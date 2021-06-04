Антон Чуйкин: Genesis G80 - успех второго порядка

Садясь в этот автомобиль, мы с коллегой обменялись мнениями: «Давно ездил на «Генезисе»? И как?» — «Мне показалось, это автомобиль, который очень, очень трудно улучшить». Серьезный аванс. Насколько оправдает его второе поколение премиального корейского седана? В Москве встретить «Генезис» не проблема. Причем чаще всего это будет именно «восьмидесятый» — где-нибудь на Охотном ряду или на Рублевке. Даже облеченные государственной властью люди, хоть их и обвиняют в неэкономном расходовании средств, все чаще пересаживаются на «генезисы». А что? Большая, мощная, красивая машина, заметно дешевле именитых одноклассников из Европы и Японии. И, что немаловажно – собрана в России. Казалось бы, прямо-таки пример разумного, рачительного подхода к покупке.

Впрочем, кроме ума, мы ведь должны полюбить автомобиль и сердцем, прежде чем выложить за него свои кровные (а кто-то и бюджетные) средства. КСТАТИ, О СРЕДСТВАХ От 3,8 до 5,8 миллиона рублей стоит этот пятиметровый седан, примерный одноклассник «пятерки» БМВ и «Ауди-А6». Закономерно, что немцы будут или заметно дороже, или с меньшими моторами. Коэффициент – примерно полтора. На него надо умножать рубли «Генезиса» или делить лошадиные силы при аналогичных комплектациях.

Эта как раз те средства, которые в любой премиальной машине «весят» ее имя. Тем больше, чем оно старше и громче. И то, что «Генезис» дешевле, конечно, отражает его имидж. Впрочем, и он, и возраст, и цена – дело наживное. Так что, если хотите сэкономить – пользуйтесь удачным периодом, еще в одном-двух поколениях кореец будет дешевле, а потом наверняка пройдет той же дорогой, по которой догоняли «мерседес» сначала «ауди», а потом «лексусы» и еще ряд других марок. А ТЕПЕРЬ ПРО ЖЕЛЕЗО Без одной лошади 380 – вы же понимаете, что такой мощности за глаза хватает на любой дороге? Продолжу лошадиную тему: момент иначе как ломовым не назвать, 530 Нм уже с 1300 оборотов в минуту. Турбонаддув, непосредственный впрыск, 8-ступенчатый автомат и полный привод обеспечивают, по заводским данным, разгон до сотни лишь чуть дольше 5 секунд. Впрочем, по ощущениям за рулем я не готов его подтвердить: набор скорости очень и очень интенсивный, но голову не отрывает.

А и хорошо: надо же и о пассажирах подумать. И потом, с такой скорости еще надо остановиться, а тормоза «Генезиса» потребуют небольшой привычки, педаль короткоходная и давить на нее можно не скромничая.

К подвеске у меня никаких претензий не возникло, она не мягкая, но и не чересчур тряская. Пожалуй, ценители немецкого автопрома найдут, что она слишком гражданская и «невкусная», управляемость без огонька, но если подходить к 5-метровому седану с представительскими, а не спортивными целями – это совершенно нормально. Вообще, ключевой момент в оценке «Генезиса» сформулирую в виде вопроса: он для водителя или для пассажира? И отвечу: пожалуй, все-таки для пассажира, который иногда (по выходным) становится и водителем.

Солидный автомобиль. Для солидного человека, будь он пассажиром или сам себе шофером. ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ Человек стоит снаружи, а машина сама поворачивает и заезжает на парковочное место – этому трюку обучены все дорогие комплектации «генезисов» 80-й серии, неважно, кроссовер это или седан. Очень здорово! В тесных пространствах, когда страшно дверь открыть – прямо-таки незаменимо. Жду следующего шага к автономности, когда не надо будет стоять рядом и держать палец на кнопке брелока. Хлопнул дверью, и седан сам отправился на поиски парковки. На центральной консоли «Генезиса» две крутилки, и та, которая отвечает за передачи, требует внимания. То спутаешь ее с соседней, мультимедийной, то не в ту сторону попытаешься повернуть, включив драйв вместо реверса… К счастью, впереди был сугроб, и на нем просто отпечатался передний номер моей машины.

Пойду назад, чтобы пережить такой промах. А вот тут, по дороге на задний диван, меня ждало не утешение, а подзатыльник от низкого проема двери. Или это диван такой высокий? Как бы там ни было, при посадке надо пригибать голову, отдавая дань красоте силуэта и покатой крыше. Двуцветное оформление салона мне по душе, но сочетание цветов я бы себе выбрал по принципу «темный-светлый», а не «сине-зеленый-коричневый». Хотя это дело вкуса, конечно.

Сидеть – отлично, сзади просто великолепно, а если вам не хватило водительских впечатлений – включите штатный дисплей и выведите на него картинку с передней камеры. Дорога так и полетит навстречу, создавая ощущения не хуже, чем с первого ряда. И главное – пролетит весь этот путь незаметно. Ведь его скрасит ощущение, что вы едете на дорогом, премиальном автомобиле с соответствующими комфортом, звуком, запахом и скоростью… и пока еще не самой премиальной ценой.