Сергей Целиков: Skoda Karoq - скромный отличник

Я ждал эту модель. Довольно долго. Впервые увидел ее живьем в аэропорту Праги более двух лет назад. Мне тогда казалось, что именно Karoq может стать бестселлером в России. Объясню почему.

Бренд Skoda за последние годы устойчиво сформировал в головах россиян представление о надежных, по-немецки технологичных и в тоже время доступных по цене автомобилях. Благодаря общему концерну (VAG) «Шкоде» достаются многие технологические разработки и решения от «старших братьев» – Volkswagen и Audi.

При этом «Карок» по габаритам и «повадкам» близок к «Тигуану», который более 10 лет пользуется неизменной популярностью у российских автовладельцев. Да, он чуть меньше. Да, он попроще. Но при этом доступнее. А цена, как известно, у большинства российских покупателей стоит на первом месте среди основных критериев выбора. РЫНОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ Skoda Karoq добрался до нашего рынка к началу 2020 года. На старте он был представлен лишь в одной модификации – с 1,4-литровым двигателем (150 л.с.) и автоматической 8-ступенчатой трансмиссией. В июле у дилеров появилась полноприводная версия с коробкой DSG-6. А с октября стал доступен базовый двигатель 1,6 литра (110 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой «механикой». Цены сейчас начинаются с отметки 1,36 млн рублей и доходят до 1,86 млн рублей. В каждой модификации есть три стандартные комплектации Active, Ambition, Style. При этом за отдельную плату предлагается довольно большой список дополнительного оборудования.

Старт продаж Skoda Karoq совпал с началом пандемии COVID-19. Кроме того, прямой конкурент «Шкоды», корейская компания KIA, вывела на наш рынок очень сильного конкурента – модель Seltos. Причем у «корейца» выбор из разных сочетаний двигателей и коробок существенно больше, чем у «чеха». Что мы видим по результатам продаж за 9 месяцев 2020 года? Продажи Skoda Karoq составили 9810 штук, а KIA Seltos – 7812 штук. Так что, в «нашей паре новичков» лидерство пока за «чехом». Хотя в настоящий момент доступность автомобилей крайне ограничена из-за дефицита. Так что не все желающие могут удовлетворить свой спрос. Реальный «цифровой расклад» можно будет понять лишь в следующем году. Тем не менее, до настоящего бестселлера российского авторынка (Hyundai Creta – 52098 штук) этим автомобилям пока еще очень далеко.

Стоит отметить, что в данном сегменте есть еще один прямой конкурент. Очень близкий, как по габаритам, так и по цене и позиционированию – Nissan Qashqai. Так вот он за 9 месяцев текущего года был продан в количестве 16288 экземпляров и пока обыгрывает и Karoq, и Seltos. Надолго ли? Уже скоро мы это узнаем. ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ, А ПРОВОЖАЮТ ПО УМУ Когда попадаешь в салон Skoda Karoq, наступает легкое разочарование. Настолько все просто, строго, «без изысков». Но при этом, как говорится, все на своих местах, все под рукой, все удобно. Мы же в салоне «Шкоды», значит – Simply Clever! И тут автомобиль начинает раскрываться и радовать своими «умными штучками». Вот вам удобный «очечник», там крючочки, тут разные ниши, здесь кармашек для пакетика с мусором, специальное углубление для заглушки, а это отделение для карточек, на дне подстаканника есть выштамповка – для удобного открывания бутылки одной рукой, и т.д. и т.п.

Двигатель вроде небольшого объема (1,4 л), но едет настолько бодро, насколько это необходимо для городского жителя. Может потому, что здесь современный 8-ступенчатый автомат? А 150 л.с. – самый оптимальный вариант для небольшого городского кроссовера: и мощности достаточно, и расход умеренный, и налоговая база не высокая. В моем случае расход топлива составил 7,9 литра на 100 км при ездовом цикле город/трасса – 70/30. Не самый рекордный среди «одноклассников», но и не запредельный.

В салоне автомобиля достаточно тихо, а двигателя не слышно, от слова «совсем». Музыка, хоть и не «концертная», но вполне приличная. Рулится классно. Настоящий фирменный VAG-овский стиль. Полностью «легковое» поведение. Ощущение, что ты едешь не в кроссовере, а в хэтчбеке. Подвеска настроена так, как надо. Все кочки и стыки дорожного полотна машина проходит мягко и упруго. Что на переднем, что на заднем сиденье ехать комфортно, даже по неровной дороге. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – В МАССЫ! Как же быстро технологии проникают в массы! То, что несколько лет назад было доступно только избранным, теперь может получить простой среднестатистический покупатель нового автомобиля. Ведь именно Skoda Karoq по ценовому позиционированию как раз попадает в самую серединку рынка – средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России сейчас составляет 1,67 млн рулей.

И этот автомобиль уже может предложить вам и адаптивный круиз-контроль, и функцию слежения за полосой с подруливанием, и функцию предупреждения о близко едущих автомобилях, и систему «старт-стоп», и «умный» адаптивный свет, и ассистенты парковки и выезда задним ходом, и многое другое. Редкие автомобили в данном ценовом сегменте имеют электропривод багажника, а также возможность открывать и закрывать его «легким движением ноги». А вот Skoda Karoq предлагает это, даже в не самой топовой комплектации.

В зимнее время особо ценен электрический обогрев всего, чего только возможно: передних и задних сидений, форсунок омывателя, ветрового и заднего стекол, боковых зеркал и рулевого колеса. Кроме того, у «Карока» есть возможность установить автономный стояночный отопитель. В лютый мороз можно садиться в уже прогретый автомобиль. Благодаря пульту дистанционного управления для этого даже из дома не обязательно выходить.

А ЕСТЬ ЛИ «МИНУСЫ»? В комплектации, которая была на тестовом автомобиле, сиденья имели минимум регулировок. В целом они удобные, но достаточно жесткие. Скажем так, на любителя. Однозначно лучше выбирать комплектацию, где сиденья с электроприводом и максимальным числом регулировок. Дорожный просвет. У «Карока» он практически легковой – 160 мм, и даже у полноприводной версии всего 164 мм. Для суровых российских условий это однозначно мало. Ни о каком бездорожье можно даже не мечтать. Да и на тротуары не на все заедешь…