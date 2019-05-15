Тест-Драйв 7D: KIA Soul

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Третье поколение «Соула» выходит на российский рынок 3 июня. Но уже сейчас мы готовы представить читателям результаты фирменного семимерного теста самого душевного (англ. Soul) автомобиля «КИА»...

Из 150 тысяч проданных в прошлом году «соулов» около 17 тысяч пришлось на Россию (больше всего машин продают в США, а вот в Европе представлена только электрическая модификация). За пять лет спрос на необычный и яркий автомобиль вырос в нашей стране, между прочим, в 7 раз: и это при всех кризисах и падениях рынка. В общем, «Соул» весьма успешен, хотя это, безусловно, не массовый продукт (до 100-тысячный тиражей «Рио» ему далеко, да никто его туда и не гонит). Любопытно, что неординарный «каблучок» то ли В, то ли С-сегмента изначально позиционировали как сугубо молодежный продукт; при этом со времен первого поколения «Соул» весьма популярен также у автомобилистов за 40, а то и за 50. С одной стороны, всеобщая мода на моложавость, с другой – умение оценить и красоту, и практичность. Хотя красоту, я, пожалуй, всё-таки заменю яркостью. Эти формы, цвета, детали…

И если «Соулы» с моторами 1,6 л мощностью 123 л.с. и уж тем более 200 (двести, да, это не опечатка) – выбор как раз таки молодых (кому подешевле, а кому и погорячее), то более опытные и уже состоявшиеся автомобилисты предпочитают и комплектации побогаче, и мотор из золотой середины – 2 л/150 л.с. Последуем их примеру: на нашем тесте двухлитровый автомобиль в самой богатой версии «Премиум+» за 1,65 миллиона рублей. (Да, кстати: двигатель 1,6/132 л.с. отправлен в отставку – действительно, зачем так мельчить шаг?) Подберем конкурентов, чтобы в соответствии с регламентом теста 7D на их фоне оценивать новичка. А это не такая простая задача, не зря маркетологи «КИА» говорят: у «Соула» конкурентов нет! Все же поищем, учитывая, что по сути это кроссовер В-класса, который предлагают только в переднеприводном исполнении. Впрочем, в таком исполнении продается вообще большинство кроссоверов…

Кто у нас тут тоже яркий и заметный? Красавчик «Каптюр» побольше, а оснащен попроще, то же можно сказать про популярнейшую «Крету» и тем более про трудягу-«Дастера». Нет, что-то более-менее похожее на «Соул» надо попробовать поискать в несколько более дорогом и изысканном сегменте.

Вот оно! «Джук», который на нашем рынке стал откровением: маленький, необычный, дерзкий. Сегодня он только переднеприводный (отлично, нам подходит) и только с двигателем 1,6/117 л.с. Маловато, конечно, но другого варианта нет. Вторым соперником выступит «Тойота C-HR», младшая сестра «РАВ-4», вся из себя такая непростая, довольно мощная, тоже переднеприводная и… дорогая. «Соул» попадает как раз между японцами. Давайте его проверим на стойкость!

Вообще говоря, «каблук», этакий двухобъёмный полуфургончик или высокий универсал – самая рациональная на сегодня форма автомобиля (пока электрическое грядущее не предложит что-то не менее удобное и при этом безопасное). Я люблю «Соул» еще с первого поколения, отдаю дань оригинальности дизайна и смелости его авторов. Но без упоминания царапающих взгляд мелочей не обойдусь. Модные узкие фары как будто прикрыты нахмуренной бровью, а на ее стыке с бампером и капотом получилось многовато швов. Рояльный лак в салоне, раз уж мы говорим о ярком стиле, хорошо заменить цветными вставками вокруг дефлекторов и монитора. А двухцветную окраску предложить и для «нашей», самой дорогой и продвинутой комплектации «Премиум+», и к черту люк!

