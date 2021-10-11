Стало известно, сколько дилеры могут накручивать на продаже автомобиля

На фоне острого дефицита новых машин дилеры стали активно накручивать цены. Сегодня купить автомобиль в бюджетном и среднеценовом сегментах без дилерских «допов» нереально: его просто не продадут – в лучшем случае поставят на очередь на 3–5 месяцев. Хотя при личном контакте могут и прямо заявить, что без «прицепов» машину купить не получится, пишет издание «За рулем».

Так, автомобиль LADA XRAY, чья заводская цена составляет от 799,9 рублей может обойтись покупателю почти вдвое дороже – 1 млн 479 тыс. рублей, включая 300 тысяч за дилерские «допы» (сигнализация, сетки в салон, коврики и т.д. – по официальным расценкам их стоимость составила бы не более 90 тыс. руб.), 250 тыс. рублей за страхование жизни при покупке в кредит (обязательно) и 130 тысяч – за страховку каско. Кроме того, переплата по банковским процентам за кредит на 5 лет под 15,5% годовых составит чуть более 540 тыс. рублей.

По словам источников в дилерском сообществе, за наличные автомобиль продадут неохотно, так как в его цене сложнее спрятать дилерский «прицеп», но и в этом случае накрутка неизбежна. При этом покупатель готов платить и переплачивать, напуганный дефицитом, общим ажиотажем и уверениями: «покупайте сейчас, дальше будет только дороже».

«Спрос как раз подогрется нехваткой «свободных» моделей, а также возможным изменением цен, что еще произойдет до конца года. Сейчас средний срок ожидания заказанного автомобиля вырос на 1–1,5 месяца, если говорить о массовом сегменте, в премиальном ситуация чуть хуже – срок ожидания увеличен на 1,5–2 месяца, безусловно, в зависимости от бренда и модели. При этом у дилеров имеется не так много автомобилей – склад до сих пор не насыщен. Сейчас мы видим, что в наличии у Hyundai есть модели в различных комплектациях Solaris и Creta, при этом в дефиците Santa Fe и Palisade, сроки ожидания увеличены. В базовой комплектации также есть модели Volkswagen. Только в максимальном оснащении есть автомобили Mitsubishi. Почти весь модельный ряд имеется в наличии у Volvo, за исключением некоторых версий, которые остались в ограниченном количестве. По моделям Audi ситуация варьируется: в наличии сейчас есть модели Q5, A6, время от времени поступают Q7 и Q8, однако долго в дилерском центре не задерживаются, так как в высоком спросе среди клиентов», – рассказал директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» Андрей Каменский.

По мнению генерального директора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, четвертый квартал 2021 года будет провальным для российского авторынка. Перспектива разрешения ситуации с доступностью пока не просматривается: товарных автомобилей у большинства брендов в России по-прежнему будет меньше, чем желающих их приобрести, даже несмотря на продолжающийся рост цен на автомобили.

Наличие всех новых автомобилей у официальных дилеров можно проверить на сайте «Цена Авто».