Тест-Драйв 7D: CHERYEXEED TXL

Это одна из самых больших премьер года. Не рестайлинг и не агрегатное обновление – китайская компания «Чери» порадовала нас появлением совсем нового автомобиля под совсем новой маркой. Срочно отправляем новичка по всем семи измерениям нашего теста 7D.

Хотя компания предлагает на бумаге обозначать машину исключительно латиницей и только большими буквами – CHERYEXEED TXL – будем все же проще (и грамотнее). «Черииксид», Ти-Икс-Эль, можно просто «Иксид» – надо же знать не только как пишется, но и как произносится новая марка!

Она, кстати, обозначает дух поиска и самосовершенствования, а суть суббренда отразил глава «Чери» Инь Тунъяо: «Для нас «Иксид» примерно то же, что «Ауди» для «Фольксвагена». По сравнению с прародителем новый бренд – лучше оснащен, потенциально более престижен, и стоит побольше. Но не как «Ауди», конечно. Давайте отставим в стороне маркетинговые рассуждения про премиальность и сразу перейдем к главному: у «Чери» наконец-то появился полноприводный автомобиль! И с ним компания намеревается штурмовать, в том числе, зарубежные рынки. Наш – один из них.

Автомобиль – настоящий космополит по рождению. Созданный интернациональной командой, в которую вошли и бывшие дизайнеры БМВ, и инженеры «Ягуара», и стилисты «Мини», он и построен, как это сейчас принято, в сотрудничестве с крупными корпорациями. Его двигатель – плод давнего и успешного сотрудничества с австрийской AVL, полный привод (муфту) поставляет «Борг Уорнер», семиступенчатый робот с двумя сцеплениями – «Гетраг», фары «Хелла», и так далее.

А раз так, то и в конкуренты этому не вполне китайцу мы по регламенту 7D подберем близких по духу, технике, цене иностранцев. «Иксид» – это довольно большой, но на нашем рынке только пятиместный кроссовер (в Китае доступна версия и с семью местами), с малолитражным, но злым на момент и мощность турбомотором и неплохим оснащением: у нас на тесте максимальная версия «Флагшип» за 2,4 млн рублей.

В виртуальные соперники приглашаем «Хёндэ-Санта Фе» и «Шкоду-Кодиак». Машины родом из Кореи и Чехии (но российской сборки) и в целом оснащены похоже. Разница в том, что их можно сделать еще богаче: например, у «Санты» в данной версии нет панорамной крыши и электропривода двери багажника, зато есть регулировка сидений второго ряда. «Кодиак» хвастает оф-роуд режимом, а еще его можно разными пакетами украсить, сделать удобнее и дороже на 200 – 300 тысяч. Да, и главное: при такой длине конкуренты могут быть и с 7 местами.

Солидный вид «Иксида» (нет, я не буду рассказывать про поясную линию, давайте его целиком воспринимать) явно беспокоит владельцев больших черных машин. Несколько таких крутились вокруг, провожая нас из Москвы, заезжая то справа, то слева, то сзади. Особенно активен был один «Лексус». А что, посмотрев еще раз на решетку радиатора, я его понимаю… «Иксид» интересный и, в общем, непохожий на других. Сегодня это не очень распространенное достоинство.

Внутри тоже есть, что порассматривать и чему удивиться. Например, алгоритму включения обогрева лобового стекла. И его индикации. Они, как бы это… неочевидны. Цифровая панель приборов вполне симпатична, жаль только, что ее оформление нельзя менять, хотя казалось бы – этот очаг нарисован! Зато можно вывести часы на регулятор температуры: милая опция встроенного в ручку дисплея.

Приятные открытия продолжат вполне достойные материалы, единый стиль (машины из Азии этим не всегда могли похвалиться) и приятная эргономика. Вопрос остался только к памяти сидений: вызвать второе или третье положение можно лишь через тачскрин. Как это сработает в холода – пока вопрос. У нас даже при плюсовой температуре что-то не сработало… Пожалуй, главное, что я отмечу в сравнении с виртуальными конкурентами — «Иксид» какой-то совсем не китайский. А какой? Солидный, новый, интересный. Вспоминаю хозяина «Лексуса» (и не только), который вокруг нас крутился. Есть, что посмотреть. Или это он эмблему искал? Так ее здесь нет, только крупная, с разрядкой, надпись на капоте и багажнике. Такая мода сейчас, «Иксид» ей следует. И по-моему, в этой части вполне заслуживает плюса. Счет открыт!

