Тест-Драйв 7D: KIA Ceed SW

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Дождались! Семейство «сидов» теперь полное: компанию хэтчбеку и седану «Церато» в январе составляет самый новый «Сид» - универсал. И самый главный. Почему я его так назвал – разберем в ходе фирменного теста в семи измерениях.

Вот кто лучше других показывает, что любовь россиян к седанам несколько преувеличена. SW – самый популярный универсал среди иностранных марок (впереди только «Веста» с «Калиной»), а среди всех «сидов» его доля составляла сначала четверть, потом треть, а в прошлом и позапрошлом году вплотную приблизилась к половине. В абсолютных показателях это означает примерно 10 тысяч машин, проданных в России за последние 12 месяцев. Вы по-прежнему не очень любите универсалы? А вызовите такси и посмотрим, что именно к вам приедет. Кстати, меня в аэропорт на тест нового «Сида SW» везла машина предыдущего, второго поколения. Конечно, именно такая сфера – и есть основная работа универсалов. Как правило, таксопарки и частники предпочитают машины без самых тонких технических изысков, но все-таки неплохо оснащенные, практичные, не самые дорогие. А потому и мы пока оставим в стороне турбину, непосредственный впрыск и роботизированную коробку с двумя сцеплениями: на семимерном тесте автомобиль с хорошо зарекомендовавшим себя мотором 1,6 л и классическим автоматом. Регламент теста предполагает проверку по семи категориям (они же – обычные житейские ситуации) с оглядкой на виртуальных соперников, максимально близких по классу, технике и цене. Давайте их подберем – для этого опять-таки посмотрим, кто еще щеголяет шашечками? Универсал «Фокус», пусть и не нов, зато популярен в такси; а ближайшим соперником паре универсалов выступит обладатель несколько иного кузова – «Шкода-Октавия». Почему лифтбек, а не универсал? Да потому что последний, который везут из Чехии, намного дороже нижегородского «лифта», да и багажник обычной «Октавии» по емкости в большинстве случаев достаточен для нужд такси. Смотрим на моторы (попроще), оснащение (все-таки климат-контроль, а вот адаптивного круиза не ждите) и цены. Результат – в таблице: при сравнимых комплектациях «Форд» предсказуемо дешевле, «Шкода» столь же предсказуемо дороже нашего дебютанта. Подробности ниже.



Сугубо личное: он выглядит, как второй Терминатор, как будто жидкий металл округло и скульптурно принял форму красивого автомобиля. Корейцы не первые, кто научился так штамповать металл и так рисовать обводы, но и далеко не последние. Красиво! По сравнению с прежним поколением стали несколько меньше высота и передний свес; увеличены длина и свес сзади. Очевидные плюсы этого решения мы увидим в следующих категориях, а пока отметим, что «Сид» не только самый пропорционально сложенный среди универсалов, но и хорошо оснащенный. Например, обогрев задних сидений здесь штатный, тогда как в «Форде» его нет вовсе, а в «Шкоде» это составляющая пакета. Кстати, у чехов есть все, но… за дополнительные деньги.

Не обошлись без излишеств: зачем, скажите, этому автомобилю с паспортными 12 секундами до сотни подрулевые лепестки, которыми можно щелкать передачи?! Так и представляю себе: «шеф, Бибирево!», а он такой в ответ: «шикану на Корнейчука как проходить желаете, на второй или побыстрее?» Фирменная черточка «Сида» - обилие кнопок. Помнится, я уже пенял прошлому поколению за это вертолетное изобилие переключателей, которых нет разве что на потолке. У новичка они грамотнее скомпонованы, в глазах уже не так рябит, хотя и тут горизонтальная спица руля буквально усеяна символами.

Подытожим: он самый ладный (и пусть вы назовете это мнение субъективным), самый молодой (не поспорите) и хорошо оснащенный. Ах, да, у него же еще 11 цветов, включая два красных, синий, голубой, коричневый (не всем нравятся желтый в шашечку). И пусть плюс в первой категории, где мы оцениваем начальное впечатление, а также внешность и интерьер автомобиля, получают многие – это не делает оценку легковесной. Свой плюс на фоне соперников новый «Сид» заслужил. С почином!

Хотите интересных впечатлений – садитесь за руль машины 1,4 GDI с 7-ступенчатым роботом. А у нас достаточно мощный, но весьма ровный по характеру 1,6 л/128 л.с., который на пару с 6-ступенчатым автоматом везет надежно, спокойно и просто. Те самые лепестки под рулем вызывают не столько желание включить передачу руками, сколько спросить «а зачем»?

А вот что точно пригодилось бы, пусть и в виде отдельного пакета, так это системы помощи водителю Drive Wise: адаптивный и очень толковый круиз-контроль, удержание в полосе (хорошо подруливает), автомат света, распознавание дорожных знаков, да в общем-то, и навигация. Сейчас все эти функции, которые многим (не буду утверждать, что всем), были бы полезны, являются принадлежностью только самой и самой мощной машины. А на «Сиде» 1,6 их не получить ни за какие коврижки. Жаль. У конкурентов такой автоматики тоже нет, но что-то и у кого-то можно докупить – в итоге «Сиду» не за что ставить минус, но и плюс он не заработал. Так что едем дальше – просто едем, без огонька и роботизации.

