Антон Чуйкин: Renault Duster – теперь еще и вариатор!

Я сказал – вариатор! И через пару секунд из-за перегиба крутого холма перед нами вырос автомобиль, который уже несколько раз должен был застрять, перегреться или вовсе сломаться. Но не сделал ничего из перечисленного. Первый «Дастер» научил нас не бояться дизеля. Ибо оказался самым доступным автомобилем с таким двигателем, а когда его распробовали – еще и самым лучшим по проходимости. Хотя казалось бы – полтора литра, турбонаддув, сложная топливная аппаратура… А уже не раз приходилось слышать: если время от времени нужно покидать дороги, погружаться (в буквальном смысле) в тяжелые условия, то лучший вариант – «Дастер», а лучший из «дастеров» – дизельный. Как результат – до 20% в объеме всех продаж у него, двигателя с воспламенением от сжатия, что очень неплохо при понятном консерватизме потребителей. Кому надо – оценили. Похоже, «Рено» понравилось открывать для нас новые технологии, потому что пару лет назад на «Аркане» появился малолитражный бензиновый турбомотор 1,3 л/150 л.с., да еще в паре с вариатором. Потом он разогнал собой «Каптюр» (и на дороге, и на рынке), и стало понятно, что появление лидера продаж «Дастера» с таким силовым агрегатом – вопрос времени. Оно и не замедлило наступить.

Мы уже попробовали этот мотор «на ручке», в результате чего я первый раз в жизни готов изменить дизелю! Момент такой же, даже чуть больше, и полка его шире, так что тянет малыш зверски. Что же касается расхода топлива – у дизеля он поменьше, но с учетом разрешенного для ТСе 150 92-го бензина расходы получаются примерно теми же. И вот еще один аргумент – автоматическая трансмиссия теперь доступна только с новым бензиновым мотором. Но это вариатор, так что возникает вопрос: в чью, собственно, пользу аргумент? В ПОЛЬЗУ ДОРОГ «Дастер» со 150-сильным мотором и вариатором по асфальту едет как… «Аркана». Ну, или «Каптюр», радуя веселым разгоном, отличным ходом и простотой обгонов на узких загородных шоссе. Эти двое первопроходцев показывают нам не только хороший нрав современного силового агрегата, но и его надежность. По словам специалистов «Рено Россия», ни одной замены мотора или вариатора по причине неисправности за два года не случилось. Речь о почти двух десятках тысяч машин, проданных в России, а им в довесок идут кратные продажи турбомоторов в Европе, где их можно встретить еще и под капотами «ниссанов» и «мерседесов».

К тому же машины со специальным пробегом побывали в Якутии и Магадане, зимой, разумеется. А наши коллеги соревнуются, кто быстрее проедет на «Аркане» максимальное количество километров. Пока обходятся без тех поломок, которыми пугают пессимисты. Более того, когда после 60-тысячного журналистского теста специалисты «За рулем» и «Рено» разобрали и измерили мотор и вариатор, выяснилось, что агрегаты готовы хоть сейчас занять место под капотом нового автомобиля. Короче говоря, малолитражный мотор с хорошей мощностью и моментом показывает себя молодцом, а вариатор ему соответствует. Да, силовой агрегат недешев, зато надежен и скромен в потреблении топлива. Но это на дорогах (в основном) и на машинах, которые хотя и могут ездить вне таковых, но бывают там относительно нечасто. Однако теперь ему предстоит показать себя на «Дастере». А на этой машине глупо будет не уехать с асфальта куда-нибудь в поля. По дороге еще раз оценим веселый нрав силового агрегата: с вариатором «Дастер» даже чуть резвее, чем «на ручке», разгоняется до сотни. Выигрыш составляет 0,3 с. Правда, несколько теряет в максималке, но лично мне его 185 км/ч хватает за глаза. Аппетит? Скромный, но все-таки топлива на каждую сотню уходит примерно на поллитра больше, чем с механической коробкой. Мы к расходу еще вернемся.