Но это действительно мелочи, потому что в целом «Соул» настолько ярок, привлекателен и хорош, что первый плюс ему ставлю даже не я, а искушенная итальянская публика (тест-драйв проходил в Вероне, и новый «Соул» там неизменно привлекал внимание). А как он светится ночью! А как моргает цветомузыкой вокруг колонок!

Разумеется, в этом сегменте все машины неординарные, так что этот плюс здесь не столько достижение, сколько подтверждение уровня. Конкуренты тоже заметны… И все же – с почином!

Абсолютно убежден, что лучше выбрать автомобиль поменьше и богато оснащенный, чем большой и пустой. Увы, на рынке часто преобладает иная точка зрения, но я все-таки останусь при своей: когда решения, недавно применяемые лишь в престижном и дорогом сегментах, спускаются в массовый сектор, грех ими не пользоваться. Адаптивный круиз-контроль, который умеет самостоятельно поддерживать не только скорость, но и дистанцию, может тормозить и разгоняться в потоке – это удобно и безопасно. Это освобождает водителя от утомительного следования верхней границе ПДД и скрупулезного слежения за соседями. То есть следить нужно, но это теперь намного легче. То же самое скажу и о подруливающей системе, помогающей оставаться в полосе (а то и спасающей). Поэтому всячески приветствую появление подобных ассистентов на таком автомобиле, как «Соул», пусть даже они (и еще пара автоматов) и поднимают его цену на 70 тысяч. Такова разница между комплектациями «Премиум» и «Премиум+», которые отличаются как раз-таки системами помощи водителю (по терминологии «КИА» — Drive Wise, мудрое вождение).

Сегодня даже в С-классе далеко не всегда встретишь эту электронику. Тем более здесь, в В-кроссоверах: соперники в лучшем случае предлагают помощь при выезде с парковки, не более. Что касается собственно езды – полутора сотни сил «Соулу» достаточно везде и всюду, и на автобане, и в городе. Кнопка выбора режимов Drive mode сделает его реакции чуть резвее или замедленнее, но в целом тяги будет всегда достаточно. (если вдруг нет – значит, вы еще не переросли версию GT-Line, вам туда, к шаловливым 200 лошадкам). Шум? Здесь нет той тишины, чтобы не напрягаясь беседовать на автомагистрали с пассажиром сзади, но и кричать не придется. То есть некий средний для класса уровень. А учитывая прекрасное предложение с ассистентами (пользуйтесь, настойчиво рекомендую), итоговый плюс «Соул» честно заслуживает. Уже два-ноль.

Оборачиваться ему несложно, ведь благодаря высокому кузову-«каблуку» автомобиль удалось сделать и просторным, и компактным. Он немного прибавил в длину по сравнению с предшественником (+55 мм), но все равно готов развернуться на дороге шириной 10,6 м. При этом потребуется повернуть руль всего на 2,5 оборота. Обзор в «Соуле» великолепен, видно и вам, и вас. Сдавать назад поможет камера, но парковаться учитесь самостоятельно: автоматики здесь, за неимением спроса, нет. Зато можно не бояться бордюров, свесы кузова здесь невелики и высоки.

Светофорные гонки, ежели решите в них участвовать, «Соул» не сдаст, все-таки в его арсенале 150 «лошадок»; и режим «Спорт» немного поможет. Но именно – немного, ибо, напомню, он не прибавляет мощность, а на малую толику сокращает время реакции. В целом, если вас не смущает определение «городской кроссовер», то в «Соуле» вы найдете именно его. Ладный, универсальный, компактный… Как и конкуренты. Счет остается прежним.

Почему-то у прежнего поколения «Соула» был заявлен просвет всего 153 мм (как пояснили специалисты «КИА», реальный на 10 мм больше, а это данные для версии GT-лайн). Мало, даже с учетом поправки. Все-таки кроссовер, пусть городской, пусть переднеприводный, должен хоть что-то доказывать вне гладкого асфальта. У нынешнего автомобиля клиренс увеличен до 180 мм (данные для российской версии). Не рекорд, но уже сопоставимо с неким усредненным по рынку показателем. Это не позволит штурмовать целину, но смело повернуть на грунтовку или перевалить через растолстевшего лежачего полицейского – запросто. Только все же не уезжайте далеко от асфальта… И закажите хорошую защиту двигателя, поскольку штатный пластик предохранит только от пыли и брызг.

