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1. Динамика рынка легковых автомобилей с пробегом
1.1. Марочная структура рынка легковых автомобилей с пробегом
1.2. Возрастная структура рынка легковых автомобилей с пробегом
1.3. Региональная структура рынка автомобилей с пробегом
1.4. Структура рынка по сегментам
1.5. Структура рынка по типу кузова
1.6. Ценовые параметры и ценовая сегментация рынка
1.7. Емкость рынка легковых автомобилей с пробегом
1.8 Сохранение стоимости легковых автомобилей (по сегментам, маркам и моделям)
1.9. Зависимость рынка автомобилей с пробегом от автопарка
1.10. Прогноз рынка автомобилей с пробегом
1.11. Динамика продаж легковых автомобилей с пробегом по маркам/моделям и возрастам (30 самых популярных марок).
2. Планы россиян по покупке автомобиля с пробегом в 2022 году
2.1. Автомобиль, планируемый к покупке
2.2. Предпочтения при покупке автомобиля с пробегом
2.3. Покупка автомобиля с пробегом китайского производства
2.4. Причины смены автомобиля
2.5. Решающие факторы выбора автомобиля с пробегом
2.6. Узнаваемость спецпрограмм дистрибьюторов
2.7. Использование платных сервисов проверки истории автомобиля
2.8. Готовность рассмотреть покупку авто с пробегом онлайн
3. Финансирование покупки автомобиля с пробегом
Представляем вашему вниманию новый маркетинговый отчет «Рынок автомобилей с пробегом в России. Итоги 6 месяцев 2022 года и планы россиян по покупке автомобиля», который базируется на аналитических данных по автомобильному парку и рынку легковых автомобилей с пробегом, а также результатах онлайн-опроса более 1500 респондентов - пользователей сайта Авто Mail.Ru. Опрос проводился в мае 2022 года и был посвящен предпочтениям автолюбителей в выборе и эксплуатации автомобиля с пробегом. В опросе принимали участие респонденты, которые планируют покупать автомобиль с пробегом в 2022 году.
Первая часть отчета содержит обширную информацию по рынку легковых автомобилей с пробегом в России за 1 полугодие 2022 года: динамика рынка, его марочная, возрастная и региональная структура, ценовые параметры, емкость и прогноз рынка. Помимо этого, в исследовании представлена динамика продаж легковых автомобилей с пробегом по 30 самым популярным маркам на российском рынке, а также зависимость рынка автомобилей с пробегом от автопарка.
Вторая часть отчета посвящена планам россиян по покупке автомобиля с пробегом и содержит информацию о причинах выбора именно подержанного автомобиля, местах покупки, цене, источниках финансирования покупки, планируемом сроке эксплуатации автомобиля, оценке его состояния перед покупкой и многое другое. Кроме того, в исследовании рассмотрены следующие темы: знание спецпрограмм по автомобилям с пробегом, использование платных сервисов проверки истории автомобиля перед покупкой, а также готовность потребителей к покупке подержанного автомобиля онлайн.
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