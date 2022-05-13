Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022г. Расширенная версия | Ежемесячные обзоры | АВТОСТАТ
Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022г. Расширенная версия

Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022г. Расширенная версия

Дата выхода: 13.05.22
Формат: Excel
от 2 500 руб.
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Демо-версия

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Аналитики агентства «АВТОСТАТ» для оперативной оценки состояния рынка новых транспортных средств разработали отчет нового формата, который позволяет в еженедельном режиме анализировать ситуацию.
Отчет может предоставляться разово или регулярно – по подписке.
Специально подобранные показатели позволяют быстро и легко увидеть развитие ситуации и оценить позиции ВСЕХ брендов автомобильного рынка в стране.

С помощью отчета легко увидеть количество новых ТС, вставших на учет за отчетную неделю*,
динамику количества новых ТС, вставших на учет к предыдущей неделе, и динамику к неделе за 4 до отчетной (аналогичной неделе условно «прошлого месяца»). А так же оценить количество ТС с начала года и долю марки (модели) в отчетную неделю и долю с начала года.

На этапе заказа отчеты Вы можете выбрать одну интересующую вас категорию ТС из следующих:
- легковые автомобили (PC),
- коммерческие автомобили (HCV),
- легкие коммерческие автомобили (LCV),
- автобусы (BUS)
- мототехника (MT),
- прицепы (TR).
Или заказать отчет по нескольким категориям (стоимость уточнит менеджер).

Отчет содержит 4 блока информации:

  1. Основные цифры
    Содержит ТОП-20 марок, ТОП-20 моделей, ТОП-20 регионов – фактически – это «базовый» отчет.
  2. Марки
    Здесь представлены все данные по брендам ТС, представленным в РФ за отчетную неделю (68 позиций)
  3. Модели
    В таблице представлены данные по ТОП-100 моделям-лидерам рынка за отчетную неделю.
  4. Регионы
    В отчете собраны показатели по всем 85 регионам РФ (включая Крым и Севастополь) по объему рынка за отчетную неделю. Москва и Санкт-Петербург выделены отдельными строками.

Если вас интересуют марки и модели по вашему региону – то можете заказать отчет «По региону».

*Понедельная нумерация производится в соответствие с ГОСТ ИСО 8601,
для удобства приводятся периоды в виде календарных дат обозначенных недель.

Демо-версия доступна для скачивания.

Стоимость подписки на 2022 год (1 тип ТС):

  1 неделя –  2 500 руб.
13 недель – 30 900 руб.
26 недель – 58 500 руб.
39 недель – 82 900 руб.
52 недели – 104 000 руб.

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