Тест-Драйв 7D: Mazda 3

72

В прошлых поколениях ее называли «Матрешкой». Новейшая «Мазда-3» не предполагает такой фамильярности: размер солидный, ценник внушительный, опции серьезные. Зато красота по прежнему при ней. И красный цвет. Он, кстати, стал еще более радикальным.

Шесть миллионов в мире, 184 тысячи в России – столько продано «трешек» трех поколений с 2003 года. У нас это один из самых популярных автомобилей на вторичном рынке, куда теперь переместились машины С-класса во главе с «Фокусом». Но и среди новых автомобилей, всех этих седанов В и кроссоверов, С-класс все же заметен. Поскольку именно в нем зачастую сосредоточены лучшие результаты работы инженеров, маркетологов, дизайнеров… «Мазда-3» как раз из таких вершин, одна из основополагающих для компании моделей. Необыкновенно красивое нынешнее поколение четко показывает, к чему стремятся японцы в сегменте, который также называют «Гольф-классом». В глухих и мощных задних стойках я вижу намек на тот самый «гольф». Хорошая цель. Ее и возьмем в качестве ориентира при подборе виртуальных конкурентов. Напомню, в соперники главному герою теста 7D мы берем машины, близкие по технике, цене, классу. «Мазда-3» стартует в кузове хэтчбек, у нас максимальная комплектация, но с «младшим» мотором 1,5/120 л.с. Соберем интернационал, пригласив в соперники немца и корейца. Исполнение и оборудование – наиболее дорогое, а вот моторы возьмем средние (я еще вернусь к ним во второй главке). А вот и первый сюрприз: «Мазда» ощутимо крупнее и дороже! Будем надеяться, она не только здесь опередит соперников…

Сразу поясню, что плюс в ее цене означает опционный пакет со всевозможными электронными помощниками водителя, включая адаптивный круиз-контроль.

Из девяти доступных цветов самым популярным будет… самый дорогой. Потому что – самый красивый. Невероятный «душевный красный» (soul red) так облегает изгибы тела (невозможно здесь писать «кузова»!), так играет на солнце и по-другому – в тени, так идет ее лаконичному и стильному облику… Технология, при которой в основу краски добавляют мельчайшие хлопья алюминия, известна не первый день, но секрет ведь не только в составе краски, но и в точности ее нанесения, чтобы все частицы металла были должным образом ориентированы… Короче, более радикального красного я еще не видел ни на одной машине. Лаконичный - не значит строгий, скорее это «просто» отсутствие лишнего. Ничтоже сумняшеся, японцы сочли таковыми отдельные противотуманки и встроили их в основные фары. Получилось просто здорово! Вообще, пропорции, обводы, цвет – снаружи все отлично. Увы, внутри есть что покритиковать. Центральный дисплей неизвестно зачем зажали толстенными рамками, так что вместо экрана смотришь как будто в щель амбразуры.

Зато! Тканевая обивка сидений (кожа – это для такси) и вся упругая передняя панель очень приятны глазу и наощупь, HUD-дисплей подвешивает нужные циферки прямо над капотом, сиденья регулируются электрически, да и вообще в салоне «Мазды» понимаешь, что тебе здесь рады.

Учитывая дисплей, исключительные два плюса я оставлю при себе, а вот просто плюс поставлю с удовольствием. Первый вгляд – и почти любовь. Что будет со вторым?

Долгое время «Мазда» вынужденно не поставляла в Россию устройства адаптивного круиз-контроля: его частоты пересекались с какими-то нужными у нас. Теперь вопрос решен, и «трешка» умеет самостоятельно поддерживать не только скорость, но и безопасную дистанцию. Вместе с другими помощниками, которые помогут с разметкой, напомнят, какой знак был на дороге, переключат свет, это образует солидный электронный арсенал, максимальный в нашем тесте. Даже на фоне «Гольфа»! За это – заслуженный плюс.

Машину предлагают с моторами 1,5л/120 л.с. или 2,0 л/150 л.с. Прокатившись и на том, и на другом (с шестиступенчатыми автоматами), я намеренно выбрал для семимерного теста младший двигатель. Потому что он показался мне честнее. Двухлитровый не то чтобы обманул ожидания, но как-то не запомнился: ни подхватом, ни звуком, ни тягой… А вот полуторалитровый везет ровно так, как ожидаешь. Может, не хватает звезд с неба, но выкладывается на все свои силы и кубики, честно и по делу. Так что если вам не принципиальна разница в 20 км/ч максималки – советую младший мотор. Если не озоровать и ехать с умом – его более чем достаточно для скоростной трассы. Да и не только для нее. Конечно, современные агрегаты похожего литража и мощности бывают и поактивнее. Правда, они с турбонаддувом, а «Мазда» в данном случае придерживается традиционных технологий. Богатая электроника уже заработала свой плюс, так что заканчиваем раунд с промежуточным счетом 2:0. Недурно!

