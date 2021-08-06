Антон Чуйкин: Cadillac Escalade - максимум всего

Пятое поколение самого внушительного «Кадиллака» выходит на российский рынок. Считаем литры, передачи, цилиндры нового «Эскалейда». МАКСИМУМ ЦИФР Заполнять табличку технических данных «Эскалейда» - никакая не рутина, а сплошное удовольствие. Взяв в качестве шаблона характеристики любой другой модели, переписываем их начисто и радуемся большим, нескромным числам. Какие там два, в крайнем случае два с половиной литра рабочего объема! Первую двойку меняем сразу на шестерку. Вот это литраж! Еще одну шестерку вписываем в качестве радиуса разворота, объем под груз меряем кубометрами, коих здесь почти три с половиной, а 95-литровый бак вовсе не кажется чрезмерным при городском расходе в 20 литров на сотню. Или здесь уместнее ведра, чем литры? Даже передач в автоматической коробке – и тех больше, чем у других, целых 10. «Эскалейд» - настоящий максималист, живет на полную катушку. Как и его хозяин: цена в виде красивых семи семерок, от 7 777 777 рублей, это подтверждает. МАКСИМУМ АМЕРИКИ На премьере предыдущего «Эскалейда» я встретил Трампа. Ну, как встретил… видел. Тогда еще никакой не политик, а просто делец посетил презентацию флагмана любимой марки, благо, она проходила в одной из его, Трампа, собственных башен. И как по прическе всегда узнаешь этого человека, так по силуэту, по оформлению «лица» вы всегда определите «Эскалейд». Можно поворачивать и сужать фары как угодно, он всегда останется собой.

И хотя улицы Манхэттена или Эл-Эй уже не назовешь просторными, в удовольствии иметь избыточно большие машины американцы себе не откажут. Запас, он, знаете ли, лишним не будет, когда надо показать себя во всей красе. Или – переходим к практическим дисциплинам – посмотреть на людей и на страну. Автомобиль по-прежнему построен на раме, но – вот уж революция! – лишился задней балки в пользу независимой подвески. Не могу сказать, что это колоссально изменило управляемость (я не рискну проходить слалом ни на этом, ни на предыдущем «Эскалейде», скоростные маневры точно не его конек), а вот на вместимости точно сказалось. Как будто ее было мало!

А ведь было! Как ни странно, простором, в первую очередь сзади, «Эскалейд» не отличался. И третий ряд сидений был скорее наказанием, особенно в долгой поездке. Хвост рамы, изогнутый над задним мостом, заставлял поднимать пол салона, так что посадка в третьем ряду с коленями на уровне груди едва ли нравилась кому-то кроме детей. Теперь все в норме, места для ног стало на 40% больше, а еще удалось резко, на две трети, увеличить багажник. За тремя рядами сидений он теперь вмещает 722 л – неплохо, по 100 л на каждого члена экипажа. А то и больше, если во втором ряду вместо трехместного дивана установить два раздельных, так называемых капитанских, кресла. Планировка позволяет!

Комфорт – это не только объем и простор, это еще и климат, и порты USB, и собственная развлекательная система на втором ряду…

Прикольная функция – интерком, когда с первого на третий ряд звук передается не только по воздуху, но и по проводам и динамикам штатной аудиосистемы. Наконец-то третий ряд не чувствует себя Камчаткой! Вот только есть одно замечание, касающееся вместимости. Я не спроста двумя абзацами выше говорил о семерых людях на борту. Формально их может быть и восемь, но посадочную формулу 2+3+3 портит отсутствие третьего подголовника на заднем ряду. Казалось бы, он нужен крайне редко… Не скажите! Если здесь сядет один человек, он займет как раз среднее место, воспользуется средним ремнем, вытянет ноги и… будет лишен среднего подголовника, столь необходимого для защиты шеи при, не дай бог, ударе сзади. Не первая американская машина, где я замечаю странное и опасное пренебрежение простым устройством. Ну, не экономией же его объяснять! МАКСИМУМ ПОГРУЖЕНИЯ Тридцать восемь дюймов дисплея перед водителем – это, знаете ли, очень богато! На самом деле, экранов три, диагоналями в 7, 14 и 17 дюймов, но даже их рамки не могут помешать ощущению, что вы как будто ныряете в недра «Кадиллака», засмотревшись на циферки, стрелочки или карту.

Кстати, о карте. Помимо того, что можно вывести навигационные указания на проекционный дисплей (вы же не думали, что его нет на «Эскалейде»!), картой можно занять всю водительскую панель приборов. А еще лучше – отдать ее камере виртуальной реальности, и тогда дорога будет прямо за рулем, да еще со стрелочками и прочими подсказками навигатора. Правда, взгляд трудно оторвать! И это, на мой взгляд, требует привычки, чтобы не погрузиться в виртуальность так, что реальность позабудешь. А там машинки уже не нарисованные!

И, раз уже речь зашла о мониторах и их всемогуществе, пожалуюсь, вернее, выскажу идею насчет 13-дюймовых дисплеев на втором ряду. Как было бы здорово выводить сюда картинку дороги, как будто смотришь в лобовое стекло! Вот где глубокое погружение никак не помешает… если вас не укачивает, конечно. МАКСИМУМ ДРАЙВА Под этим словом договоримся в данном случае понимать не ускорения, визг шин и прочие приятные, но не вполне солидные штучки. Для «Кадиллака» драйв – это настрой, это кайф дороги, это способ и образ жизни. Вот теперь – дело! Не самое быстрое, но динамичное перемещение из одного пункта в другой неизменно будет сопровождаться удовольствием, если выполнять его на «Эскалейде» и соответствующим образом воспринимать.

Лежачие полицейские и ухабы он не очень любит, несмотря на очередное поколение адаптивной подвески «Магнетик райд» с переменной вязкостью жидкости в амортизаторах, и, следовательно, жесткостью. Все равно автомобиль заметно содрогнется, причем дважды, каждой осью. Тем самым дав понять, что его три тонны – совсем не шутка.



Зато снизив скорость до комфортной, вы перевалите «лежак» без проблем, а последующее нажатие на газ подарит вам ощущение полета. Испытывать его не устаешь снова и снова, пока расход топлива и дорожные камеры не умеряют твой пыл. Хотя автомобиль умеет отключать до шести цилиндров из восьми по 17 различным сценариям, «газ в пол» ни в один из них не входит, так что экономьте при размеренном движении на крейсерской скорости, а не транжирьте при ее резком наборе.

Для города «Эскалейд» великоват, и это прекрасно понимают окружающие: откуда иначе волшебным образом появляется свободное место в соседнем ряду, стоит включить поворотник? Зато уж за городом вы в своей стихии, и никакой аэродинамический фактор не помешает раз за разом проверять, действительно ли «Эскалейду» хватит семи секунд, чтобы набрать 100 км/ч. Впрочем, об этом я уже сказал, просто сам пока не наигрался. Уверенное и равномерное движение по хорошей дороге – вот истинное назначение такого автомобиля. И пусть позади у него будет прицеплена яхта, а впереди пусть лежит море, причем лучше сразу Карибское. Кстати, именно для яхты, точнее, для тяжелого прицепа предназначена понижающая передача в трансмиссии, предлагаемая как опция.

Конечно, ее можно использовать и на плохой дороге, и на бездорожье. Зачем туда «Эскалейду»? Если вы еще задаете такой вопрос, значит, не до конца прочувствовали «Кадиллак». Неважно, зачем; надо, чтобы просто был максимум. Максимум всего. И кстати, это ответ на возможный вопрос, будет ли у него другой двигатель, например, дизельный.