Вот неспроста специалисты «Киа» рисуют портрет типичного покупателя своего «вагона» так: 35-40-летний житель большого города, ведет активный образ жизни… Да, автомобиль класса С на улицах – в своей стихии. Маневренность на высоте, динамики достаточно, обзор отличный, а парковаться после какого-нибудь полноприводного мастодонта – наслаждение (камера и датчики присутствуют, автомата парковки нет и не нужен). В общем, он действительно удобен и универсален. Хотелось бы чуть-чуть повыше расположить передний бампер, чтобы смелее прижиматься к бордюрам… но спасибо и на том, что свес стал короче. В нашей комплектации нет навигатора, а значит – и оценивать нечего, конкуренты такие же. В принципе, штатное устройство полезно при дальних маршрутах, но в городе, соглашусь, нужен навигатор с пробками, который есть сейчас в каждом смартфоне. Катаясь по небольшим улочкам и большим проспектам, я даже не заметил, как быстро привык к «Сиду». А может, привыкать и вовсе не пришлось. Удобный автомобиль.

Впрочем, само по себе это не дает права на плюс, соперники тоже хороши. У «Киа», повторюсь, есть козырь в виде полного и самого современного набора ассистентов водителя, от выезда с парковки до «пробочного» круиз-контроля, но… не для этого силового агрегата. А значит, и плюс ему не достается.

Просвет 150 мм – на сегодня это нормальная величина для легковой машины. И хотя универсал кажется с некоторых ракурсов слишком близким к земле, на деле это не так. Лежачих полицейских он преодолевает без вопросов, равно как и ямки, ухабы и рытвины обычного для нашей страны размера. Не переборщите со скоростью – и дорога легко покорится. Дорога, а не проселок! Вот на него в непогоду – ни колесом. Это, кстати, ко всем универсалам относится.

По свежему снегу, кое-где укрывшему дорожки Олимпийского парка в Сочи, машина тоже шла без проблем. Никаких особенных достоинств не показала, но и недостатков не обнаружила. (Замечу в скобках, что так бывает не всегда, вот один из конкурентов в своем очередном поколении поначалу боялся не то что провинциальных, но даже и московских неровностей; вот такой был пузотёр).

Обычно мне хорошо удается погрузить и упаковать вещи; но здесь, когда я увидел багаж, приготовленный организаторами тест-драйва, одолели сомнения. Комплект вещей, провианта, снаряжения для четырех лыжников, двое из которых еще ездят в детских креслах!

Справедливости ради: кое-что пришлось уложить детям под ноги, а для пущей безопасности стоило отгородить багажник от салона специальной сеткой. И все равно: впечатляет! Нынешний вагон, точнее, его багажный отсек, больше предшественника на 97 л: итого 625 л! А если сложить сиденья, то получим и вовсе 1694 л (на фото внизу), и это прекрасно, да простят мне обилие восклицательных знаков! Для справки: «Октавия» обладает 568-литровым багажником, «Фокус» — 476-литровым.

Не только багажу – и пассажирам отлично. Задним предлагают, кстати, подлокотник и люк в багажный отсек, про подогрев сидений я уже говорил, а что касается простора – плюс 8 и 14 мм ширины спереди и сзади только на бумаге или экране выглядят мелко, а в реальном салоне каждый миллиметр – благо. Вчетвером поедем без проблем, впятером (а мы же такси имеем в виду) – не очень далеко, но тоже без проблем. В общем, вы уже понимаете, что здесь «Сид SW» зарабатывает верный плюс, который только укрепляет прекрасный органайзер под полом багажника (с отсеком для шторки – ура!), и всякие сетки и крепления для чемоданов. Последние, увы – тоже прерогатива самой дорогой и мощной версии. Как и – впервые в классе, подчеркивают маркетологи – электропривод умной двери багажника. Понимаю, что таксист выйдет и сам поднимет дверцу, но все же – почему не сделать такую электрическую опцию доступной и для других исполнений «Сида»?

Короче, один плюс есть, до второго, исключительного, не хватило электропривода. Все равно – отлично, как перевозчик этот автомобиль прямо впечатлил.

Сам по себе расход именно тестового автомобиля, с классическим автоматом, никаких эмоций не вызвал. За тест вышло около 9 литров – не мало, но и не много для тех условий и скоростей. Зато это был 92-й бензин – впрочем, сейчас это, к счастью, совсем не редкое решение даже среди потомственных иномарок. Для полноты картины остается только упомянуть объём бака – 50 л – и зафиксировать бензиновую ничью.

В прайс-листе «Сида SW» сейчас 9 позиций, от 1 085 000 до 1 625 000 рублей. Три двигателя (есть еще 1,4/100 л.с. и 1,4 Турбо GDI/140 л.с.), три коробки и целых 6 комплектаций, правда, две из них доступны только с самым мощным мотором. Учтем, что «Киа» одна из очень немногих (навскидку – трех) компаний, которые предлагают семейства автомобилей со всеми возможными типами кузова, да еще имеют в запасе заряженную версию «ПроСид».

Посмотрим на конкурентов? «Форд» подешевле, но и заметно скромнее оснащен: 1,06 – 1,37 млн рублей. «Октавия» обладает таким количеством пакетов, что ее базовый диапазон стоит приводить лишь для справки, реальная цена может сильно отличаться: 1,08 – 1,55 млн рублей. И она, напомню – хэтчбек, приличный универсал за деньги «Сида» просто не укупишь. Так что в итоге остается признать, что «Сид» имеет все шансы остаться универсалом №1 среди иномарок. И это его плюс – финальный. Правда, уже есть совсем новый «Фокус» четвертого поколения, да и очередная «Октавия» должна сыграть мировую премьеру этим летом. Следовательно, новая битва за российский рынок (который так любит универсалы) не за горами.