Средневзвешенная цена нового автомобиля превысила 2 млн рублей

Средневзвешенная цена* нового легкового автомобиля в России по итогам августа нынешнего года составила 2 млн 140 тыс. рублей. Таким образом, по оценке агентства «АВТОСТАТ», этот показатель преодолел 2-миллионную отметку.

Напомним, что цены на новые автомобили в нашей стране продолжают расти – на волне нехватки машин у дилеров, вызванной глобальным дефицитом микрочипов, и высокого спроса со стороны потенциальных покупателей. Так, в июне средневзвешенная цена составляла более 1,8 млн рублей, в июле она уже превысила 1,9 млн рублей, а в августе выросла еще на 200 тысяч.

Если же сравнивать текущий показатель с тем, что был в начале года, то средневзвешенная цена нового легкового автомобиля за период с января по август увеличилась на 21%. Но с учетом сложившейся ситуации на рынке эксперты уверены, что рост цен на автомобили продлится и дальше, а значит, их средневзвешенная цена в целом за весь 2021 год может вырасти на 25%.

Самые актуальные цены на новые автомобили различных марок и моделей представлены на сайте «Цена Авто».

* Рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Фото: АВТОСТАТ