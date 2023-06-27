Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предлагает вам ознакомиться с отчетом «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России», который посвящен итогам 2022 года.

Данный отчет состоит из трех разделов. В первом из них дается общая характеристика российского рынка грузовых автомобилей, где приводятся данные по их производству, импорту и продажам. Наряду с этим представлен и парк грузовиков в РФ, а именно его возрастная, марочная и региональная структура. Здесь же приведена и структура парка по типам грузовых машин. Второй раздел, который является основным, содержит информацию по вторичному рынку запасных частей, где подробно представлена каждая группа компонентов и даны соответствующие параметры и расчеты. В третьем разделе приводится информация о крупных компаниях, реализующих широкий ассортимент запасных частей для грузовых автомобилей на территории России.

Обращаем ваше внимание, что расчеты велись по рынку компонентов и запчастей исключительно для грузовых автомобилей. Вместе с тем, помимо разделения на российские бренды и иномарки, мы рассматриваем рынок запчастей и в разбивке по типам грузовиков (седельные тягачи, самосвалы, бортовые авто, спецтехника). При этом расчет ресурса строился на основании данных по следующим маркам: «ГАЗ», «ЗИЛ», «КАМАЗ», «МАЗ», DAF, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Volvo и др. Отметим, что в основе методики расчета емкости вторичного рынка компонентов и запчастей, как и прежде, лежит численность и структура парка грузовых автомобилей.

Построив прогноз парка, который сложится в России на конец текущего года, мы оценили и емкость рынка в 2023 году. Расчет емкости был сделан по всем основным сегментам вторичного рынка после оценки ресурса запасных частей. Всего были просчитаны десятки позиций комплектующих, которые были разделены на 15 товарных групп. Итоговые расчеты представлены в натуральном выражении (штуках или комплектах) и денежном (в долларах) по каждой позиции, по группам запчастей и в целом по рынку за несколько лет, включая прогноз на текущий год.

Маркетинговый отчет «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются собственные базы данных и информация, полученная непосредственно в компаниях-участниках рынка. Структура подачи информации и расчетные методики разработаны специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ». Тем не менее, все они базируются на основополагающих принципах расчетов емкости рынка, принятых в общемировой практике. Данные, представленные в отчете, структурированы и собраны в таблицы, при необходимости проиллюстрированы графиками и диаграммами.