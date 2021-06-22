Сергей Целиков: Skoda Karoq 4х4 - дьявол кроется в деталях

В октябре 2020 года я уже тестировал компактный чешский кроссовер Skoda Karoq. Тогда в моем личном пользовании целую неделю была переднеприводная версия с двигателем 1.4 TSI и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач в средней комплектации Ambition. Автомобиль мне понравился, но показался слишком простым, как внешне, так и внутри. Я тогда так и назвал свой обзор «Скромный отличник». Чуть позже, заглянув в статистику продаж я был обескуражен. Оказывается именно эту модификацию и комплектацию больше всего выбирают покупатели. Второе мое удивление было от того, что по итогам 2020 года Skoda Karoq оказался самым продаваемым автомобилем на российском рынке среди новинок. Ну а третий шок я испытал, когда смотрел ролик авторитетного автомобильного издания «Авторевю» по выбору лучшего автомобиля 2020 года. Длительный отбор кандидатов, тяжелые испытания многокилометровым пробегом на север, не все добрались до финиша… И вот вам итог - победителем стал Karoq! Оказывается, он не просто отличник-ботаник, но и неплохой спортсмен, стайер, чемпион, любимчик публики.

С октября прошло чуть больше полугода и вот Skoda приглашает на новый тест-драйв Karoq 4x4 в Абакан. Полноприводная версия Skoda Karoq пока единственная - с двигателем 1.4 TSI и коробкой DSG. Она наиболее дорогая среди модификаций этой модели и уже почти год есть у дилеров. На долю этой версии приходится треть от общего объема реализации Karoq. Что же в ней интересного, отличного от других, помимо привода на четыре колеса? Как говорится, дьявол кроется в деталях. Чуть выше клиренс, но всего на 4 мм - 164 мм против 160 мм у моноприводной версии. Сзади многорычажная подвеска вместо балки, которую устанавливают на прочие модификации. Современная высокотехнологичная роботизированная коробка DSG-6, более «скорострельная» и «топливно-экономичная». Вроде бы и все отличия. Хотя, если начать сравнивать технические характеристики, то можно найти разницу по ряду параметров. Причем, в некоторых существенную.

В первую очередь, снаряженная масса. Полноприводная версия тяжелее переднеприводной на 140 кг, а именно: 1530 кг против 1390 кг. А это целых 10% веса! Отсюда вытекает и разница в динамических характеристиках. Разгон «до сотни» у полного привода - 9 секунд, против 8,8 секунды - у переднего. Максимальная скорость на 6 км/ч меньше - 192 против 198 км/ч. Естественно у полного привода выше расход топлива, причем почти на литр. По паспорту в смешанном цикле на полном приводе должно получаться 7,5 литра на 100 км пути, а на переднем - всего 6,6 литра. А вот мой реальный ездовой расход во время тест-драйва получился порядка 8,5 литра. Это неплохо, поскольку часть маршрута проходила по пересеченной местности. Кстати, выбросы СО2 в атмосферу у полноприводной версии тоже выше, чем у переднеприводной. Но в России на это почти не обращают внимания. Получается, все динамические характеристики в пользу переднего привода. Кроме того, объем багажного отделения у полноприводной версии на 74 литра меньше - 426 против 500 л. А что же идет в пользу полного, кроме проходимости? Первое, это полная разрешенная масса и соответственно полезная нагрузка - она примерно на 25 кг выше. Второе - максимальная масса буксируемого прицепа. Полный привод «тянет» на 200 кг больше, чем передний. Ну и отмечу еще, что топливный бак у полноприводного «Карока» на 5 литров больше (55 л), чем у переднеприводного.

Поэтому если вы эксплуатируете автомобиль в городе и не таскаете за собой прицеп, то можно смело делать выбор в пользу переднего привода. Полный нужен в тех случаях, если у вас есть дача с плохим подъездом к ней, либо вы любите регулярно съезжать с асфальта в поисках приключений. Хотя для этих случаев есть совсем другие модели других брендов. Skoda Karoq это все же в первую очередь типичный компактный городской кроссовер. Отличник-ботаник, продвинутый гик, скромный умница, который умеет и дает больше, чем от него ожидаешь.

На этом можно было бы и закончить обзор, но классика жанра требует «продолжения банкета». Поэтому сделаю лирическое отступление и кое-что расскажу, а также покажу несколько интересных фотографий из мест не столь отдаленных… от Москвы. Абакан, столица Республики Хакасия, находится в 4000 км или 4,5 часа лету. А места там потрясающие. Как в том старом анекдоте: «Такая глушь, и такие пиджа’ки». Если вам не интересна лирика, можете пролистать в конец обзора и там найдете еще порцию информации о Skoda Karoq.

Первое лирическое отступление — о вожде мирового пролетариата Владимире Ильиче Ленине. По моим ощущениям, в Хакасии его очень уважают и свято чтут память о нем. В селе Шушенское Ленин прожил три года, отбывая ссылку (1897 - 1900 гг.). Там он не только писал свои программные документы, но и неплохо проводил свободное время вместе с Надеждой Константиновной Крупской. Летом купался на озере, зимой катался на коньках, регулярно ходил на охоту, стреляя из ружья бельгийского производства по зверюшкам. Владимир Ильич очень любил пешие прогулки, особенно вдоль реки Енисей, которая своими протоками почти примыкает к селу. Говорят, он мог гулять по 10 - 15 км в день.

