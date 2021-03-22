Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет очередной выпуск маркетингового отчета «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России», посвященный итогам 2020 года.

По состоянию на 1 января 2021 года парк легковых автомобилей на территории Российской Федерации составил 45 млн единиц. Сегодняшний российский автомобильный парк имеет высокий средний возраст. Так, на долю машин старше 10 лет приходится 58,9% общего парка, что в количественном выражении равняется 26,49 млн экземпляров. Доля новых машин (до 3 лет) составляет 9,8%, что соответствует 4,42 млн штук.

На отечественные марки в стране приходится 35,7% парка легковых автомобилей, безоговорочным лидером среди которых является LADA. В настоящее время ей принадлежит 30,6% российского парка, т.е. в стране эксплуатируется 13,77 млн машин с фирменной ладьей. На долю других российских марок приходится 5,2% зарегистрированных в ГИБДД РФ легковых автомобилей, что соответствует 2,32 млн машин. Оставшуюся часть, более 64% парка, занимают иномарки, которых насчитывается 28,92 млн единиц. Лидерство среди иностранных брендов удерживает японский производитель Toyota (4,07 млн шт.), доля которого выросла на 0,2 п.п. и составила 9% от всего российского парка. Следом расположились два корейских бренда - Hyundai (2,39 млн шт.) и KIA (2,33 млн шт.).

Наибольшее количество легковых автомобилей по итогам 2020 года зарегистрировано в Центральном ФО (12,7 млн шт.), которому принадлежит более 28% от всего парка. Вторую позицию в рейтинге занимает Приволжский ФО, на долю которого приходится каждый пятый автомобиль (9,03 млн шт.). Доля автомобилей в 11,6%, состоящих на учете в ГИБДД, числится в Сибирском федеральном округе (5,21 млн шт.). В региональной разбивке парка лидируют Москва (3,6 млн шт.), Подмосковье (2,74 млн шт.) и Краснодарский край (1,93 млн шт.). За ними следуют Санкт-Петербург (1,7 млн шт.) и Свердловская область (1,37 млн шт.).

Используя накопленные ранее базы данных по парку и продажам новых легковых автомобилей в РФ, специалисты агентства также подготовили прогноз формирования парка на ближайшие годы, который учитывает текущую ситуацию в экономике. При прогнозировании дальнейшего изменения структуры парка учитывались оценки объема продаж новых автомобилей по всем ведущим маркам, а также динамика ввоза подержанной техники в течение последних лет.

Отчет подготовлен методом кабинетного исследования. Все данные, представленные в отчете, структурированы и собраны в таблицы, при необходимости проиллюстрированы графиками и диаграммами. Структура данных по каждому региону включает 30 наиболее популярных марок, сгруппированных по четырем возрастным категориям.