Это уже становится привычным, когда с мотора жигулевского объема снимают вдвое больше сил. Малолитражка с мощностью 186 «лошадей» – это про «Иксид». Он довольно бодрый, но все-таки кнопка «Спорт» здесь совсем не лишняя, без нее на обгонах возникает ощущение, что кони под капотом не кормленые. Хотя в целом пара турбомотор-робот с двумя сцеплениями работает четко и дружно, я подсознательно ждал большей прыти. Немного не хватает ощущения легкости, когда машина сразу идет за педалью, без раздумий и приготовлений. Менее 10 секунд до 100 км/ч – про такой разгон вы прочитаете в технических данных, но едва ли его повторите. Нам, по крайней мере, не удалось.

И если уж мы говорим, что «Иксид» – более продвинутое воплощение «Чери», то я просто обязан задать вопрос: а где же адаптивный круиз-контроль? А «лайн-эссист», который будет подруливать в полосе? У подобранных нами конкурентов в конкретном исполнении их нет, но в более дорогих версиях ассистенты водителя присутствуют. TXL на российском рынке ими обделен в принципе. Надеюсь, что пока. На трассе я, пока был пассажиром, баловался мультимедиа, системой в целом понятной и с нормальным звуком. Чудо случилось, когда мы с помощью приложения QDlink подключили смартфон и увидели на большом автомобильном экране корректно работающие карты и пробки «Яндекса». Это так здорово (и так редко), что мне остается только пожалеть, что пока карты можно транслировать только с «Андроида».

Часть пути прошла в темноте: похвалю яркие светодиодные фары и посетую на яркие (в данном случае слишком) приборы. Выкрутил колесико уже до упора, но в глухой ночи хотелось еще немного притушить сияние тахометра. В целом, при некоторых минусах и плюсах (мы к ним вернемся в пункте 7, ведь речь о комплектациях), в целом я отмечаю равенство «Иксида» с конкурентами. Напомню, это «Хёндэ» и «Шкода», фирмы с такими историей и опытом, что… мои поздравления, «Чери»!

Когда на каждом светофоре «Иксид» заботливо включает камеры кругового обзора, предупреждая о близких соседних машинах, самой полезной частью этой функции считаешь ее отключение. Но если надо – увидишь всех, конечно. Обзор, маневренность, разгон – все в тех пределах, которые ожидаешь от довольно большого кроссовера. Город не совсем его стихия… с другой стороны, ему довольно охотно уступают дорогу.

Ассистент парковки – единственный электронный помощник. Попробовал его и… в очередной раз разочаровался. И поиск места, и индикация работы, и точность, и скорость парковки пока далеки от того, что умеет более-менее опытный водитель. Это, кстати, хороший стимул таковым стать – учитесь парковаться! В целом – обычный уровень, без откровений и проколов. В битве с конкурентами счет в этом раунде не меняется.

Честно говоря, на кроссовере – любом – я бы вовсе сюда не сунулся. Но навигатор был непреклонен: нам сюда! Повернув на мокрый и вязкий проселок, я начал сожалеть, что «Иксид» не предлагает никаких внедорожных режимов. Ни для коробки, ни для межосевой муфты, ни для электронных блокировок никаких дополнительных выключателей не предусмотрено. Оставалось только выключить ESP, чтобы не душить мотор и позволить колесам буксовать, и положиться на зимнюю резину «Пирелли-Скорпион» и свою удачу.

– Смелее, не объезжай колеи, – подбадривали меня с заднего сиденья сотрудники российского «Чери», и дождавшись очередного подъема, я направил нос «Иксида» в самую пучину и снизил скорость. Чуда не произошло: машина вовсе потеряла ход и остановилась в колее, беспомощно вращая двумя колесами (я при этом столь же беспомощно вращал рулем). Выходить в черную грязь очень не хотелось… Эх, надо было ходом, вон как весело кидают комья земли ушедшие вперед машины коллег!

– А теперь просто включи стабилизацию! – Так не поедет же, тягу отрубит! – И все же – попробуем! И потом просто газ в пол. Они, конечно, знают свою машину и знают, что посоветовать. Нажимаю кнопочку… «Иксид» малость поерзал, погазовал, скрипнул тормозами и вдруг неожиданно легко пошел вперед! А доверяй электронике, сказал я себе. Современные системы стабилизации (стоит ли уточнять, что в данном случае это «Бош?) умеют сами переходить во внедорожный режим, начиная позволять частичную пробуксовку и более щедро, но по-прежнему точно дозируя подачу топлива. Здорово! Вот и коллег догнал, и смело вокруг вираж заложил, и в очередную колею плюхнулся, но в ней не остался.

