поколения, заказы на который начали принимать еще с весны. Новинка предлагается с безальтернативным четырехцилиндровым бензиновым турбмомотором M 254 рабочим объемом 1,5 л, который работает в сочетании с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией 9G-Tronic. Начальная версия седана С180 со 150-сильным двигателем предлагается исключительно в заднеприводном исполнении стоимостью 3 660 000 руб. На ступень выше стоит вариант С200 с мотором мощностью 197 л.с. и полным приводом 4Matic по цене от 4 210 000 руб.
Позже до российского рынка доберутся версии Mercedes-Benz C-Class с 2-литровым бензиновым мотором, а вот дизельные и гибридные седаны Mercedes-Benz поставлять в Россию не планировал. В следующем году гамма также пополнится «заряженным» C 63 AMG.
О том, какие модели в 2021 году покинули российский рынок, можно прочитать здесь.
Фото: официальные сайты марок