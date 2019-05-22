В чём сила, брат? Презентация Renault Arkana

Состоялась премьера первого купе-кроссовера в массовом сегменте – 23 мая компания Renault провела презентацию нового купе-кроссовера Arkana для России. В официальной группе Renault «ВКонтакте» прошла онлайн-презентация модели.
Продажи Renault Arkana стартуют в середине этого лета, а заказать модель в лимитированной серии Edition One уже можно в онлайн-шоуруме. Стоимость топовой Edition One начинается с 1 млн 419 тыс. 990 рублей за версию 4х2 и 1 млн 499 тыс. 990 рублей за версию 4x4.
На презентации Энтони Грейд, вице-президент по дизайну Альянса, выразил своё мнение об интерьере новинки: «Это ощущение бизнес-класса: комфорт, простор и привычные инструменты».
Интерьер ориентирован в первую очередь на водителя: центральная консоль с 8-дюймовым сенсором повернута в его сторону и позволяет регулировать несколько функций: включить подогрев передних сидений, включить аварийную сигнализацию, регулировать центральный замок, отключать задние датчики парковки, управлять системой камер кругового обзора.
Компания поддержала глобальный тренд на интерактивность и персонализацию автомобилей, поэтому в новой Renault Arkana есть Radio Connect c подключаемым приложением R&GO и мультимедийная система EASY LINK с возможностью синхронизации смартфона. Владельцы Android при запуске системы смогут выбрать Яндекс.Авто или Android Auto, а пользователи смартфонов на IOS получат возможность использовать Яндекс.Авто или Apple CarPlay.
Arkana комфортен как для водителя, так и для пассажиров: эргономичные сиденья с развитой боковой поддержкой, регулировкой высоты и поясничного подпора, а также регулируемым центральным подлокотником.
Плавные линии передней панели и вытянутая форма воздуховодов визуально усиливают ощущение простора в салоне.
Но визуальные эффекты подкреплены настоящей вместимостью: тут особенно хочется отметить подъемную пятую дверь большой площади, а также широкий проем в 1114 мм. Объём багажного отделения – 508 л с возможностью увеличения до 1 333 л благодаря складывающимся сиденьям заднего ряда. В багажнике есть дополнительное освещение, а на полноприводных версиях сложенные спинки сидений и вовсе образуют ровный пол с дном багажника.
Производитель также упоминает о нескольких емкостях для хранения всяких вещей объемом 20,5 л (имеются в виду отсек под центральной консолью, карманы в дверях, перчаточный ящик и два подстаканника…).
Что касается технической начинки, то уже известно, что новинка базируется на модульной SUV-платформе нового поколения. Кроме того, она оснащена новым бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода (такая, например, уже устанавливается на младшие модели Mercedes). Второй варинт - 1,6 литровый «атмосферник». Привод – передний или полный. В дополнение у Renault Arkana будет три режима вождения, которые можно выбирать в зависимости от ситуации: Sport, Eco, MySense (каждый из режимов предлагает особенные настройки климат-контроля и системы атмосферной подсветки салона Ambient light).