В ПОЛЬЗУ БЕЗДОРОЖЬЯ Едем не только в поля, но и в горы, благо, тульские Кондуки такую возможность предоставляют всего в 200 км от Москвы. Все-таки не зря автоматическую трансмиссию считают фактором, повышающим проходимость. С ней труднее переборщить с газом, трогается машина без ненужной пробуксовки, так что с двумя педалями не только проще, но и увереннее едешь. Благодаря невеликим свесам и просвету в 210 мм «Дастер» безопасно чувствует себя на ухабах, перегибах и прочем рельефе, а с учетом штатной (!) мощной защиты двигателя не боится и зацепить какую-нибудь кочку. А то и срезать ее. Турбомотор дает такой запас тяги, что иногда напоминаешь себе вертолет. Погрузился в грязевую ванну, вроде, обороты мотора стали падать, до берега неблизко… Нажимаем газ и как будто взлетаем, машина легко идет вперед и вверх, на сушу.

Вариатор снабжен собственным радиатором, так что «поджарить» нам его не удалось. Тем более, что CVT той же размерности применяют и на куда более крупных и тяжелых машинах, так на «Дастере» у него даже получился хороший запас по выносливости. Часть автоматической трансмиссии – гидротрансформатор. Специально для «Дастера» его рабочий диапазон (до блокировки) существенно расширен по сравнению с «Арканой» и «Каптюром», причем эта функция задействуется именно в режиме 4WD Lock. То есть ударные нагрузки, вполне вероятные на тяжелой дороге, гасятся здесь, «в масле», не перегружая собственно клиноременную передачу и прочую механику. А на легких режимах, благодаря стандартной ранней блокировке трансформатора, удается получить очень неплохую экономичность. Конечно, поставив себе цель застрять, вы ее достигнете. Но, прямо скажем, случится это заметно позже, чем ожидаете. Самым сложным элементом был подъем на крутой и изрытый пересохшими ручьями (и нашими предшественниками) холм. Пару раз я пасовал (именно я, а не машина) и, остановившись, скатывался назад. А потом оказалось достаточным набрать чуть больший ход и… терпения. Зависнув на очередном перегибе, «Дастер» побуксовал одним колесом (вот тут важно не сдаваться и держать газ), потом сработали тормоза, имитируя блокировку дифференциалов, и автомобиль, оттолкнувшись прежде неподвижным колесом, выскочил на ровную поверхность. И проделал нечто подобное еще несколько раз.

Не перегрелся, не встал, не застрял. Покорил Кондуки, ну, и меня заодно. Конечно, главным вопросом будет долговечность вариатора и малолитражного, но мощного мотора. Теоретически он больше нагружен… но ведь и технологии не стоят на месте, так может, не стоит скучать по «проверенному и нестрашному» двухлитровому мотору с 4-ступенчатым автоматом? Который, к слову про аппетит, и топлива потреблял раза в полтора больше. Собственно, ему на смену и пришел новый силовой агрегат.

В ПОЛЬЗУ ДЕНЕГ «Дастер» уже стоит и миллион, и полтора. И гамма его, хоть и широка, все-таки имеет пробелы. Сохранив ради приверженцев «старого доброго» двухлитровый мотор, его лишили автомата. И теперь немного странно видеть этот неслабый агрегат исключительно с 6-ступенчатой механикой. Вообще, автоматов «Дастеру» не хватает. Только вариатор и только с двигателем TCe 150. Автомобиль, в отличие от большинства современных кроссоверов, в основном покупают в полноприводном варианте. Но отвлечемся от него на несколько строк: учитывая, что теперь это не только простой и утилитарный дачный аппарат, но и претендующий на современную аудиторию горожанин, думаю, и здесь стоило бы расширить предложение. Для варианта 4х2 единственного мотора 1,6 л/114 л.с. и безальтернативной механики маловато. Может, конкуренты заставят расширить гамму?