Чуть позже, на изрытых промоинами Румянцевских горах, автомобиль показал, что и геометрических препятствий не боится. Не то чтобы героический, но солидный ход подвески, просвет 210 мм (завидуйте, конкуренты, вам не хватает 23 – 25 мм) и штатная в данной комплектации мощная защита двигателя помогают быть смелым на грунтовке!

Даже чересчур смелым, думал я через час на асфальте, возвращая на место пластиковый брызговичок, вывалившийся из-под бампера и скобливший дорогу. Ничего, на другой машине и бампер приложили до трещины, зато доказали – «Иксид» даже больше чем кроссовер с точки зрения проходимости. И его система 4х4 работает отлично! Явный плюс на фоне конкурентов, которые и к земле ближе, и защищены послабее.

Второй ряд сидений у «Иксида» не регулируется – поскольку не бывает третьего. И это некий минус на фоне «Хендэ», например, где даже в 5-местном исполнении кресла двигаются и наклоняются. Сидеть очень, очень просторно и удобно, подлокотник есть, разъемы USB присутствуют, так что на этом фоне явно не хватает обогрева задних сидений. Надеюсь, позже он все-таки появится, как и теплый руль, кстати.

Заглянем в багажник… Какая прелесть! Складное «ведро» с липучками надежно приютит стандартную 5-литровую баклажку с незамерзайкой. Забота именно российского офиса о своих клиентах заслуживает похвалы! Или вам никогда не приходилось слышать, как летают пять литров жидкости по багажнику? Сам по себе объем не очень велик, 461 л, зато под полом дополнительная емкость, а уже под ней – компактная докатка. Кстати, полный объем для багажа, если сложить второй ряд сидений, составит равно кубометр. Электропривод двери багажника позволят открыть и закрыть отсек без рук (и без ног, достаточно просто постоять рядом) и может быть отрегулирован по высоте подъема. Это если у вас гараж низкий или рост невысокий, чтобы до кнопки не прыгать. Правда, на нашей машине эта регулировка почему-то не захотела возвращаться в начальное положение, открывая дверь на три четверти. Перезагрузка (и системы, и багажника) проблему решила.

Итог пятого раунда: минус на плюс дает ноль. Счет прежний.

Турбомотор с литровой отдачей 116 сил допускает работу на 92-м бензине? Вот это здорово, при разнице в цене более 10% по сравнению с 95-м я, пожалуй, буду пользоваться такой возможностью. И вообще, автомобиль должен быть очень экономичен, ведь у него не только мотор с хорошей эффективностью, но и коробка передач с максимальным КПД и самым выгодным алгоритмом. А потому я с удовольствием предвкушал замер расхода топлива по дороге из Тулы в Москву. Напомню, вот уже несколько лет я при возможности проверяю автомобили по собственному циклу: надо проехать не менее 100 км со средней скоростью не менее 80 км/ч, при этом идти вместе с потоком и не бросаться в крайности. Короче, обычная дачная езда. Старт, через час с четвертью финиш и…

Немало получилось-то! Результат между двухлитровым «Хавейлом» и 2,5-литровой и куда большей «Маздой СХ-9». Нога одна, маршруты похожие, даже сезон тот же примерно. Погрешность борткомпьюеров я считаю равной, и поэтому, увы, не радуюсь. Такой расход – это не минус, конечно (особенно учитывая 92-й бензин), но и точно не плюс. Жаль, я его, этого плюса, ждал.

«Иксид» предлагается всего в двух комплектациях, разница в панорамной крыше, диодных фарах и прочих мелочах. Цена по официальному прайс-листу – 2 249 900 и 2 399 900 рублей. Мотор, коробка, привод – без вариантов. Хорошо, хоть цветов пять.

Дело наживное, конечно, но у конкурентов уже сейчас модельные ряды намного, намного шире. «Хёндэ»: три мотора, 7 позиций в прайс-листе от 2,2 до 3 млн. «Шкода»: четыре двигателя, 15 цен от 1,6 до 2,5 млн, да еще пакетов и опций не счесть! Вот вам и премиальность, о которой говорит реклама «Иксида»… Она ведь и широкий выбор подразумевает. А еще она подразумевает обязательное предложение следующих опций, которых так не хватает «Иксиду»: адаптивный круиз-контроль, ассистент полосы, подогрев всего и вся, включая руль и задние сиденья. Да и трехзонный климат-контроль не помешал бы. И я еще раз упомяну про третий ряд сидений и возможные семь мест. Это все можно докупить у конкурентов, но не у «Чери». Так что увы, финальный аккорд смазывает минус, причем в такой важной категории, как рынок.