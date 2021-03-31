Антон Чуйкин: Renault Duster – между лучшим и… лучшим

За девять лет на российском рынке «Дастер» сумел доказать, что отличные вездеходы по доступной цене рождаются не только на берегах Волги. И что кроссовер – это не обязательно дорого и не только с Востока. За эти годы 450 тысяч покупателей вывели его на первое место в классе. Представляете, какая ответственность – готовить смену такому автомобилю? Нам же предстоит не менее серьезное дело – оценить «Дастер» второго поколения. НА СКОЛЬКО МОЛОЖЕ? В Европе он появился традиционно раньше, чем у нас, осенью 2017 года, но не стоит искать здесь заговор. Кстати, с первым поколением была схожая ситуация: премьера в 2010-м, выход на наш рынок в 2012-м. Российский «Дастер» заметно отличается и от румынского, и даже от бразильского. Благо, московское производство позволяет довольно далеко отступить от начальной конструкции.

Вот с этого и начнем: на нашем заводе «Рено» теперь производят три машины на одной платформе. Это «Аркана», «Каптюр» и новый «Дастер». Это следующий шаг от «логановской» платформы В0, но пока еще не та модульная основа CMF-B, на которой будут строить следующую «Ниву». Кстати, близнец старого «Дастера» остается, по крайней мере пока, в производственной программе завода – речь о «Ниссане-Террано». На этом с родословной покончим и погрузимся в самое интересное. НАСКОЛЬКО ДОРОЖЕ? Накануне премьеры я уже начал было оплакивать судьбу дизеля. Не самый популярный мотор, но настоящие знатоки меня поймут: тяга, экономичность, подхват, звук, наконец! Понимают это и в российском «Рено», считая свой дизель легендарным, а предложение – уникальным. Грех отказывать потребителям, все-таки 20% предпочитают мотор с воспламенением от сжатия (следующий столь же популярный дизель появляется только в сегменте машин примерно втрое дороже, так что «Дастер» и в этом – первопроходец). При этом мне не было жалко бензиновый двухлитровый агрегат, который я тактично назову «провереннный», чтобы не говорить о возрасте. Казалось, ему пора на покой. В общем, было понятно, что моторов много не будет. И как же приятно признать, что я ошибался. Вот так выглядит гамма «дастеров», если свести в одну таблицу комплектации, силовые агрегаты и цены. Обратите внимание: начальная модификация все еще держит оборону важного рубежа в один миллион рублей. По сравнению с предшественником плюс к стартовой цене составил 33 тысячи рублей. Официальные цены «Рено-Дастер», тысяч рублей Остались все прежние моторы – ликуют поборники дизелей и сторонники старого-доброго-надежного. Остался начальный «один и шесть», причем для полного привода его немного доработали, сделали более удобной характеристику момента, а заодно немного подняли мощность. И, конечно, ввели в гамму лучший мотор «Рено», созданный совместно с «Даймлером» 150-сильный турбо, известный уже и по европейским, и по российским моделям.

Большего предложения по двигателям нет ни у кого из возможных конкурентов, хотя надо согласиться с маркетологами «Рено»: прямых соперников у «Дастера» нет. Ибо только его в 9 случаях из 10 покупают в полноприводном исполнении; и 86% клиентов выбирают механическую коробку передач. То есть берут кроссовер, чтобы пользоваться именно как кроссовером: окунать в грязь, купать в снегу и все такое.

Именно эти соображения объясняют, почему автоматическая трансмиссия на новом «Дастере», скорее, исключение, чем правило, и предлагается только для топового мотора. И это вариатор – со 150-сильным двигателем классических автоматов не бывает. Да, жаль, что так и не появился автомат для дизеля. Да, жаль, что он ушел от 2-литрового атмосферника. С другой стороны – здорово, что сами эти двигатели остались в гамме, а тем 14%, которые выбирали прежде версию с двумя педалями, я настойчиво предлагаю присмотреться к вариатору. Замена более чем достойная, насколько я помню по «Аркане» и «Каптюру» («Дастер» на тест-драйве был только «на ручке», в соответствии с рынком). Да, новый силовой агрегат подороже, зато старый, с 4-ступенчатым автоматом, потреблял топливо как не в себя. Впрочем, не удивлюсь, если во время следующего обновления автомат или вариатор распространится вглубь гаммы – в расчете на новую клиентуру. Хороший задел на будущее. НАСКОЛЬКО НОВЕЕ? Он совсем новый, вплоть до того, что ни единой детали кузова не повторяется. При этом преемственность налицо, на мой взгляд, с ней даже переборщили. Имею в виду, что можно было бы второму поколению посильнее отличаться от первого. С учетом совсем других фонарей новичок опознается сзади моментально, а вот с других ракурсов мне необходимо сделать усилие, чтобы понять – это уже новый «Дастер» или еще нет?

Внутри отличия куда более явные, от прекрасного руля а-ля «Аркана» с кнопками круиз-контроля до задних сидений с обогревом (опция), от новых передних кресел до рычага коробки, короткого и ухватистого.

И, конечно, обращаешь внимание на экран по центру консоли. Ново – конечно! Модно – да. А вот дизайн, меню и работа с телефоном, например, вызывают вопросы. Зачем такая толстая рамка? Почему штатная навигация – только отдельная опция? И отчего меню так скоро заканчивается? Впрочем, «Дастер» ведь берут не ради мультимедиа.

Собственно, целью разработчиков было добавить ему новизны, сделать более удобным, ни в коем случае не ухудшив ключевые свойства. А это готовность к любым дорогам, отличная проходимость, практичность. На мой взгляд, задача решена, даже перевыполнена. НАСКОЛЬКО СМЕЛЕЕ? Вот чего-чего, а упражнений на проходимость и езды по плохим дорогам во время теста было более чем достаточно. И главный вывод, который я делаю: у дизеля, который раньше я считал лучшим мотором «Дастера», появилась отличная альтернатива! Новый бензиновый турбомотор прогнозируемо хорош на трассе и в городе, причем «на ручке» он мне понравился не меньше, чем прежде с вариатором.

Легкий, отзывчивый, сам идет за педалью, да еще с такой характеристикой момента (максимального от 1700 оборотов и выше), что на хорошей дороге можно переключать передачи через одну. Ускориться, обогнать, шустро убраться со встречной полосы – все эти упражнения даются машине легко, как утренняя зарядка тренированному спортсмену. Размялись на трассе, теперь пора переходить к настоящим испытаниям.

Песок Каспия, снег Кавказа, грунт Сулакского каньона, каменистые и обледеневшие дорожки – везде и всюду этот малолитражный герой вел себя идеально. При малейшей потере хода, когда машина против твоей воли начинает замедляться на сложном грунте – просто нажми на газ, и наблюдай, как пейзаж за окнами уходит вниз и назад. Запас тяги, кажется, бесконечный. Впрочем, неудивительно, что маленький бензиновый мотор показался таким удаленьким: момент у него даже больше, чем у дизеля, 250 Нм против 240.

Шесть ступеней коробки, из которых первая – самая медленная, ползущая, позволяющая реализовать максимум тяги – пригодится на крутых подъемах и спусках (благо, есть соответствующая опция «спуск с холма»), а шестая работает уже с 60 км/ч, это здорово и удобно, но хотелось бы попробовать и вариатор. В нем ради «Дастера» существенно изменена одна часть, а именно гидротрансформатор, у которого расширен рабочий диапазон, благодаря чему он дольше, в большем интервале скоростей, предохраняет трансмисию от ударных нагрузок. Оценим и это… попозже. А пока пересядем на дизель.

С ним все по-прежнему, с единственной поправкой. Раньше именно этот мотор давал наибольшее ощущение свободы и даже вседозволенности вне дороги. А теперь я даже не знаю, что посоветовать настоящему джиперу. Бензиновый тянет не хуже, удобен столь же, да еще и потребляет практически столько же топлива, если считать в деньгах. Ибо 150-сильному мотору разрешен 91-й бензин. С учетом разницы в стоимости литра и расходах – с дизелем и здесь паритет. Вот ведь задачка – что же выбрать между лучшим и… лучшим?

НАСКОЛЬКО УДОБНЕЕ? «Дастер» с рождения справедливо упрекали в эргономических огрехах, большинство из которых, отдадим должное инженерам, устранены. Иное оформление панели приборов и центральной консоли, человеческие расположение кнопок обогрева сидений и регулировки зеркал, появление круиз-контроля и современной, хоть и не без грехов, мультимедиа…

Откроем багажник (кнопка переехала под ручку двери) – плюс 20 литров. Сядем назад – включайте обогрев сидений. Беремся за руль – включим и его обогрев. Отлично! Автомобиль без недостатков? Не совсем.

Хозяин прежнего «Дастера» никак не мог привыкнуть к большему наклону лобового стекла новичка и при каждой посадке за руль ворчал: неудобно! Совершая 100-километровый марш-бросок по шоссе на дизельной машине, я в темноте все ощупывал «баранку» в поисках круиз-контроля и не находил. Увы, это устройство с дизелем не сочетается.

Как не сочетается с премьерной комплектацией «Эдишн Ван» и обогрев руля, чему остается только дивиться. Еще один аргумент в пользу бензинового турбо – в самой полной комплектации. Кстати, давайте подсчитаем ее цену, прибавив к базовой сумме в 1,46 млн рублей необходимые опции. Штатная навигация, надувные шторки безопасности, подогрев задних сидений, металлик, камеры кругового обзора – итого еще 70 тысяч. Перешагнули за полтора миллиона. Renault Duster – компании действительно удалось улучшить то, что требовалось и полностью сохранить то, что в изменениях не нуждалось. Не поступившись проходимостью, доступностью и практичностью, машине добавили удобства, опций и самых современных технологий. К черту политес! Я хочу эту машину!