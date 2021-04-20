Антон Чуйкин: GWM Wingle 7 - честный немалый

Все-таки имя сказывается на судьбе: чтобы построить нынешнюю «Великую стену», к нам сначала везли бензиновые пикапы, потом дополнили их кроссоверами, потом сменили название и вот наконец вновь вернулись с «Грейт Воллом». И с самым правильным пикапом. Пикапы «Грейт Волл» мы хорошо знаем (или уже правильнее сказать помним?) года с 2005-го. Вдруг выяснилось, что можно сравнительно недорого купить автомобиль очень солидного вида и размера, вполне сравнимый с набирающими популярность полноразмерными кроссоверами. Правда, на поверку оказывалось, что пикап с его нетрансформируемым кузовом (крышу покупаем отдельно), древним бензиновым мотором и тесным салоном, простите, кабиной, куда менее удобен, чем универсальный кроссовер, на который так похож. Но поздно, «грейт воллы» во множестве разошлись по стране: зато новые и недорого. Потом и кроссоверы появились в гамме, и стали быстро догонять по конструктиву и цене лучшие мировые образцы. Имя, под которым корпорация «Великая стена» продает (и строит!) свои автомобили в России, теперь тоже новое и современное: «Хавейл». А пикапы, эти первопроходцы, по-прежнему составляют основу гаммы, правда, в Китае. Пора возвращаться и в Россию: и вот зимой на наш рынок вновь вышла модель под именем GWM, Great Wall Motors: это пикап, уже совсем не похожий на кроссовер — «Вингл 7». ПРИШЕЛ РАБОТАТЬ Главное: под капотом теперь дизель. Он рокочет так, что ни малейших сомнений в типе двигателя не остается. И мне это нравится, такой звук очень идет честной работящей машине. Собственно, именно он сразу и говорит: я пришел работать. Говорит довольно громко, но это не напрягает, в конце концов, большая часть автобусов ничуть не менее, а скорее даже более шумные.

В самом деле, когда надо отвезти мешки, ящики или культиватор, главное – не полная тишина, а чтобы все поместилось. Вот тут необходимо отметить важную особенность пикапов: они хороши далеко не для каждого груза! Дело в немалых, но жестко заданных размерах грузовой платформы. Обычно это полтора на полтора метра. Сравнительно небольших упаковок, или мешков, или чего-то подобного можно накидать много, хватило бы грузоподъемности. Но вот классический пример с холодильником пикапу не решить, большая коробка поместится в нем только «стоя». Неудобно, неустойчиво, открыто всем ветрам… В отличие от, скажем, универсала, где сиденья можно сложить и разместить крупногабаритный груз в салоне. То есть пикап хорош в деревне или на ранчо. А вот в супермаркет на нем отправляться неудобно: куда потом деть многочисленные пакеты? В открытый кузов жалко, и даже если на нем есть крышка – по гладкому полу все разъедется, собирай потом колбасу и бакалею по всем углам. Зато для картошки самое оно, особенно если ее транспортировать в промышленных масштабах, с огорода по всем родственникам.

Это не недостаток, а особенность такого типа машин. А вот еще одна: тесный салон. Задний ряд не самый просторный, да и всякого рода ниш и ящичков здесь нет, разве что за спинкой – для инструмента и аварийного набора. Но довольно общих слов, давайте изучать «Вингл» с учетом этих особенностей.

Салон – прост и функционален, в меру удобен и понятен. Исключение – кнопка принудительного прожига сажевого фильтра. Чтобы понять, что это именно она, пришлось обращаться к инструкции.

На ходу – достаточно помнить, что в машине больше пяти метров длины, и рассчитывать маневры. И да, развороты (почти все) будут или в пару приемов, или с большим замахом. Тряска? Куда же без нее в пустой машине. Помню, во время одного из пробегов мы в пикап совсем другой марки даже бросили несколько мешков щебенки, чтобы подвеска, рассчитанная на полную грузоподъемность, заработала в полную силу. «Вингл» такой же, подбрасывает пассажиров при сколь-нибудь быстром проезде лежачих полицейских.

Зато! Именно он, «Вингл», обладает наибольшей базой и длиной грузовой платформы! Всего-то 10-20 сантиметров, но кузова длиной 1,7 метр уже хватает для куда более универсальных задач. Так вышло, что именно «Вингл» был у меня в руках, когда в одном магазине появились долгожданные шкафы. Плоские коробки, длина – 2 метра с небольшим. Любой другой пикап мог взять их на борт только в буквальном смысле – с опорой на задний борт. А в «Грейт Волл», благодаря увеличенной длине, они прекрасно, тютелька в тютельку, встали в кузове по диагонали. Теперь у меня новый шкаф! Поставлю в нем на видное место инструкцию по «Винглу», пожалуй. КАК ПОЛОПАЕШЬ Конечно, на дороге его место – не в левом ряду. Хотя несколько раз я забывался и перестраивался в самый быстрый поток, но… это не его. Едет, хорошо набирает ход, только успевай перебирать все шесть передач. Вручную, разумеется.

Но лучше все-таки вежливо взять правее и ехать среди себе подобных – кто работает, а не гоняет по трассе. Передачи переключаем пораньше, благо, дизель как раз предполагает такой стиль и несмотря на свой невеликий рабочий объем (всего 2 л) вытягивает с самых низов. Максимальный момент в 315 Н.м доступен уже с 1400 об/мин, так что при необходимости просто нажмите на газ, и под приятный рокоток автомобиль начнет не очень быстрый, но уверенный разгон. Спокойный стиль – залог правильной экономики. Я был немало удивлен, когда по прошествии двух часов езды и половины МКАД (прикиньте средюю скорость и пробки. Да, они были!) увидел на экране борткомпьютера расход в 7 л/100 км. Отлично! Конечно, потом расход увеличился в городе, с учетом утренних пусков и очередных пробок, но все равно остался весьма скромным. С такой рабочей лошадкой не разоришься!

ЧЕГО В НЕМ ТОЛЬКО НЕТ Полный привод – есть. Понижающая передача – в наличии. Миллиметров под двигателем аж 215. Тяги хватает. Практичность, насколько она вообще свойственна пикапам – в достатке. Надежность? Пока приходится опираться на отзывы о старых «грейт воллах», там все было неплохо.

А нет в нем, если можно так сказать, апломба. Он не пытается казаться престижным, красивым или мощным. В «Вингле» есть необходимый по современным меркам набор, чтобы работать. Да, я бы пожелал камеру заднего вида или хотя бы парктроник, но это дело наживное, любой дилер с радостью поставит. А в остальном это простой, честный, работящий автомобиль без ненужных накруток, будь то имя, климат-контроль или кожаный салон. По-моему, это то, о чем забыли японцы. Хорошо, что вспомнили китайцы! И как резюме – цена, которая ниже, чем у зарубежных одноклассников, на 700-800 тысяч. «Вингл» стоит 1,8 млн рублей. Самое весомое его достоинство. GWM WINGLE 7 – сочетание разумного оснащения, отличных размеров, неплохой техники и интересной цены и дает то ощущение честного работника, которое в первую очередь ждешь от пикапа. Теперь главное, чтобы такую рекомендацию ему выдавал не только журналист, но и первый, и второй, и третий хозяин.