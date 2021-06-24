Игорь Моржаретто: Haval Jolion - веселый лев

Марка «Хавейл» в этом году впервые среди китайских брендов попала в первую десятку лидеров отечественного рынка. И решила закрепить успех: только что представлен новый кроссовер «Джолион». Я провел с ним три дня и убедился: на нашем рынке появился новый, очень серьезный игрок. В компании Great Wall (напомню, ей принадлежит бренд Haval) рассчитывают с помощью новой модели привлечь молодую аудиторию. В Китае она называется Chulian, что, конечно же, для России не годилось. Кстати, в переводе с китайского это означает «Первая любовь», но тоже не представляю у нас авто с таким шильдиком. В итоге получился Jolion. Расшифровывается это как «Joy + Live + On». Живи, мол, и всегда радуйся. Хотя можно (при желании) прочитать и как «веселый лев». В любом случае, звучит неплохо. Но попал этот автомобиль в сегмент рынка, где сейчас не до смеха, где идет самая жесткая борьба за симпатию потребителя. За нее сражаются такие тигры, как «Хендэ-Крета», «Рено-Дастер» и «Каптюр», «Киа-Селтос»… Что может им противопоставить лев «Джолион»? Оказывается, у него есть целый набор козырей. РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ Главное преимущество в том, что «Джолион» гораздо крупнее любого из кроссоверов класса В+, куда его записали китайские маркетологи! «Крета» первого поколения короче на 20 см, «Рено Каптюр» – на 14 см. Этот «Хавейл» фактически по габаритам совсем чуть-чуть не дотягивает до более крупных кроссоверов SUV-C. К примеру, «Киа-Спортидж» больше всего на каких-то 13 мм… Но китайцы уверяют, что записали «Джолиона» в младший класс из-за цены. Впрочем, к этому вопросу мы еще обязательно вернемся.

Дизайн нового кроссовера однозначно удался. Выглядит он вполне самобытно (хотя и явно прослеживается семейное родство с другими моделями марки, например, F7), но без «азиатчины», в духе современных тенденций. Водители из соседних машин поглядывали на наши автомобили с явным интересом. Кстати, представители компании подчеркивали в первую очередь не некий «уникальный дизайн» кузова, а его жесткость: доля высокопрочных сталей в конструкции — свыше 70%; все панели (кроме крыши) — оцинкованные, а днище дополнительно обработано защитным покрытием. И салон выглядит не только нарядным, интересным, но и качественно проработанным. Он отделан мягким пластиком и искусственной кожей. Причем мягкие вставки на передней панели можно заказать в цвет с сиденьями; на выбор черный, белый или коричневый.

Понравились и крупные экраны цифровой приборной панели и мультимедийной системы (10 дюймов, в топовых комплектациях – 12,3 дюйма). Поставщик мультимедиа – Harman, причем там разрабатывали и «железо», и софт. Уже в средней комплектации появляется доступ в Интернет: SIM-карта от МТС предоплачена на два года вперед. И в мелочах все тоже устраивает, например, USB-портов – аж пять. Два на привычном месте, в нижней части центрального тоннеля, два – для пассажиров второго ряда и еще один – под зеркалом заднего вида на лобовом стекле: для видеорегистратора. На центральном тоннеле – площадка беспроводной зарядки смартфона.

На заднем диване тут очень просторно, но вот спинка дивана не имеет регулировки по наклону. Зато можно сидеть, закинув ногу на ногу! Пассажирам просторно, а багажник пришлось поджать: его объем — 370 л. Немного даже для В-класса, но если надо, то задние сиденья можно сложить вровень с полом, и образуется грузовой отсек объемом более 1,1 кубометра. Кстати, китайцы говорят, что сознательно увеличили запас места на заднем диване в ущерб багажнику: для молодежного кроссовера важнее свободно разместить в салоне веселую компанию, чем возить грузы.

