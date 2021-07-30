Смотрите, кто пришел: какие новинки появились на рынке во 2 квартале?

В апреле – июне 2021 года автопроизводители энергично обновляли свои модельные ряды. Особенно отличились здесь японские бренды, которые запустили в продажу сразу четыре обновленных модели. А еще на рынок вышли по три новинки от немецких и китайских марок, две – от корейского бренда и одна – от премиального британского. Познакомимся с ними поближе в хронологическом порядке. Апрель

С 1 апреля в Росси стартовали продажи пикапа Isuzu D-Max нового поколения. Новинка доступна в пяти комплектациях по цене от 2 млн 760 тыс. до 3 млн 550 тыс. рублей. Под капотом пикапа установлен новый 3-литровый двигатель Isuzu 4JJ3 (190 л.с.; 450 Нм). Этот агрегат работает в паре с 6-ступенчатой механической КП Isuzu либо 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin.

Полноценная новинка апреля – новый кроссвэн KIA Carnival, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». Модель доступна в 7- и 8-местном исполнениях, в пяти комплектациях по цене от 2 млн 799,9 тыс. до 3 млн 779,9 тыс. рублей. Для кроссвэна предусмотрено два двигателя Smartstream: дизельный (2,2 л; 199 л.с.; 440 Нм) и бензиновый (3,5 л; V6; 249 л.с.; 331,5 Нм). Оба мотора агрегатируются с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

В конце месяца российские дилеры Mitsubishi начали продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross. Новинка доступна в трех комплектациях от 2 млн 413 тыс. до 2 млн 753 тыс. рублей. Две версии оснащены новым для этой модели атмосферным двигателем объемом 2 л мощностью 150 л.с., причем у одной полноприводной версии сохранится турбированный бензиновый мотор объемом 1,5 л мощностью тоже 150 л.с.

Еще один «японец» вышел на рынок в апреле – обновленный бизнес-седан Toyota Camry, производство которого стартовало на заводе «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге в конце марта. Сегодня эта модель доступна в восьми комплектациях по цене от 1 млн 896 тыс. рублей.

В Россию вернулся хэтчбек Volkswagen Golf. Напомним, что продажи седьмого поколения этой модели завершились в июле 2020-го. Сейчас у дилеров появились автомобили нового, восьмого поколения. Новинка доступна в двух версиях: Exclusive, оборудованной бензиновым двигателем 150 л.с. в паре с 8-АКП (от 2 млн 558 тыс. руб.), и заряженной GTI с 245-сильным мотором в сочетании с 7-АКП (от 3 млн 090 тыс. руб.). Май

Совершенно новый компактный кроссовер вышел на рынок в мае. Речь идет о Haval Jolion, производство которого налажено на заводе «Хавейл Мотор Рус» в Тульской области. Новинка предлагается в трех комплектациях – Comfort, Elite и Premium – по цене от 1 млн 259 тыс. до 1 млн 749 тыс. рублей. Новый Haval Jolion в России оснащается четырехцилиндровым рядным 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 210 Нм при 2000 – 4400 об/мин. Кроме того, доступны версии с более мощным двигателем того же объема, но с отдачей 150 л.с. Двигатели могут агрегатироваться с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением мокрого типа либо 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – передний или полный.

В России начались продажи обновленных премиальных хэтчбеков MINI. Стоимость нового 3-дверного MINI начинается от 2 млн 200 тыс. рублей, а 5-дверного – от 2 млн 260 тыс. рублей. Автомобили представлены в четырех линиях исполнения – Essential, Classic, John Cooper Works и Yours. Линейка силовых агрегатов хэтчбеков MINI состоит из мощных трех- и четырехцилиндровых двигателей MINI TwinPower Turbo. Новые MINI оснащены автоматической коробкой передач Steptronic с двойным сцеплением. Механическая коробка передач представлена в виде бесплатной опции. Июнь

Российские дилеры BMW начали продажи новых BMW X3 и BMW X4. Стоимость новинок составляет от 4 млн 340 тыс. и 4 млн 660 тыс. рублей соответственно. Для новых моделей предлагается широкая гамма модификаций мощностью от 184 до 387 л.с. Все версии новых BMW X3 и BMW X4 оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic и системой полного привода BMW xDrive.

Компания Dongfeng, которая с начала 2021 года не реализовала на российском рынке ни одного нового автомобиля (по данным АЕБ), возобновляет продажи – в нашу страну ввезли партию обновленных кроссоверов DFM 580. Переднеприводный кроссовер DFM 580, который продавался у нас с 2019 года, но быстро покинул российский рынок, получил ряд изменений в дизайне и будет доступен с бензиновым атмосферным двигателем 1.8 мощностью 132 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также с 1,5-литровым турбомотором мощностью 146 л.с. и вариатором. Стоимость такого кроссовера в комплектации Comfort MT составит 1 млн 629 тыс. рублей. А вот комплектация Luxury 2021 обойдется уже в 1 млн 899 тыс. рублей.

Еще одна новинка в китайском сегменте рынка – полноприводный пикап Poer от концерна Great Wall Motor, которому принадлежит бренд Haval. Модель представлена в «легкой» версии полной массой до 2,5 т в двух вариантах исполнения – Comfort и Premium. После недавнего повышения цены на Great Wall Poer варьируются от 2 млн 399 тыс. до 2 млн 549 тыс. рублей соответственно. Под капотом Great Wall Poer установлен дизельный двигатель 4D20M (2 л; 150 л.с.; 400 Нм). Автомобиль оснащается 8-ступенчатой АКП от ZF, а также системой полного привода с ведущей задней и подключаемой передней осями.

С 1 июня российские дилеры Hyundai начали продажи кроссовера Hyundai Tucson четвертого поколения. Новинка предлагается в четырех комплектациях на выбор – Classic, Family, Lifestyle и Prestige – по цене от 1 млн 869 тыс. до 2 млн 769 тыс. рублей, а также в специальной версии Visioner стоимостью от 2 млн 899 тыс. до 2 млн 999 тыс. рублей. Кроссовер Hyundai Tucson предлагается на выбор с тремя двигателями Smartstream: бензиновыми G2.0 (149,6 л.с.) и G2.5 GDi (190 л.с.), дизельным Smartstream D2.0 (186 л.с.). Причем последний предусмотрен для комплектаций Lifestyle, Prestige и в исполнении Visioner. «Дизель», равно как и бензиновый мотор G2.5 GDi, сочетается с 8-ступенчатой АКП. Двигатель G2.0 работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом».