Антон Чуйкин: Nissan - два икса, Стельвио и самый лучший Qashqai

Честно говоря, я не ждал ничего необычного: проехать один из главных альпийских перевалов, конечно, увлекательная, но едва ли сложная задача для современного автомобиля. Она и оказалась простой, а тест, тем не менее, стал очень показательным и интересным.

С ПЕРЕВАЛА – В БУДУЩЕЕ Напомню, что обновленные «Ниссаны» мы уже представляли, а здесь предстояло познакомиться поподробнее с адаптированными для России «Икстрейлом» и «Кашкаем». Интригу создал третий участник… Дело в том, что в тест-драйве наших «ниссанов» служебным автомобилем выступал взятый у европейского дилера белый «Икстрейл», и пока я сидел за рулем российской рыжей машины, все точил зуб на «конкурента».

Собственно, всегда интересно сравнить формально одинаковые машины с разных рынков и посмотреть, во что же реально выливается российская настройка. Тем более, что «ниссаны» для нашей страны доводят весьма серьезно, совместными усилиями нашей и японской (или английской, в случае «Кашкая») команд. Помимо очевидного – всяких теплых опций, выбора силовых агрегатов, адаптации подвески к нашим дорогам (а в среднем они, конечно, хуже европейских), идет большая работа по усилению шумоизоляции, по настройке шасси – чтобы улучшив одно, не испортить другое. Внутренний шум, кстати, в России нормируется, а в Европе отдан на усмотрение производителя. Может, это и правильно – в конце концов, клиент сам разберется и отдаст предпочтение тихому автомобилю. Впрочем… Вот вам факт: наши «ниссаны» заметно тише европейских. …Перевал Стельвио – второй по высоте в Альпах, где проложена асфальтовая дорога. И пока с северной стороны поднимаешься к отметке 2700 метров, считая повороты (сорок восемь!), постепенно наблюдаешь, как двигатель теряет силы. Все-таки два километра – рубеж, где становится заметным кислородное голодание. Разгон уже не такой резвый, повороты вынуждают сбрасывать газ, да еще попутный транспорт иногда замедляет ход; в общем, наш 2,5-литровый атмосферный мотор приходится крутить, если хочешь подняться выше и быстрее всех. Наверх приезжаем как будто на двухлитровом моторе…

Вниз, конечно, катиться легче, да и поворотов «всего» 27, но расслабляться не стоит. Стельвио – хороший экзамен и для водителя, и для автомобиля. И очень красивый, поверьте! Мы даже немножко выбились из графика и теперь вынуждены нагонять. Благо, итальянские трассы (а мы едем по платным дорогам) позволяют ехать быстро. И вот тут я попросился за руль белого «Икстрейла», чтобы самому почувствовать разницу, допустим, в шуме между европейским и российским автомобилем. Сказать, что она стразу бросается в глаза, точнее, в уши – покривить душой. Пожалуй, единственное, в чем я остался уверен – стыки в начале и конце мостов наш «Ниссан» проходит мягче и тише. Ветер при скоростях выше 120 и там, и там шумит одинаково. А мотор… мотор на европейском автомобиле оказался другой, так что сравнение по его звуку будет некорректным. Зато можно оценить динамику и все прочее! И тут выигрыш, однозначно, за белой машиной.

Дело в том, что она оснащена турбомотором 1,3 л/160 л.с., созданным совместно альянсом «Рено-Ниссан» и «Даймлером-Бенц». Да-да, это тот самый мотор, который уже сыграл российскую премьеру на «Аркане», только там он дефорсирован до 150 сил. Здесь он всю дорогу, все несколько сотен километров, шел в паре с «нашим» 2,5 л/171 л.с. и ничуть не уступал. Я больше скажу – на разгонах казался бодрее, а благодаря наддуву оказался еще и нечувствителен к высоте Стельвио! Правда, надо учесть, что в паре с малолитровым турбодвигателем работает роботизированная коробка DCT c двумя сцеплениями, а наш 2,5-литровый мотор агрегатирован с вариатором. И все равно, бодрость духа и резвость, приемистость и отзывчивость «малахольного» 1,3-литрового малыша впечатляют. Преимущества современного турбо: максимум крутящего момента в 270 Нм он развивает уже при 1800 об/мин; сравните с атмосферником вдвое большего рабочего объема: 233 Нм при 4000 об/мин. Вот вам и тяговитость: субъективное ощущение, подтвержденное объективными числами. Турбомотор дороже, в этом европейцам не позавидуешь. Зато экономичнее! Когда мы прибыли к финишу, я посмотрел, сколько бензина осталось в баках этих двух «Икстрейлов», шедших вместе весь день. Полбака в европейском и чуть больше четверти – в нашем. Комментарии излишни.

А вот бы доработанную подвеску и шумоизоляцию российского «Ниссана» соединить с двигателем европейского? Ничего невозможного, ведь мотор, напомню, уже прописан под капотом нашей «Арканы». Поэтому аккуратно предположу, что следующее поколение российского «Икстрейла» обзаведется турбодвигателем. С роботом он будет или с вариатором (что более вероятно), какую мощность будет развивать и сколько будет стоить – пока вопросы открытые. Но в любом случае с помощью нынешних машин, нашей и европейской, по пути со Стельвио я заглянул в недалекое будущее. И знаете? Оно мне очень понравилось! НА ЗАВИСТЬ АНГЛИЧАНАМ «Кашкай» в свое время был придуман для Европы, представлен в Старом свете и здесь же и выпускается. Так что доводкой рестайлингового «Кашкая» для российских условий занимались в Великобритании. С автомобилем удалось сделать максимум, от шин до шумоизоляции, от амортизаторов до стабилизаторов.

Например, специально для наших комплектаций были подобраны 18-дюймовые шины «Мишлен», помимо комфорта, отличающиеся еще и сниженным на 20% сопротивлением качению. Пусть небольшой, но важный вклад в дело экономии топлива. Для уменьшения внутреннего шума здесь, в числе прочего, поставили более толстые стекла в задних дверях. Вместе с дополнительными элементами это дало хороший результат: я давно (а в этом классе, пожалуй, что и никогда) не ездил в таком тихом автомобиле.

В подвеске перенастроили амортизаторы, сделали чуть мягче пружины и чуть жестче стабилизаторы, добиваясь наилучшей плавности хода и управляемости. Важный шаг к российским потребителям: обновленный «Кашкай» доступен с мультимедиа «Яндекс.Авто». Это готовое головное устройство с установленной сим-картой, предоплаченной на год. То есть привычные пробки мы будем видеть на большом центральном мониторе автомобиля. Важный вопрос: что дальше? А дальше выбор за вами. Можно оплатить следующий период – тариф около 300 рублей в месяц (впрочем, его, как и оператора, можно сменить). Можно раздавать «в голову» Интернет с мобильника (а можно и в обратную сторону), кстати. А можно отказаться от всех онлайн-сервисов «Яндекса», накачать карт и использовать устройство как обычный навигатор, без пробок, зато удобный и с большим экраном (хороший способ в роуминге, например). Хотя мне больше всего понравился результат работы с мотором и вариатором. Спокойный, отчасти даже овощной «Кашкай» поехал заметно бодрее, научился «идти за педалью». Может, с точки зрения автомобиля-ширпотреба это и не так важно, но я по-прежнему люблю автомобили интересные, которые едут так, что доехав из токи А в точку Б не просто выходишь, а мечтаешь о точке В… «Кашкай» стал ближе к таким идеальным машинам.