Очень хочется найти какие-нибудь недостатки, ведь не может же быть этот «китаец» и вправду идеальным! Пожалуйста: у модели 2021 года нет регулировки руля по вылету. Ни в какой комплектации. Автопарковщик есть, а этого — нет! Управление практически всеми функциями — с центрального экрана, в том числе подогревом сидений и микроклиматом в салоне. Попасть на ходу в нужную точку — непросто. Часть функций по обогреву, правда, можно переключать с помощью кнопок под экраном. А еще вот какая претензия. Коробкой-роботом с двумя сцеплениями управляешь с помощью вращающейся шайбы на центральном тоннеле, но у нее нет ограничителей. То есть крутанул вправо, и коробка переключается в режим D. Можно и дальше крутить в том же направлении, и все равно будет D! Ждешь от дорогой на вид «крутилки» некого благородного щелчка, а его нет… Но это уже похоже на придирки по мелочам.

ПО КОНЯМ! Турбомотор объемом полтора литра и мощностью 143 силы, который устанавливают на переднеприводных кроссоверах, без проблем тащит полуторатонный автомобиль. Хотя при старте с места возникает небольшая задержка (вернее, автомобиль разгоняется как-то задумчиво), но в итоге разгон до сотни все равно укладывается в обещанные 10 секунд. Машина неплохо отрабатывает волны на местных дорожках Краснодарского края. Хорошо держится на горных серпантинах, а на входе в поворот прогнозируемо вписывается в траекторию.

Но именно в городе кроссовер — в своей тарелке: через лежачих полицейских перепрыгивает мягко, а в салоне всегда тишина. И средний расход топлива в неровном тестовом режиме с обгонами на трассе и пробками в курортной Анапе держался в районе 8,7 литра на сотню. Полноприводные версии «Джолиона» сейчас только получают российскую сертификацию, поэтому на них мы ездили (недолго) по специальной внедорожной трассе на закрытой территории. Тут устанавливается модернизированный двигатель того же объема, но мощностью 150 л.с. Кстати, дополнительные семь лошадей очень даже чувствуются. Да и звучит мотор приятнее. И подвеска у таких машин работает лучше.

Полный привод и обещанный клиренс в 190 мм даже позволяют немного «пошалить» на бездорожье, при форсировании не слишком глубоких луж и ручьев. Но главное тут – помнить о низко висящем переднем бампере, о том, что поддон картера защищен лишь пластиковым пыльником… Впрочем, в китайской компании призывают считать «Джолион» городским кроссовером, и специального акцента на внедорожных возможностях не делают. Хотя (проверено!) быть внедорожником он может; у него даже есть кнопка помощи при спуске с горы.

Но, по большому счету, полный привод здесь для того, чтобы в дождь по грунтовке доехать до места проведения пикника или выехать из заснеженного двора. Порадовало то, что китайцы разработали систему полного привода специально для внешних рынков (в КНР продается только модель 4х2), и начали ее продажи именно с России. Поэтому, собственно, и небольшая задержка с сертификацией. И еще приятная новость: оба двигателя могут работать на нашем 92-м бензине, это официально разрешено. ДАЙТЕ ДВЕ! В компании рассчитывают, что «Джолион» станет драйвером марки, и его продажи составят уже через пару лет треть всех продаж бренда в России. Для этого установили очень заманчивые цены. Переднеприводный «Джолион» с механикой обойдется в 1 189 000 рублей. Стартовая комплектация «Комфорт» на деле оказалась неожиданно богатой — тут есть и климат-контроль, и кнопка запуска двигателя, а также датчики света и дождя, подогрев сидений, мультимедийный комплекс с 10-дюймовым сенсорным экраном и т.д. Доплата за 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями — 100 тысяч. В итоге, за 1 289 000 рублей можно купить хорошо оснащенный и при этом довольно большой кроссовер.

А топовый «Премиум» за 1 559 000 рублей и вовсе кладет на лопатки всех конкурентов! Там есть полный набор электронных ассистентов (активный круиз-контроль, системы удержания в полосе, автоматического торможения с распознаванием пешеходов и велосипедистов – это, между прочим, автономность 2-го уровня!), камеры кругового обзора, теплые опции, проекционный экран, двухзонный климат-контроль, мультимедийный комплекс с 12-дюймовым экраном и доступом в Интернет… А за 1 679 000 рублей можно получить уже полноприводный автомобиль с мотором в 150 л.с.