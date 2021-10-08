В России снова стали продавать очереди на автомобили

В условиях острого дефицита на российском авторынке машины, которые все-таки есть в наличии, продаются по «накрученным» ценам, а заказанные автомобили теперь нужно ждать по несколько месяцев. На этом фоне возродилась «услуга» – продажа очереди на автомобиль, что позволяет за определенную сумму купить заказанную кем-то машину, пишет портал Wroom.ru.

К примеру, в объявлении на «Авито» за 100 тыс. рублей предлагается за очередь на внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который в ближайшее время придет к тюменскому дилеру марки. Это пока не массовое явление, но подобные предложения регулярно появляются на сайтах объявлений и тематических форумах.

Более того, в интернете уже появился специализированный сайт, целиком посвященный покупке-продаже очередей на автомобили. За возможность сэкономить время при покупке Kia Rio или Volkswagen Polo просят 20–30 тыс. рублей. Очередь на Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 или Skoda Octavia стоит уже 50–100 тыс. рублей.

А рекордсменом стал некий Андрей из Тамбовской области. Он заказал себе Audi A5 Sportback, но готов уступить эту машину за 200 тыс. рублей. Сам автомобиль, кстати, стоит 3,6 млн рублей, так что переплата за очередь составит около 5%. В своем объявлении Андрей, заказчик Audi, отмечает, что квот на заказ такого автомобиля сейчас нет, модель дефицитная, и после нового года будет стоить еще дороже. Похоже, что и дилерские наценки, и продажа очередей еще не скоро уйдут в прошлое.

«Из-за отсутствия предложения, способного перекрыть потребность российского авторынка, некоторые модели приходится ждать по нескольку месяцев: у Skoda и Volkswagen – по 5–6 месяцев, импортные BMW – 7 месяцев. Даже автомобили Hyundai и Kia российской сборки не всегда есть в наличии у дилера. По приблизительной оценке, темпы контрактования и трафик в автосалонах сегодня в 1,5 раза выше текущих продаж. Сейчас всё зависит от ассортимента, ключевая проблема – дефицит», – рассказал руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников

По мнению генерального директора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, четвертый квартал 2021 года будет провальным для российского авторынка. Перспектива разрешения ситуации с доступностью пока не просматривается: товарных автомобилей у большинства брендов в России по-прежнему будет меньше, чем желающих их приобрести, даже несмотря на продолжающийся рост цен на автомобили.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто».

Фото: Wroom.ru