Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022г. Расширенная версия

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Аналитики агентства «АВТОСТАТ» для оперативной оценки состояния рынка новых транспортных средств разработали отчет нового формата, который позволяет в еженедельном режиме анализировать ситуацию.
Отчет может предоставляться разово или регулярно – по подписке.
Специально подобранные показатели позволяют быстро и легко увидеть развитие ситуации и оценить позиции ВСЕХ брендов автомобильного рынка в стране.
С помощью отчета легко увидеть количество новых ТС, вставших на учет за отчетную неделю*,
динамику количества новых ТС, вставших на учет к предыдущей неделе, и динамику к неделе за 4 до отчетной (аналогичной неделе условно «прошлого месяца»). А так же оценить количество ТС с начала года и долю марки (модели) в отчетную неделю и долю с начала года.
На этапе заказа отчеты Вы можете выбрать одну интересующую вас категорию ТС из следующих:
- легковые автомобили (PC),
- коммерческие автомобили (HCV),
- легкие коммерческие автомобили (LCV),
- автобусы (BUS)
- мототехника (MT),
- прицепы (TR).
Или заказать отчет по нескольким категориям (стоимость уточнит менеджер).
Отчет содержит 4 блока информации:
Если вас интересуют марки и модели по вашему региону – то можете заказать отчет «По региону».
*Понедельная нумерация производится в соответствие с ГОСТ ИСО 8601,
для удобства приводятся периоды в виде календарных дат обозначенных недель.
Демо-версия доступна для скачивания.
Стоимость подписки на 2022 год (1 тип ТС):
1 неделя – 2 500 руб.
13 недель – 30 900 руб.
26 недель – 58 500 руб.
39 недель – 82 900 руб.
52 недели – 104 000 руб.