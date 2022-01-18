Какие модели пополнили российский авторынок в 2021 году?

Несмотря на все сложности, которые преподнес автопроизводителям 2021 год, стоит признать, что они отлично поработали над модернизацией своих модельных рядов. В прошлом году на российский рынок вышло 12 совершенно новых моделей, а еще 10 пережили смену поколений. Любопытно, что и в первой, и во второй половине года количество таких новинок было одинаковым – 6 + 5. Мы уже готовили отдельные публикации по тем моделям, которые появились на российском рынке в первом, втором, и третьем кварталах. А вот о последней четверти года стоит поговорить отдельно.

Судя по всему, в октябре – ноябре 2021-го производители были заняты решением насущных вопросов, и в этот период никаких «полноценных» новинок или моделей нового поколения на рынок не выходило. Условно сюда можно отнести лишь тех, кто пережил смену модельного года или легкий рестайлинг. А вот в декабре до нашей страны добрались-таки сразу три совершенно новых модели и еще одна – сменила поколение. Познакомимся поближе с теми, кто вышел на рынок под занавес года.