Миллион в кармане: реально ли купить новую иномарку?

Средневзвешенная цена нового автомобиля в России в августе преодолела отметку в 2 млн рублей, выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ». Понятно, что на фоне дефицита цены растут угрожающими темпами: с начала года этот показатель увеличился уже на 21%, и это не предел! Эксперты уверены, что рост цен продолжится и дальше, и к концу года может достигнуть 25%.

Ситуацией пользуются дилеры, которые «навешивают» на автомобиль все возможное и невозможное дополнительное оборудование. Найти автомобиль «в базе» по цене от производителя – задача практически невыполнимая. И все же, мы попытались составить список моделей, которые все еще можно отнести к условно-доступному сегменту до 1 млн руб.

Оговоримся сразу, что в расчет принимались исключительно иномарки, чья реальная цена в дилерских центрах укладывается в указанный диапазон. Таких оказалось всего десять, перечислим их в алфавитном порядке. Для сравнения укажем минимальную цену по прайсу (РРЦ), минимальную цену у дилеров, а также средневзвешенную цену* по состоянию на сентябрь текущего года.

Chevrolet Cobalt, Nexia, Spark

Все три модели в октябре получили прибавку к стоимости, а это означает, что их «дилерские» цены в ближайшее время также пойдут вверх. Пока же самый доступный в этом ряду Chevrolet Nexia в автосалонах можно найти за 828 900 руб. (плюс 99 000 руб. к РРЦ). Другой седан, Chevrolet Cobalt, выставлен на продажу за 921 900 руб. (плюс 92 000 руб. к РРЦ), а хэтчбек Spark оценивается от 918 900 руб. (плюс 10 000 руб. к РРЦ).

Если же говорить о более реальной, средневзвешенной цене на эти модели, то в сентябре седан Chevrolet Nexia в среднем продавался за 858 100 руб., Cobalt – за 928 100 руб., а Spark – за 926 100 руб.

Сегодня эти модели в наличии в салонах Волгодонска, Ростова-на-Дону, Шахты, Магнитогорска и, конечно, Санкт-Петербурга и Москвы.

Hyundai Solaris

Это самая популярная модель в сегодняшней подборке – за 9 месяцев текущего года ее тираж составил 48 840 автомобилей. Что касается цены, то после последнего повышения в сентябре, базовая версия «Соляриса» стоит сегодня от 890 000 руб. Однако вряд ли вы найдете в автосалонах автомобиль дешевле 971 000 руб. (плюс 81 000 руб. к РРЦ), а еще более вероятная цена покупки будет близка к средневзвешенной цене сентября – 1 168 400 руб.