Представляем вашему вниманию новый маркетинговый отчет «Рынок автомобилей с пробегом в России. Итоги 6 месяцев 2022 года и планы россиян по покупке автомобиля», который базируется на аналитических данных по автомобильному парку и рынку легковых автомобилей с пробегом, а также результатах онлайн-опроса более 1500 респондентов - пользователей сайта Авто Mail.Ru. Опрос проводился в мае 2022 года и был посвящен предпочтениям автолюбителей в выборе и эксплуатации автомобиля с пробегом. В опросе принимали участие респонденты, которые планируют покупать автомобиль с пробегом в 2022 году.

Первая часть отчета содержит обширную информацию по рынку легковых автомобилей с пробегом в России за 1 полугодие 2022 года: динамика рынка, его марочная, возрастная и региональная структура, ценовые параметры, емкость и прогноз рынка. Помимо этого, в исследовании представлена динамика продаж легковых автомобилей с пробегом по 30 самым популярным маркам на российском рынке, а также зависимость рынка автомобилей с пробегом от автопарка.

Вторая часть отчета посвящена планам россиян по покупке автомобиля с пробегом и содержит информацию о причинах выбора именно подержанного автомобиля, местах покупки, цене, источниках финансирования покупки, планируемом сроке эксплуатации автомобиля, оценке его состояния перед покупкой и многое другое. Кроме того, в исследовании рассмотрены следующие темы: знание спецпрограмм по автомобилям с пробегом, использование платных сервисов проверки истории автомобиля перед покупкой, а также готовность потребителей к покупке подержанного автомобиля онлайн.