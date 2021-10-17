Миллион в кармане: реально ли купить новую иномарку?

Средневзвешенная цена нового автомобиля в России в августе преодолела отметку в 2 млн рублей, выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ». Понятно, что на фоне дефицита цены растут угрожающими темпами: с начала года этот показатель увеличился уже на 21%, и это не предел! Эксперты уверены, что рост цен продолжится и дальше, и к концу года может достигнуть 25%.
Ситуацией пользуются дилеры, которые «навешивают» на автомобиль все возможное и невозможное дополнительное оборудование. Найти автомобиль «в базе» по цене от производителя – задача практически невыполнимая. И все же, мы попытались составить список моделей, которые все еще можно отнести к условно-доступному сегменту до 1 млн руб.
Оговоримся сразу, что в расчет принимались исключительно иномарки, чья реальная цена в дилерских центрах укладывается в указанный диапазон. Таких оказалось всего десять, перечислим их в алфавитном порядке. Для сравнения укажем минимальную цену по прайсу (РРЦ), минимальную цену у дилеров, а также средневзвешенную цену* по состоянию на сентябрь текущего года.
Chevrolet Cobalt, Nexia, Spark
Все три модели в октябре получили прибавку к стоимости, а это означает, что их «дилерские» цены в ближайшее время также пойдут вверх. Пока же самый доступный в этом ряду Chevrolet Nexia в автосалонах можно найти за 828 900 руб. (плюс 99 000 руб. к РРЦ). Другой седан, Chevrolet Cobalt, выставлен на продажу за 921 900 руб. (плюс 92 000 руб. к РРЦ), а хэтчбек Spark оценивается от 918 900 руб. (плюс 10 000 руб. к РРЦ).
Если же говорить о более реальной, средневзвешенной цене на эти модели, то в сентябре седан Chevrolet Nexia в среднем продавался за 858 100 руб., Cobalt – за 928 100 руб., а Spark – за 926 100 руб.
Сегодня эти модели в наличии в салонах Волгодонска, Ростова-на-Дону, Шахты, Магнитогорска и, конечно, Санкт-Петербурга и Москвы.
Hyundai Solaris
Это самая популярная модель в сегодняшней подборке – за 9 месяцев текущего года ее тираж составил 48 840 автомобилей. Что касается цены, то после последнего повышения в сентябре, базовая версия «Соляриса» стоит сегодня от 890 000 руб. Однако вряд ли вы найдете в автосалонах автомобиль дешевле 971 000 руб. (плюс 81 000 руб. к РРЦ), а еще более вероятная цена покупки будет близка к средневзвешенной цене сентября – 1 168 400 руб.
Kia Picanto
Этот сверхкомпактный хэтчбек в октябре также немного подрос в цене, и сейчас его «официальная» стоимость начинается от 879 900 руб. Нет сомнений, что очень скоро дилеры также поднимут и отпускные цены на Picanto. Если очень повезет, то, например, в Магнитогорске этого «малыша» еще можно найти за 960 900 руб. (плюс 81 000 руб. к РРЦ). Но реальная средневзвешенная цена этой модели уже в сентябре перешагнула отметку в миллион и составила 1 172 900 руб.
Renault Logan, Logan Stepway, Sandero, Sandero Stepway
В ТОП-20 российского рынка стабильно попадают и две модели Renault – седан Logan и хэтчбек Sandero, а также их кросс-версии с приставкой Stepway. Их рекомендованные розничные цены повышались в сентябре, и как ни удивительно, но автомобили в базовой комплектации все еще можно найти в автосалонах по этой цене. Например, самый доступный из этого семейства седан Logan можно купить сегодня в дилерских центрах Сургута, Новосибирска, Новокузнецка, Санкт-Петербурга и Москвы за 734 000 руб. Его кросс-версия также предлагается к продаже за рекомендованную производителем цену в 881 000 руб. у некоторых дилеров Краснодара и Ростова-на-Дону.
И все же купить автомобиль по такой цене – большая удача, а ориентироваться стоит на средневзвешенные цены сентября. Здесь картина выглядит иначе: в прошлом месяце седан Logan в среднем стоил почти 900 000 руб., хэтчбек Sandero – 925 000 руб., Logan Stepway – 972 400 руб., а Sandero Stepway – больше миллиона, а именно 1 025 000 руб.
Volkswagen Polo
Популярность этого лифтбека вполне сопоставима с популярностью Hyundai Solaris – эти две модели занимают 5 и 6 место в рейтинге продаж за 9 месяцев 2021 года, согласно данным АЕБ. При этом «официальная» цена Polo на существенные 100 000 руб. выше, и после получения прибавки в сентябре она вплотную приблизилась к миллионному рубежу. Тем не менее, машины по этой «маркетинговой» цене еще остались в некоторых автосалонах Саратова, Воронежа, Екатеринбурга, Химок и Москвы.
Что касается реальной средневзвешенной стоимости Polo, то уже в сентябре она составила внушительные 1 332 500 руб.
На рынке есть и другие модели, чья «официальная» цена все еще укладывается в диапазон до миллиона, однако их реальная стоимость уже давно перешагнула этот рубеж. Например, чешский лифтбек Skoda Rapid со стартовой РРЦ от 992 000 руб., в дилерских центрах будет стоить никак не меньше 1 033 900 руб., а что еще более вероятно – около 1 343 000 руб.
Что касается самой популярной в России иномарки, Kia Rio, то ее заявленная производителем стоимость начинается с отметки в 949 900 руб. «Нижняя» цена у дилеров стартует от 1 019 900 руб., фактически же за эту модель в средней комплектации придется выложить около 1 217 700 руб.
Разницу между официальной и реальной ценой очень ярко иллюстрирует ситуация с кросс-хэтчбеком Rio X в одном из тольяттинских автосалонов.
Здесь в прайсе указаны две цены: одна – рекомендованная, другая – реальная (за которую можно купить автомобиль). Для Kia Rio X в комплектации Style разница между ними составляет порядка полумиллиона. Понятно, что такое сейчас творится, пожалуй, в любом автосалоне страны. Но в условиях Тольятти покупка Kia Rio X за 1,5 млн руб. сравнима со стоимостью 1-комнатной квартиры. Поэтому не удивляйтесь, если в скором времени будет актуальным вопрос: машина или квартира?
Как долго продлится дефицит новых автомобилей, как сильно дилеры смогут накручивать цены, когда у россиян закончатся деньги – все эти вопросы пока остаются без ответов. Но по мнению некоторых экспертов, 4 квартал 2021 года будет провальным для российского авторынка. Доступных машин в обозримом будущем не предвидится, цены продолжат рост, а желающим приобрести новую машину уже начали предлагать выкупить место в очереди.
* Рассчитывается на основе средних значений фактически существующих цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
Фото: ВАГНЕР, Hyundai, АВТОСТАТ