Да, они такие, современные кроссоверы – боятся настоящего бездорожья (видимо, по примеру хозяев). Нужен ли «Соулу» полный привод? Сомневаюсь, ведь расплачиваться за него вам придется на АЗС и на СТО. Так же, видимо, рассудили и конкуренты – и вывели из продаж полноприводный «Джук», да и «Тойота» бывает только 4х2. Фиксируем паритет.

Третье поколение прибавило в длину 55 мм, при этом база увеличилась на 25 мм. То есть часть прибавки досталась багажнику. И пусть номинальный объем вырос всего на 10 л, до 364 л, фактически отсек стал заметно удобнее. Потому что чемодан в него теперь можно положить, а не только поставить.

Под полом багажника не ищите большую запаску – найдете лишь тонкую «докатку». Глядя на нее, я задался вопросом, когда последний раз сам менял колесо… и не вспомнил. Так что этот блин здесь не комом, все-таки «Соулу» не по тайге ездить.

Когда багажник, пусть и такой функциональный, все же невелик, хочется иметь возможность его увеличить. Конечно, можно сложить спинку заднего сиденья – по частям или целиком – но если бы его еще можно было двигать… Постепенно такое решение спускается в В-класс из более дорогих сегментов, однако «Соулу» подвижный диван не положен. Пока не положен. На фоне таких же конкурентов (близких и по объему отсека, и по трансформации) это не выглядит недостатком, скорее – пожеланием для будущей модернизации.

Цифры расхода, сложившиеся на экране борткомпьютера, совпали с ожиданиями: между загородным циклом и смешанным, что-то в районе 7,5 л/100 км. Зная, что основной рынок «соулов» — Америка, я не удивился и записанному основным 92-му бензину. При нынешних ценах на топливо это хорошая особенность. А вот то, что пометка «min. 92» есть даже на баке 200-сильного GT-Line, я могу объяснить только доверчивостью компании. Для столь высокофорсированного мотора это топливо допускается только как временная мера, о чем и написано в инструкции. Расчет, что ее прочтут все владельцы мощных «соулов», и правильно поймут стикер на лючке бака – довольно смелый со стороны фирмы. Давайте соответствовать и заправляться чем надо!

Но, повторюсь, это критично для самого мощного мотора, а наш двухлитровый вполне доволен постоянной 92-й диетой…

За одну только цветовую гамму, включая двухцветные варианты, «Соул» стоит похвалить; впрочем, его друзья-соперники тоже яркие, поэтому обратимся к более объективным – цифровым – показателям. Машину можно выбрать с одним из трех моторов, причем с младшим 1,6-литровым доступна и механическая коробка передач. У двухлитрового – классический автомат, у 1,4 л/200 л.с. – робот с двумя сцеплениями. Семь (!) комплектаций вместе с разными моторами дают в прайс-листе 11 возможных ценовых предложений, от 1 029 900 до 1 649 900 рублей. Включая, напомню, версию с самыми современными электронными ассистентами водителя: это единственное такое предложение в классе!

«Джук» стоит 1,1 – 1,4 млн, при этом в прайсе 5 позиций. «Тойота» ожидаемо дороже, от 1,37 до 2,17 млн и при этом предлагается всего в трех вариантах. Конечно, если пофантазировать, то можно представить себе и большую гамму (например, дизельный «Соул» или полноприводный), и еще более интересную цену (допустим, при производстве в России по полному циклу), но это маловероятные и едва ли популярные сценарии. И без них новый «Соул» можно только похвалить – и за стоимость (привычно для корейцев), и за очень широкое предложение (обычно свойственное, скорее, немцам с их обилием опций и пакетов). Что мы и делаем, отдавая «Соулу» финальный третий плюс. Отличный счет!