В ходе пребывания в Шушенском, Ленин улучшил свои жилищные условия, переехав в более просторные «апартаменты». Снимал он их за свой счет, но получал от государства «ссыльное пособие». Владимиру Ильичу не нравилось работать, сидя за столом, и по его заказу была сделана специальная «конторка». Мысли работали быстрее и плодотворнее, когда Ленин прохаживался по своей гостиной комнате, периодически останавливаясь около «конторки», набрасывая планы захвата власти мировым пролетариатом. Сейчас в Шушенском сделана деревня-музей. Воссоздан быт того времени. Экскурсоводы рассказывают и показывают, как жили и зажиточные крестьяне, и бедняки. Какими занимались промыслами, что ели и пили, как отдыхали, где мылись и парились, и даже как справляли нужду. Довольно популярное туристическое направление, я вам скажу.

Огромная скульптура вождя мирового пролетариата (высотой метров 6 - 7) сохранилась и на центральной площади Абакана. Владимир Ильич в задумчивой позе сидит прямонапротив центрального входа в дом Правительства Республики Хакасия и пронзительным взглядом смотрит в окна государственного учреждения. Выходя из дома правительства навстречу Ильичу, невозможно оторваться от этих зорких глаз. Прямо завораживает. Кстати, постамент был усыпан живыми гвоздиками. Второе, более короткое отступление, будет о Саяно-Шушенской ГЭС. Думаю, многие помнят слова из популярной песенки 60-х годов: «…Зато мы делаем ракеты. И перекрыли Енисей. А также в области балета мы впереди планеты всей…». В наши дни эти строчки не менее актуальны, чем в дни написания. Когда находишься вблизи ГЭС, она поражает своей мощью и красотой.

Решение о строительстве Саяно-Шушенской ГЭС было принято в 1963 году. Место на полноводном Енисее с сильным течением выбрано около поселка Черемушки возле Саяногорска. В ходе строительства и эксплуатации ГЭС имели место проблемы, связанные с разрушением водосбросных сооружений и образованием трещин в плотине. Мощности вводились постепенно, а полная приемка в эксплуатацию прошла лишь в 2000 году. Уникальная арочно-гравитационая плотина станции высотой 242 м - самая высокая плотина России и одна из высочайших плотин мира.

Рассказывать о трагедии 2009 года, унесшей жизни 75 человек, я не буду. Об этом в Интернете и так много разной информации, различных версий произошедшего и фамилий виновных. Как обычно, местные говорят, что наказаны были «стрелочники». Интересный факт: вода от нижнего бьефа Саяно-Шушенской ГЭС и до Майнской ГЭС не замерзает никогда. Даже в 40-градусные сибирские морозы. Потому что забор воды идет существенно ниже промерзания льда Саяно-Шушенского водохранилища, где температура около 6 градусов Цельсия. Поток очень быстрый и за 21 км до Майнской ГЭС вода не успевает замерзнуть. Кстати, на этом отрезке Енисея рыба фактически не водится, а температура стабильно-холодная круглый год. Зато на самом водохранилище, после полного набора уровня к лету, вода постепенно прогревается до +20 градусов и местные жители открывают купальный сезон.

Еще один факт. При строительстве ГЭС было вырублено огромное количество леса. Деревья никуда не вывозились, а так более 50 лет и лежат в притоках водохранилища. Когда плывешь на быстроходном катере по водохранилищу получаешь постоянные удары по дну, и даже в двигатель могут попасть палки. Местные научились виртуозно лавировать между бревнами и довольно спокойно относятся к этому. Пейзаж, покрытый вырубленными деревьями, оставляет неизгладимое впечатление.

Еще небольшая порция информации о Skoda Karoq. Я уже писал выше, что Skoda выпускает достаточно продвинутые автомобили. Особенно это видно по тому, сколько внимания уделяется безопасности и различным электронным помощникам водителю. Вроде бы, Karoq это простой небольшой городской кроссовер массового сегмента, но, смотрите, что в нем есть: - радарный адаптивный круиз-контроль (ACC); - система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения в городских условиях City Emergency Brake; - система контроля слепых зон Side Assist и ассистент выезда с парковки задним ходом Rear Traffic Alert; - ассистент движения по полосе Lane Assist помогает удерживать автомобиль в пределах заданной полосы движения; - система пассивной безопасности с возможностью установки до 9 подушек безопасности. Ну и нелишним будет напомнить, что Karoq уже в базе оборудован системой стабилизации Electronic Stability Control (ESC), которая обладает огромным арсеналом функций, обеспечивающих безопасность при любых дорожных и погодных условиях.

Про «Шкодовские» решения Symply Clever было написано уже немало. Различные отсеки для хранения, контейнеры, держатели, устройства для фиксации грузов, сетки, скребки и т.д. и т.п. Лучше это видеть и эксплуатировать, а не читать об этом.

Ну и по традиции в конце напишу о ценах. Рекомендованная розничная цена на Skoda Karoq начинается с отметки 1 529 000 рублей. За эти деньги вы получите автомобиль с базовым двигателем 1,6 литра мощностью 110 л.с. и 5-ступенчатой «механикой» в стартовой комплектации Active. Если вам нужен автомат, то он идет в сочетании с двигателем 1.4 TSI 150 л.с. Переднеприводная версия с классическим 8-ступенчатым гидроавтоматом предлагается в трех комплектациях: Active (1 657 000 руб.), Ambition (1 781 000 руб.) и Style (1 953 000 руб.).

Цены на версию с полным приводом начинаются с отметки в 1 757 000 рублей (Active) и доходят до 2 043 000 рублей (Style). Кроме этого, любую версию можно укомплектовать дополнительным оборудованием, которое выгоднее брать пакетами. В итоге получается, что «прицениваться» к Skoda Karoq в приличной комплектации стоит лишь в том случае, если у вас есть порядка 2 млн рублей. Конечно же, вам с удовольствием помогут банки. Ставки по кредитам сейчас достаточно привлекательные. Но в этом случае не стоит забывать, что будет обязательно страхование по КАСКО.