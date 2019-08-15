Антон Чуйкин: УАЗ «Патриот» с автоматом

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УАЗу нужен дизель, лебедка и шины позубастее, а все эти городские штучки не для него. Я тоже так думал, пока не побывал на кратком тесте предсерийной машины с автоматической трансмиссией. КОМУ ОН НУЖЕН Кому, ну кому нужен автомат на здоровенном брутальном внедорожнике вчетверо дешевле «Лендкрузера»? На этот вопрос пресс-служба «Соллерса» знает ответ, приготовьтесь удивиться. «Наши клиенты – не только любители приключений, охотники и прочие люди в камуфляже. Мы слышим запросы жителей крупных городов, где продается немалая доля машин. А еще за рулем «патриотов» сидят и женщины...»

Несколько лет назад телереклама пыталась представить УАЗ городской машиной. Неужели сработало? Да нет, скорее, его воспринимают универсальным автомобилем, и надо сказать, производитель усердно и последовательно улучшает машину, чтобы на ней можно было не только пересекать асфальтовую трассу поперек, по пути с одного поля на другое, но и долго и успешно ехать вдоль… Доработанные подвески, трансмиссии, двигателя, тормозов, рулевого управления, наконец, ESP – всем этим «Патриот» обзавелся в последние 5 лет и здорово пообтесался. Уже не деревенский увалень, хотя полностью происхождение не скроешь. Да никто и не пытается: все-таки ключевое его качество – высокая проходимость. И вот – автомат! Не забегая вперед, поясню, что вообще-то с точки зрения автомобильной науки классическая автоматическая трансмиссия на бездорожье – благо. Нет опасности переборщить с газом (и крутящим моментом!) и сорвать колеса в букс. Вы же не будете отрицать, что «Хаммер», у которого даже в армейском исполнении альтернативы автомату нет – отличный «проходимец»? Так что не будем заранее бояться грунтовки, а по дороге к ней познакомимся с историей нашего агрегата.

РОДОСЛОВНАЯ «ПАНЧА» 51 год назад на вновь созданном предприятии концерна «Дженерал Моторс» во французском Страсбурге запустили производство трехступенчатого автомата семейства «Пауэрглайд». С годами рос тираж и число ступеней. Например, 6-ступенчатую гидромеханическую коробку здесь делают с 2006 года, поставляя ее в Германию на заводы БМВ, в США и Канаду на предприятия GM, а с 2019 – и в российский Ульяновск. Так что узел проверенный, надежный, рассчитан на мощность до 320 сил и момент до 500 Нм, допускает привод на одну ось или обе, имеет режим ручного управления. «Патриоту» более чем достаточно.

Еще раз подчеркну: это именно классический гидромеханический автомат, не очень простой конструктивно, но отработанный годами производства и весьма надежный. Насчет обслуживания: заправляют его почти десятью литрами масла один раз на весь срок службы; во время эксплуатации меняют только масляный фильтр. Почему «Панч»? А так называется завод с 2013 года: PUNCH Powerglide Strasbourg.

ЕДЕМ ЛЕГЧЕ Мы несколько кругов сравнивали автоматический «Патриот» и обычный, раз за разом углубляя колею в лесу под Краснодаром. И знаете, с автоматом легче не только водителю, но и машине! Не страшно трогаться, не страшно переборщить с газом, не страшно соскользнуть в колею из-за пробуксовки. Автомат берет все эти вопросы на себя, позволяя тронуться максимально плавно и уверенно. Вкратце разницу можно описать так: если на механике для уверенности потребуется подключать пониженный ряд в раздаточной коробке, то автомат проедет на стандартном ряду. А значит, без лишних усилий и движений в распоряжение водителя дается более широкий диапазон скоростей. Здорово! Автомат понравился всем, кроме, пожалуй, ручки управления. Такой стиль подойдет скорее «Ауди», для УАЗа хочется чего-нибудь попроще и покондовей. В патриотическом стиле.

Ну, хорошо, а как же в городе и на трассе? Само собой, здесь автомат раскрывается во всей красе. Дает отдых левой ноге и правой руке. Надо сказать, что несмотря на все усовершенствования «Патриота», его органы управления отнюдь не стали невесомыми, так что про отдых – это не преувеличение. Да и в целом автомат позволяет ехать как-то веселее. Написал бы – и комфортнее, но подвеска не позволяет. При обгоне, конечно, его задумчивость заставляет выбирать чуть большую дистанцию, но не настолько, чтобы это напрягало. Тем более, мотор ЗМЗ-Про, доставшийся «Патриоту» благодаря «Профи», обладает отличной характеристикой момента – почти дизельной. Так что можно перещелкнуть селектор автомата в ручной режим, чтобы он не суетился, подтыкая пониженные, и уверенно набирать ход на высшей передаче.

Как коробка держит передачу, как адаптируется к стилю конкретного водителя, как позволяет тормозить двигателем – эти вопросы мы оставим для более близкого знакомства, которое скоро последует. Цель краткого теста предсерийного автомобиля – получить первые впечатления. И они весьма благоприятные. ПЛЮС РУБЛЬ, МИНУС ЛИТР Пока у меня нет официального прайс-листа, но судя по всему, автомат добавит к цене «Патриота» немалые 100 тысяч рублей. Спасибо, что сама она (цена) относительно невелика, так что финальная сумма все равно окажется много ниже, чем у машин такого класса и размера. 1,1-1,2 млн с учетом некоторых опций – примерно так будет стоить автоматический «Патриот».

Потратив чуть больше при покупке, вы, возможно, сможете сэкономить при эксплуатации. Дело в том, что с автоматом машина будет… меньше кушать! Как же так, спросите вы, это же против всех канонов! Конечно, в городе и при переменных режимах расход топлива с гидромеханическим автоматом будет всегда больше, чем с механической коробкой. Но помимо этих условий, есть еще режим трассы. Благодаря меньшему отношению высшей передачи (0,684 против 0,88) автомат позволяет двигателю работать при более низких оборотах. Расход топлива при 90 км/ч составит 9,5 л/100 км против 11,5 «на ручке». Это данные завода, которые предстоит поверить реальной эксплуатацией, но даже наш краткий тест показал: на магистрали автоматический «Патриот» заметно тише, потому что идет на меньших оборотах.