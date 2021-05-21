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Финансовая емкость авторынка РФ: регионы, марки, цены

Финансовая емкость авторынка РФ: регионы, марки, цены

Дата выхода: 21.05.21
Формат: Excel
от 9 900 руб.
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Для подготовки данного отчета был проведен расчет средневзвешенных цен новых легковых автомобилей  подавляющего большинства моделей, реализуемых на рынке в течение 2021 года. При расчете средневзвешенной цены моделей учитываются рекомендованные цены на модели различных модификаций  (тип кузова, тип КПП, объем двигателя)  с учетом  доли продаж автомобилей этой модификации в России. Используя полученные данные, и данные регистраций новых легковых автомобилей за год в регионе рассчитывалась финансовая емкость каждого региона. 

В отчете указаны фактические регистрации новых легковых автомобилей, а также регистрации автомобилей, учтенных при расчете, (в них не вошли модели, официально не представленные на российском рынке, а также модели новых автомобилей, продажи которых официально прекращены). Доля таких неучтенных моделей составляет 1-2 % рынка.

Данные представлены по автомобильным брендам в разрезе страны в целом, федеральных округов и регионов.  Возможно также предоставление данных по конкретной марке в разрезе регионов РФ, или конкретного региона в разрезе марок - по запросу.

 

Обновление - ежеквартально

Стоимость

9 900 руб. / 1 квартал за 1 регион, 

36 900 руб. / 1 квартал по РФ в целом (8 ФО) 

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