Помните, как буковку R на селекторе автомата в одном анекдоте называли «ракетой»? Во время презентации нам предложили пройти замысловатую трассу, состоящую из виражей и змеек, как можно быстрее и… задним ходом. Несмотря на камеру заднего вида с динамической разметкой, несмотря на датчики парковки, быстрее всего получилось ехать по зеркалам. Причем боковым. Пристрелявшись, со второй попытки мы показывали уже приличное время. Тоже, между прочим, критерий оценки машины в городе!

А из более привычных факторов – маневренность, обзор вперед, парковка, разгон с перекрестка и тому подобное – все показали примерное равенство «Мазды» с любой другой современной машиной. Проекционный дисплей – небольшой плюс, длинный нос – столь же невеликий минус. Итоговый результат – ничья.

Хотя, конечно, для кого-то важным будет тот факт, что на красную «Мазду» оглядываются и из соседних машин, и с тротуаров. И если верить, что форма и содержание как-то связаны, то можете считать себя за рулем «трешки» писаным красавцем. Или, скорее, писаной красавицей.

В максимальной комплектации «Мазда» щеголяет 18-дюймовыми дисками и низкопрофильными шинами. Элегантно, но требует осторожности, особенно на неровной дороге. Собственно, и просвет в 135 мм, и довольно длинный передний свес предполагают, что с асфальта вы будете съезжать весьма и весьма аккуратно.

Это, кстати, относится и к парковке: не каждый бордюр поместится под длинный нос. Так что руководствуйтесь поговоркой про необходимость семь раз отмерить и только потом въезжать на тротуар или сворачивать на грунтовку, грейдер, бетонку… «Мазда» в своем трепетном отношении к плохой дороге не слишком-то отличается от любого европейского хэтчбека. Даже если он продается у нас. Поэтому ни минусов, ни плюсов не ставлю.

Людям в целом, а также их коленкам, головам, ступням места в салоне вполне хватает. Возможно, чуть больше высоты не помешало бы, но она принесена в жертву красоте.

Вдвоем – куда угодно, и даже втроем (пробовали!) на заднем сиденье вполне перенесешь небольшое путешествие. Только если вы без корзины, картонки и прочего лишнего скарба. Багажник хэтчбека удручающе невелик, всего 295 литров по методике VDA. Учитывая большую базу и просторный салон, минуса не ставим, но берем на заметку: человеку хорошо, чемодану плохо. А человеку без чемодана, если он банально не поместился?

Независимо от двигателя, «трешку» надо кормить бензином Аи-95. Взглянем на конкурентов: кореец принимает 92-й, немец просит 98-й, но согласится и на 95-й. Впрочем, тут ведь важно не только качество, но и количество! Двухлитровая «Мазда» за время теста (загородное движение, скорость от 70 до 120 км/ч) показала расход 6,4 л/100 км. Обратная дорога на полуторалитровой машине прошла со средним расходом 5,6 л/100 км. Вот вам еще один аргумент в пользу малолитражного мотора.

В общем, аппетит не превысил ожиданий. И это не тот случай, когда «кушать надо больше». Нормальный расход для конкретных условий и для современной машины. Ничья.

В гамме третьей «Мазды» — три комплектации, два мотора, «ручка» и автомат (первая предлагается лишь со 120-сильным двигателем) и пока только один кузов. Действительно, где же седан, ведь в прежних поколениях он был? Будет и в этом, ждите в ближайшие полгода.

У соперников гамма побольше – это касается и моторов, и, главное, кузовов. Дело наживное, но минус уже наготове… Что же касается цен, то диапазон у «Мазды» таков – от 1 490 000 до 1 753 000, да еще довольно дорогой пакет с безопасной электроникой. Это больше, чем у соперников, причем существенно. Разницу можете оценить на примере тестовой машины и ее виртуальных соперников по тесту. Так что минус становится реальным. И он фиксирует финальный счет.