Прогноз российского рынка легковых автомобилей с пробегом на 2022 год (ежемесячный мониторинг)

1. Текущие продажи автомобилей с пробегом в России

Данный маркетинговый отчет содержит прогноз российского рынка легковых автомобилей с пробегом на 2022 год.

В отчете показан ежемесячный анализ регистраций по ведущим маркам, моделям и регионам нарастающим итогом с начала года.

Представлена информация о ежемесячном прогнозе рынка в целом, о годовых прогнозах ведущих автомобильных марок, а также о годовых прогнозах ведущих регионов РФ. Кроме этого, выполнен прогноз ключевых макроэкономических факторов, определяющих поведение авторынка, таких как курсы валют и средневзвешенная цена автомобилей. По каждому прогнозу производится оценка его сходимости с фактическими результатами.

Целью предлагаемого прогноза рынка является попытка спрогнозировать развитие событий на автомобильном рынке в условиях таких трудно предсказуемых факторов, как воздействия международных санкций, введенных против России в условиях новой геополитической обстановки, российские антикризисные меры, снижение платежеспособного спроса, пандемия коронавируса и др.

Отличительной особенностью отчета является ежемесячный мониторинг ситуации в российской экономике по ряду важнейших показателей, таких как, курсы валют, инфляция, кредитные ставки и др.

Отдельно следует подчеркнуть, что анализ и прогнозирование продаж автомобилей с пробегом строится исключительно на ежемесячных данных ЭПТС о перерегистрациях.

Надеемся, что предлагаемый отчет даст дополнительную возможность участникам автомобильного рынка России в условиях высокой степени неопределенности рыночных условий искать ориентиры, позволяющие планировать и осуществлять наиболее эффективную деятельность.

Представленные данные выражают обобщенное мнение команды специалистов и экспертов аналитического агентства Автостат.

Первый выпуск обзора включает в себя данные за январь-апрель 2022 г., далее обновление ежемесячное.

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