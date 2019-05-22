В чём сила, брат? Презентация Renault Arkana

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Состоялась премьера первого купе-кроссовера в массовом сегменте – 23 мая компания Renault провела презентацию нового купе-кроссовера Arkana для России. В официальной группе Renault «ВКонтакте» прошла онлайн-презентация модели.

Продажи Renault Arkana стартуют в середине этого лета, а заказать модель в лимитированной серии Edition One уже можно в онлайн-шоуруме. Стоимость топовой Edition One начинается с 1 млн 419 тыс. 990 рублей за версию 4х2 и 1 млн 499 тыс. 990 рублей за версию 4x4. На презентации Энтони Грейд, вице-президент по дизайну Альянса, выразил своё мнение об интерьере новинки: «Это ощущение бизнес-класса: комфорт, простор и привычные инструменты».

Интерьер ориентирован в первую очередь на водителя: центральная консоль с 8-дюймовым сенсором повернута в его сторону и позволяет регулировать несколько функций: включить подогрев передних сидений, включить аварийную сигнализацию, регулировать центральный замок, отключать задние датчики парковки, управлять системой камер кругового обзора. Компания поддержала глобальный тренд на интерактивность и персонализацию автомобилей, поэтому в новой Renault Arkana есть Radio Connect c подключаемым приложением R&GO и мультимедийная система EASY LINK с возможностью синхронизации смартфона. Владельцы Android при запуске системы смогут выбрать Яндекс.Авто или Android Auto, а пользователи смартфонов на IOS получат возможность использовать Яндекс.Авто или Apple CarPlay.

Arkana комфортен как для водителя, так и для пассажиров: эргономичные сиденья с развитой боковой поддержкой, регулировкой высоты и поясничного подпора, а также регулируемым центральным подлокотником. Плавные линии передней панели и вытянутая форма воздуховодов визуально усиливают ощущение простора в салоне.