Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022г. Расширенная версия

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» для оперативной оценки состояния рынка новых транспортных средств разработали отчет нового формата, который позволяет в еженедельном режиме анализировать ситуацию.

Отчет может предоставляться разово или регулярно – по подписке.

Специально подобранные показатели позволяют быстро и легко увидеть развитие ситуации и оценить позиции ВСЕХ брендов автомобильного рынка в стране.

С помощью отчета легко увидеть количество новых ТС, вставших на учет за отчетную неделю*,

динамику количества новых ТС, вставших на учет к предыдущей неделе, и динамику к неделе за 4 до отчетной (аналогичной неделе условно «прошлого месяца»). А так же оценить количество ТС с начала года и долю марки (модели) в отчетную неделю и долю с начала года.

На этапе заказа отчеты Вы можете выбрать одну интересующую вас категорию ТС из следующих:

- легковые автомобили (PC),

- коммерческие автомобили (HCV),

- легкие коммерческие автомобили (LCV),

- автобусы (BUS)

- мототехника (MT),

- прицепы (TR).

Или заказать отчет по нескольким категориям (стоимость уточнит менеджер).

Отчет содержит 4 блока информации:

Основные цифры

Содержит ТОП-20 марок, ТОП-20 моделей, ТОП-20 регионов – фактически – это «базовый» отчет. Марки

Здесь представлены все данные по брендам ТС, представленным в РФ за отчетную неделю (68 позиций) Модели

В таблице представлены данные по ТОП-100 моделям-лидерам рынка за отчетную неделю. Регионы

В отчете собраны показатели по всем 85 регионам РФ (включая Крым и Севастополь) по объему рынка за отчетную неделю. Москва и Санкт-Петербург выделены отдельными строками.

Если вас интересуют марки и модели по вашему региону – то можете заказать отчет «По региону».



*Понедельная нумерация производится в соответствие с ГОСТ ИСО 8601,

для удобства приводятся периоды в виде календарных дат обозначенных недель.

Демо-версия доступна для скачивания.

Стоимость подписки на 2022 год (1 тип ТС):

1 неделя – 2 500 руб.

13 недель – 30 900 руб.

26 недель – 58 500 руб.

39 недель – 82 900 руб.

52 недели – 104 000 руб.